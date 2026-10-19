Libertad de prensa, inteligencia artificial y futuro de los medios, ejes de la asamblea de la SIP en Colombia

La libertad de prensa, los desafíos que plantea la inteligencia artificial, la sostenibilidad económica de los medios y la transformación de las redacciones serán los principales ejes de la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realizará del 22 al 25 de octubre en Bogotá, Colombia. El encuentro reunirá a más de 70 referentes del periodismo, editores, ejecutivos y especialistas de las Américas y España.

La apertura oficial estará a cargo del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien participará de la ceremonia prevista para el jueves 22 de octubre, a las 15, en el Hotel Hilton Bogotá. La SIP informó que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, cuya participación había sido anunciada inicialmente, no podrá asistir debido a compromisos de agenda.

Durante cuatro jornadas, la organización analizará la situación de la libertad de expresión en el continente, en un contexto de crecientes amenazas al ejercicio del periodismo independiente, y debatirá sobre los cambios tecnológicos y económicos que atraviesa la industria de los medios de comunicación.

Marc Lacey, director editorial de The New Yok Times y uno de los conferencistas principales de la 82° Asamblea de la SIP en Bogotá. Foto: gentileza NYTimes

LA NACION participará del programa del encuentro. Además de recibir cinco reconocimientos en los Premios SIP a la Excelencia Periodística 2026, participará de un taller sobre las nuevas formas de narrativa periodística en la era de la inteligencia artificial y de un panel dedicado a la transformación de las redacciones, en el que se compartirán experiencias sobre los cambios en los procesos editoriales y la incorporación de nuevas tecnologías.

Entre los principales invitados figuran Marc Lacey, director editorial de The New York Times; Luis Fernández, presidente ejecutivo de NBCUniversal Telemundo Enterprises; Emilio García-Ruiz, editor en jefe del San Francisco Chronicle, y Ron Suskind, periodista ganador del Premio Pulitzer y fundador de Sourcebase.ai.

Lacey abordará los desafíos que enfrenta el periodismo independiente en Estados Unidos y la relación entre el poder político y los medios. Fernández analizará la evolución del negocio informativo, los nuevos hábitos de consumo y las oportunidades para los medios en español.

La IA ocupará un lugar destacado en la agenda. Suskind examinará las posibilidades que ofrece esta tecnología para ampliar las capacidades de investigación de los periodistas, mientras que García-Ruiz compartirá la experiencia de transformación digital de un medio histórico como el San Francisco Chronicle.

Emilio García-Ruiz, Editor jefe del San Francisco Chronicle LA NACION

Los debates también incluirán el impacto de la IA en la producción y distribución de noticias, los derechos de propiedad intelectual, la confianza de las audiencias y la necesidad de desarrollar nuevos modelos de negocio que permitan sostener el periodismo de calidad.

La defensa de la libertad de prensa, misión central de la SIP, tendrá un espacio prioritario. Los representantes de los países de las Américas presentarán y debatirán informes sobre las condiciones del ejercicio periodístico en la región, con especial atención a la violencia contra periodistas, el hostigamiento, las presiones judiciales, las restricciones al acceso a la información pública y otras amenazas a la independencia de los medios.

Marc Lacey, director editorial del NYTimes, abordará los desafíos que enfrenta el periodismo independiente en Estados Unidos y la relación entre el poder político y los medios

Uno de los paneles estará dedicado a la impunidad en los crímenes contra periodistas y a las iniciativas para promover justicia y reparación. También se analizarán las situaciones de acoso sexual en las redacciones y las medidas necesarias para garantizar entornos laborales seguros. Entre las participantes estará Jineth Bedoya Lima, editora de Género del diario colombiano El Tiempo y reconocida defensora de los derechos de las mujeres periodistas.

Jineth Bedoya Lima, editora de Género del diario colombiano El Tiempo

El encuentro contará además con la participación del fotógrafo colombiano Jesús Abad Colorado, quien durante más de tres décadas documentó las consecuencias humanas del conflicto armado en su país.

LA NACION, el medio más premiado de 2026

Uno de los momentos destacados de la asamblea será la entrega de los Premios SIP a la Excelencia Periodística 2026, en los que LA NACION resultó el medio con mayor cantidad de reconocimientos entre todos los participantes, con dos primeros premios y tres menciones honoríficas.

Los primeros premios correspondieron a las categorías Entrevista e Ilustración e Infografía. En la primera fue distinguido Hugo Alconada Mon por su entrevista al escritor español Arturo Pérez-Reverte, titulada “Arturo Pérez-Reverte: ‘Hay lugares de los que nunca se vuelve’”. El jurado destacó la profundidad de la conversación y su abordaje de temas vinculados con la historia, la literatura y el poder.

Arturo Pérez Reverte entrevistado por Hugo Alconada Mon

El segundo primer premio fue para “Artemis II”, una producción de narrativa visual sobre la misión espacial realizada por Candela Heredia, Valentina Ravera, Pablo Loscri, Diana Agustina Fernández, Héctor Villarino, Ezequiel Brahim y Nicolás Cassese. La SIP destacó la combinación de rigor periodístico, creatividad y recursos visuales para explicar un tema científico y tecnológico complejo.

LA NACION también recibió tres menciones honoríficas. En Cobertura Noticiosa de Actualidad fue reconocida la serie sobre el brote de hantavirus en Ushuaia, realizada por Fabiola Czubaj y Fabián Marelli. En Periodismo de Datos se distinguió la investigación “Archivos desclasificados”, desarrollada por un equipo multidisciplinario del diario. Y en la nueva categoría Periodismo con Perspectiva de Igualdad, la periodista María Ayuso fue reconocida por “Hablemos de todo sin filtro”.

Uno de los momentos destacados de la asamblea será la entrega de los Premios SIP a la Excelencia Periodística 2026, en los que LA NACION resultó el medio con mayor cantidad de reconocimientos entre todos los participantes, con dos primeros premios y tres menciones honoríficas.

Las cinco distinciones reflejan la diversidad de formatos y especialidades periodísticas del diario, desde las entrevistas y las investigaciones hasta la cobertura de actualidad, el periodismo de datos y las nuevas narrativas visuales.

Un homenaje a Gabriel García Márquez

La asamblea dedicará un espacio especial a conmemorar los 30 años de “El mejor oficio del mundo”, el histórico discurso que Gabriel García Márquez pronunció ante la SIP en 1996, en el que reflexionó sobre la formación de los periodistas y los principios fundamentales de la profesión.

En el homenaje participarán Jaime Abello, presidente de la Fundación Gabo; Rosental Calmon Alves, fundador del Centro Knight para el Periodismo en las Américas; María Teresa Ronderos, cofundadora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), y Enrique Santos Calderón, expresidente de la SIP.

La SIP va a conmemorar los 30 años de “El mejor oficio del mundo”, el histórico discurso que Gabriel García Márquez pronunció ante la asamblea en 1996 Getty Images

Los especialistas analizarán la vigencia de las reflexiones del escritor colombiano frente a las transformaciones que experimenta el periodismo tres décadas después, especialmente por la incorporación de nuevas tecnologías a las rutinas de trabajo de las redacciones.

Otros premios y reconocimientos

A lo largo de las jornadas también se entregarán las principales distinciones institucionales de la organización. The New York Times recibirá el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2026, en reconocimiento a su defensa del periodismo independiente, las garantías constitucionales y el derecho de los ciudadanos a estar informados frente a las presiones sobre los medios.

El Gran Premio Chapultepec 2026 será otorgado a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, por su contribución a la protección de la libertad de expresión, el pluralismo informativo y el derecho de acceso a la información.

The New York Times recibirá el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2026, en reconocimiento a su defensa del periodismo independiente

La Fundación Gabo será distinguida con el premio Gran Amigo de la Prensa 2026, por su trayectoria en la formación y el desarrollo del periodismo iberoamericano, mientras que Pilar Gil, consejera delegada de Prisa Media, recibirá el reconocimiento a la Ejecutiva del Año por su liderazgo en los procesos de innovación y transformación de la industria.

Con una agenda que combinará la defensa de la libertad de prensa, la innovación tecnológica, el análisis de los modelos de negocio y el reconocimiento a la excelencia periodística, la asamblea buscará identificar los principales desafíos y oportunidades para el futuro de los medios de comunicación en las Américas.