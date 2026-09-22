Llega la Fiesta de la Cerveza a Villa General Belgrano con recitales de Turf y Divididos: este es el precio de las entra

Las celebraciones se extienden por dos fines de semana del mes; quiénes se presentan y cómo comprar entradas
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El mes de octubre tiene un festividad que con los años se convirtió en un clásico de las sierras cordobesas, por lo que lo interesados en participar deben saber con precisión cuándo es la Fiesta de la Cerveza en Villa General Belgrano.
La celebración coincide con la época primaveral y, en esta ocasión, se extiende por los primeros dos fines de semana del mes.
Cuándo es la Fiesta de la Cerveza en Villa General Belgrano
De acuerdo a la información del sitio oficial del evento, la Fiesta de la Cerveza en Villa General Belgrano, empieza el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre, y continúa durante el fin de semana extendido, en los días viernes 9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 octubre.
Este año se llevará a cabo la edición 63° de esta fiesta donde la tradición, la cerveza, la gastronomía y la música se entrelazan en un encuentro masivo.
Quienes deseen asistir al evento deben tener en cuenta que se realizará en el Bosque de los Pioneros, de la localidad cordobesa.
Qué artistas estarán en la Fiesta de la Cerveza 2026
La festividad incluye una grilla de artistas destacados de la música local, que se presentan a lo largo de los dos fines de semana que dura el evento:
Viernes 2 de octubre
Turf
Sábado 3 de octubre
Las Pastillas del Abuelo, Magui Olave
Viernes 9 de octubre
Divididos, Los Caligaris
Sábado 10 de octubre
Ulises Bueno, Planeador V
Domingo 11 de octubre
El Plan de la Mariposa, Los Herrera
Cómo comprar entradas para la Fiesta de la Cerveza 2026
Lo interesados en asistir la festival pueden adquirir sus entradas a través del sitio oficial, y consultar los precios, según el día y las prestaciones de servicios:
Primer fin de semana:
- Viernes 2 de octubre: $38.000
- Sábado 3 de octubre: $85.000
- Domingo 4 de octubre: $22.000
- Abono fin de semana: $105.000
- Abono calamuchitano (para residentes del Valle de Calamuchita): $70.000
Segundo fin de semana:
- Viernes 9 de octubre: $91.000
- Sábado 10 de octubre: $91.000
- Domingo 11 de octubre: $91.000
- Lunes 12 de octubre: $22.000
- Abono fin de semana: $222.000
En todos los casos no se incluye el costo de servicio por compra on line o en boletería, que hay que adicionar en el precio final.
A su vez, el evento ofrece la alternativa del servicio VIP, que incluye ubicación privilegiada, gastronomía, cervezas y otras bebidas incluidas, estacionamiento exclusivo, comodidad garantizada, livings, y cuenta con los siguientes costos:
Primer fin de semana:
- Viernes 2 de octubre: $260.000
- Sábado 3 de octubre: $325.000
- Domingo 4 de octubre: $221.000
Segundo fin de semana:
- Viernes 9 de octubre: $338.000
- Sábado 10 de octubre: $338.000
- Domingo 11 de octubre: $338.000
- Lunes 12 de octubre: $221.000
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