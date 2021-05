“Lluvia del siglo”: a 36 años de la tormenta récord que dejó 14 muertos en la ciudad de Buenos Aires

Hace 36 años, la ciudad de Buenos Aires fue azotada por la denominada “lluvia del siglo” , un temporal que entre el 30 y el 31 de mayo de 1985 descargó más de 300 milímetros de agua sobre la urbe. Con más de una docena de fallecidos y miles de evacuados, aún hoy se mantiene como el mayor registro pluviométrico para un solo día para el territorio porteño, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ciudad de Buenos Aires: Hace 36 años Buenos Aires fue azotada por la denominada "lluvia del siglo", un temporal que entre el 30 y el 31 de mayo de 1985 descargó más de 300 milímetros de agua sobre la urbe. Foto: Archivo/Télam/VIC

“La lluvia del siglo: 300 milímetros en un día”. Con ese titular despertaron los porteños el sábado 1 de junio de 1985, cuando ya todo había pasado. Los autos quedaron flotando a la deriva y los vecinos, con agua hasta los muslos.

Según datos históricos suministrados por el SMN, la lluvia comenzó a las seis de la tarde del 30 de mayo, se prolongó durante todo el día siguiente y recién amainó a las tres de la mañana del 1 de junio.

Ciudad de Buenos Aires: Hace 36 años Buenos Aires fue azotada por la denominada "lluvia del siglo", un temporal que entre el 30 y el 31 de mayo de 1985 descargó más de 300 milímetros de agua sobre la urbe. Foto: Archivo/Télam/VIC

Las mayores precipitaciones se dieron entre las 9 de la mañana del 31 de mayo y las nueve del día siguiente, que es como se mide el “día pluviométrico”: 188.4 milímetros, una marca que se mantiene vigente como récord histórico para una sola jornada.

Hasta ese momento, los porteños ya venían sometidos por la fuerte caída de agua: entre las 18 del jueves 30 de mayo a las 9 del día siguiente había llovido ya 120 milímetros, dando un total de 308 milímetros en menos de 48 horas.

Ciudad de Buenos Aires: Hace 36 años Buenos Aires fue azotada por la denominada "lluvia del siglo", un temporal que entre el 30 y el 31 de mayo de 1985 descargó más de 300 milímetros de agua sobre la urbe. Foto: Archivo/Télam/VIC

“Yo vivía en Soler y Humboldt, en el barrio de Palermo Viejo donde llovía desde temprano”, contó Luis Ramírez, en referencia al 31 de mayo de 1985.

El hombre estudiaba Geología y había quedado en encontrarse con una compañera al mediodía, antes de la clase de paleontología, que era a las 14.

Ciudad de Buenos Aires: Hace 36 años Buenos Aires fue azotada por la denominada "lluvia del siglo", un temporal que entre el 30 y el 31 de mayo de 1985 descargó más de 300 milímetros de agua sobre la urbe. Foto: Archivo/Télam/VIC

“Como llovía, traté de llamarla por teléfono de línea -por entonces no había celulares-, pero ya no funcionaban y decidí salir igual con la mayor protección bajo la lluvia que no dejaba de caer”, detalló.

El panorama que se encontró en la calle era, según recuerda, “caótico”.

“Si llegar a Juan B Justo fue una proeza, continuar hasta Santa Fe fue imposible: era un verdadero lago el que se había formado y entré a desesperarme al ver cómo gritaban quienes intentaban cruzar”, contó.

El estudiante universitario decidió entonces desistir de la idea y volver a su casa, ya con el tránsito cortado.

“En mi hogar no había luz ni teléfono, pero como tenía una vieja radio a transistores la encendí y terminé de confirmar que era una tragedia lo que pasaba”, dijo.

Ciudad de Buenos Aires: Hace 36 años Buenos Aires fue azotada por la denominada "lluvia del siglo", un temporal que entre el 30 y el 31 de mayo de 1985 descargó más de 300 milímetros de agua sobre la urbe. Foto: Archivo/Télam/VIC

De aquel día, el cual catalogó como “horrible” y que “jamás podrá olvidar”, Ramirez rememoró “la angustia de esa gente que intentaba cruzar, un [colectivo] 34 atascado en medio de esa tremenda masa de agua y los autos prácticamente flotando”.

Si bien el 31 de mayo de 1985 todavía ostenta el máximo diario de precipitaciones muy por encima del promedio para todo el mes -92.3 milímetros-, el mayo más lluvioso no fue el de ese año sino el de 2000, con 362 milímetros.

Ciudad de Buenos Aires: Hace 36 años Buenos Aires fue azotada por la denominada "lluvia del siglo", un temporal que entre el 30 y el 31 de mayo de 1985 descargó más de 300 milímetros de agua sobre la urbe. Foto: Archivo/Télam/VIC

Agencia Télam

LA NACION