Encontraron sin vida el cuerpo de Ezequiel Vergara, el joven que había desaparecido en Villa La Angostura

Después de dos semanas de búsqueda encontraron sin vida el cuerpo de Ezequiel Matías Vergara, el joven de 28 años que había desaparecido en Villa La Angostura. Los restos fueron vistos por una persona que caminaba por Falso Belvedere, en la ciudad neuquina. Su madre y su hermana confirmaron la muerte a través de sus redes sociales.

Según indicó el medio local LMNeuquén, el cuerpo fue hallado este domingo en una zona de difícil acceso, con lo cual se desplegó un operativo para recuperar los restos e iniciar un proceso de reconocimiento de identidad. Participaron integrantes del Grupo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA), guardaparques y efectivos de seguridad.

Este lunes, Patricia Ribera, madre de Ezequiel Vergara, confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento del joven oriundo de Neuquén capital. “Siempre en mí, hijo amado. Te amaré hasta mi último suspiro. Mi niño se fue. No voy a volver a verlo, abrazarlo y besarlo. Dios, tenelo en tu gloria y amor, te amo”, expresó en una sentida publicación.

La madre de Ezequiel lo despidió en redes sociales: "Te amaré hasta mi último suspiro" Captura

También publicó un mensaje la hermana de Ezequiel, Nadia Vergara, quien informó: “A mi hermano lo encontraron ayer sin vida. Hoy trasladan el cuerpo a Neuquén (capital). Mañana avisaremos a qué hora vamos a llevarlo a la sala crematoria en el cementerio para las personas que quieran acompañarnos y, de cierta forma, darle el último adiós. No lo vamos a velar. El dolor ahoga y tritura cada parte de nuestro ser. Los abrazo”.

Mensaje de Nadia Vergara, hermana de Ezequiel Captura

Por su parte, Luis Mardones, comisario inspector que participó en el operativo, explicó en declaraciones radiofónicas que, luego de que se encontrara un cuerpo sin vida en la zona, se contrató un servicio de rescate aéreo de San Martín de los Andes, mediante el cual se trasladaron los restos para que los médicos continúen con el protocolo de identificación.

Vergara había hablado con su madre el 21 de marzo y después de ese momento se perdió todo tipo de comunicación. Tras la desaparición, Patricia Ribera efectuó la denuncia ante autoridades policiales para dar lugar a la búsqueda y, contó en diálogo con el medio citado anteriormente: “El viernes comenzó el otoño y mandé un mensaje al grupo que tengo con mis tres hijos. Él fue el primero en reaccionar con un corazón. Después no supe nada más. Parece que, a donde haya ido, no se llevó el teléfono con él”.

Además, la familia hizo un impactante hallazgo. Al no tener novedades, acudieron al departamento que el joven alquilaba y encontraron cables, dos celulares, la casa en orden, una campera, calzado y una nota escrita en una de las paredes, la cual decía que Ezequiel no iba a molestar o hacerle daño a las personas que amaba. Acto seguido, la madre se comunicó con amigos de su hijo, pero le contestaron que no entendían el significado o el trasfondo.

Desde entonces, familiares y amigos de Vergara iniciaron una campaña en redes sociales para buscar al joven. Compartieron datos precisos sobre su altura y complexión, y pidieron su difusión.

LA NACION

