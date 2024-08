Lluvia, viento y tormenta: alerta meteorológica en Buenos Aires y otras 15 provincias

Escuchar

En una semana atravesada por altos niveles de humedad, con temperaturas que rondarán entre los 14°C y 20°C en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por posibles fenómenos intensos -como lluvias, tormentas y ráfagas de viento- que afectarán a la provincia de Buenos Aires y otras 15 regiones del país este martes.

En Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Salta y Santa Fe rige un aviso por posibles tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrán incluir ocasionales caídas de granizo, fuertes lluvias en cortos períodos, ráfagas e importante actividad eléctrica . Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

El organismo nacional también alertó sobre fenómenos meteorológicas aún más significativos en las provincias del litoral, con probabilidad de lluvias y tormentas fuertes, ráfagas intensas y fuertes lluvias en cortos períodos, con valores acumulados de entre 40 y 70 mm.

También se ve afectada por las fuertes precipitaciones las localidades bonaerenses de Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio, Tordillo, General Lavalle, Pila, Azul, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez, Tandil, General La Madrid, Laprida, Olavarría, General Lavalle, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, General Pueyrredón, Adolfo Gonzales Chaves, Lobería, Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Pinamar, General Juan Madariaga, Villa Gesell y Cayetano.

Para este tipo de alertas, que implican “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el organismo nacional recomienda que los ciudadanos no saquen la basura; retiren objetos que impidan que el agua escurra; eviten actividades al aire libre; no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

A su vez, en Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán rige una alerta amarilla por posibles vientos fuertes del sector oeste, que alcanzarán velocidades de entre 40 y 65 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 100 km/h.

También se esperan ráfagas intensas sumado al fenómeno de las lluvias.

Además, no se descarta la reducción de visibilidad provocada por el polvo levantado por el viento. Para el resto del área de cobertura se prevén vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Frente a esto, se recomienda:

Evitar actividades al aire libre

Asegurar los elementos que puedan volarse

Mantenerse informado por autoridades

El clima en la Ciudad

Este martes la jornada en la ciudad de Buenos Aires se mantendrá fresca, húmeda y con probabilidad de lluvia. Según informó el organismo nacional, el día comienza con algunas precipitaciones débiles pero continuas, el cielo mayormente nublado, vientos leves desde el este y mínimas de 14ºC.

A media mañana las precipitaciones se mantendrán más activas con probabilidad de chaparrones intermitentes, mientras que por la tarde la temperatura ascenderá hasta los 17ºC con lluvias más aisladas y una nueva entrada de aire frío. Por la noche seguirá la inestabilidad, marcado con un descenso abrupto de la temperatura a partir de la medianoche.

