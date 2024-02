escuchar

Aunque las protestas por la ley ómnibus se repliquen este jueves en el Congreso, donde se trata el proyecto oficialista por segunda jornada, el Gobierno no prevé cortes de calle.

Así lo confirmaron a LA NACION desde la cartera de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires: “[Habrá un] operativo policial conjunto para que se manifiesten sin cortar arterias de circulación”. De esta manera, confirmaron que la respuesta estatal a la protesta será “igual que ayer”, por el pasado miércoles, cuando efectivos de Gendarmería, la Policía Federal y la Prefectura —fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional— intentaron contener a las personas que se manifestaban contra el proyecto de ley, que modifica o deroga cientos de regulaciones en áreas tan disímiles como la cultura, la economía y la seguridad, entre otros.

Por fuera de la pretensión oficial, en la práctica el Congreso se encuentra vallado, y el mismo operativo policial ha contribuido a cerrar arterias que rodean al parlamento como la avenida Rivadavia, que ayer se volvió el epicentro de un choque entre fuerzas de seguridad y manifestantes.

La avenida Entre Ríos también estuvo obstaculizada en distintos momentos de la jornada. Por la noche, una vez que ya había concluido la sesión legislativa, se vivió en esta arteria, continuación de la avenida Callao, la detención de cuatro mujeres que, según la versión policial, obstaculizaban el tránsito mientras cantaban el himno sentadas sobre el asfalto. Luego de que desde la UCR reconocieran a una manifestante como propia, el fiscal a cargo determinó la liberación de las cuatro mujeres esta mañana.

Estos antecedentes muestran que, aunque oficialmente no se prevean cortes de calle, como ocurría en la gestión previa del gobierno de la Ciudad cuando la secretaría de Tránsito organizaba el traslado de la marcha, estos siguen ocurriendo en la práctica, por lo que se recomienda evitar las inmediaciones del Congreso durante la jornada de hoy a partir del comienzo de la sesión de la ley ómnibus, pactada para el mediodía.

Distintas organizaciones piqueteras ya manifestaron su voluntad de marchar este jueves al Congreso, entre ellas está el Polo Obrero, que estaría acompañado por el Frente de Lucha Piquetero, el Frente de Mujeres en Lucha y la agrupación MTR CUBA (Coordinadora Unión Barrial). Además, se espera la presencia de personas autoconvocadas para protestar contra la sanción de la ley ómnibus.

Qué es la ley ómnibus

La ley ómnibus, llamada oficialmente “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” adquirió esta denominación extraoficial por la gran cantidad de áreas sobre las cuales legisla.

Originalmente, el proyecto tenía más de 180 páginas y 664 artículos divididos en varios capítulos. De todos modos, el gobierno de Milei hizo cambios al texto original, con la intención de obtener el apoyo de sectores de la oposición. De esa forma, la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos pasó de 664 artículos a 523, según el borrador al que accedió LA NACION.

El mencionado dictamen completo de la norma todavía no se conoce de manera pública, y diferentes legisladores advirtieron al comenzar la sesión del miércoles que todavía no lo tenían, y que se esperaba para las 16 de ayer. Por encima de ese documento, las negociaciones del Congreso podrían generar otros cambios en el texto, que no se conocen por el momento.

Pero ya en su primer artículo la ley ómnibus contiene la declaración de emergencia, con sus consecuentes delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional, en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, tarifaria, energética y sanitaria por dos años, hasta diciembre de 2025. Si bien en principio también se incluían las áreas social y de defensa, estas fueron retiradas en las negociaciones. De la misma manera, se redujo el período de concesión de estas facultades de dos años (con una prórroga de otros dos años) a un año, con la posibilidad de extenderlo a otro año más a través de una votación del Congreso.

La mencionada delegación de facultades legislativas en distintas áreas que plantea el proyecto en su primer artículo también habilita al Presidente a llevar adelante muchos puntos descartados de la ley ómnibus, ya que “a través de la delegación legislativa se habilita la posibilidad de reemplazar el complejo procedimiento ordinario para la sanción de las leyes por el Congreso, previsto en los artículos. 77-84, por uno mucho más sencillo, que solo requiere la decisión concurrente del Presidente y del jefe de Gabinete de Ministros”, como recuerda un artículo del Dr. Alfonso Santiago publicado por la Cámara de Diputados de la Nación.

También se cambió el alcance de la privatización de las empresas estatales que plantea la iniciativa. Si bien todavía figuran decenas de sociedades estatales, entre las que están los ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas, Fabricaciones Militares y la Agencia Télam, entre muchas otras, se eliminó a YPF del listado y se contempla una privatización parcial para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT.

La ley ómnibus plantea la privatización total de casi cuarenta empresas estatales, entre las que están los trenes de pasajeros y de cargas Trenes Argentinos

El Gobierno también planteó debatir las reformas electorales del proyecto en sesiones ordinarias. Este apartado, que planteaba la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), la actualización del aporte de legisladores de cada provincia a la Cámara de Diputados y el pase a un sistema de representación uninominal quedó por fuera de la ley ómnibus.

LA NACION