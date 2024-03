Escuchar

“El evento fue largo, y no habían desayunado. Eso, sumado a la presión de llevar la bandera, que los filmaran y de estar junto al Presidente en el escenario, hizo que dos chicos se desmayaran”, cuenta un empleado del Instituto Cardenal Copello –que no quiso revelar su identidad–, en medio del descalabro de emociones y de personas ocasionado por la visita esta mañana del mandatario Javier Milei y su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, ambos ex alumnos de esta tradicional institución privada de Villa Devoto.

Por esta misma vereda se marchó con aires triunfales, pocos minutos antes, el Presidente. Protegido detrás de una valla y rodeado por guardaespaldas, saludó con la mano y se sacó fotos con una veintena de vecinos, mientras los adolescentes que ya habían sido llevados a las aulas lanzaban alaridos y agitaban sus manos con entusiasmo por las ventanas del primer piso. La única mujer con un cartel de repudio llegó tarde, cuando la comitiva ya se había marchado, con la cartulina enrollada bajo el brazo.

Javier Milei compartió escenario con las abanderadas de quinto año del Insittuto Cardenal Copello, dos de las cuales se desmayaron durante el acto Presidencia

Cuando Milei bajó del escenario del salón de actos, algunos de sus excompañeros de la secundaria, que se acercaron especialmente al colegio, pudieron saludarlo. “Fue todo súper cálido. Eso nos sorprendió. Y también nos sorprendió lo largo que fue: se quedó mucho tiempo contando anécdotas, hablando con los alumnos”, contó una empleada administrativa del colegio.

Entre la multitud que después del evento salía del edificio rectangular de ladrillos donde funciona el colegio católico, estaban los padres de Chiara Tagliani, una de las abanderadas que quinto año que compartió escenario con Milei, llevando la bandera de la ciudad de Buenos Aires por tener uno de los mejores promedios de su año.

“Nuestra hija estaba contenta. Fue muy interesante, muy claro, sencillo. Les habló bastante a los chicos, ellos entendían lo que él decía. Aunque se hizo largo: duró como una hora y media”, detalla su padre Carlos Tagliani, quien vive con su familia a pocas cuadras de la institución, al igual que la familia Milei durante sus años escolares.

Los recuerdos de Listorti

Entre los padres de alumnos que participaron del evento se encontraba el actor y humorista José María Listorti, quien también es exalumno del colegio y fue compañero de clase de Karina Milei. Conforme con el acto, recordó en diálogo con LA NACION sus años de secundaria con la mano derecha del Presidente, con quien actualmente comparte un grupo de WhatsApp de exalumnos.

“Karina era divina, era tranquila. Íbamos a la casa seguido porque vivía cerca. Es una familia muy buena la de Milei. Elegimos a sus padres para fueran acompañantes nuestros del viaje de egresados”, recuerda Listorti.

También recuerda un poco los años de adolescencia de Javier Milei. “Milei bailaba muy bien. En los boliches bailaba arriba de los parlantes como Mick Jagger. Atajaba muy bien. Le decían ‘El Loco’ Milei porque venía el delantero y él se le iba directo a los pies. Le rompieron la mandíbula una vez. El pelo y la personalidad los tuvo siempre”, detalló.

Sin embargo, no todos los padres presentes quedaron conformes con el discurso. Marta, quien prefirió resguardar su identidad, mostró su desagrado por algunos de los comentarios en forma de burla que mencionó arriba del escenario, por ejemplo, cuando se desmayó de una de las abanderadas y él bromeó: “Bueno, como verán, mencionar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre”.

Roque Ziloni fue maestro de Javier Milei en séptimo grado Ricardo Pristupluk

“No todos los padres estamos de acuerdo con su Gobierno, pero es el Presidente y se merece el máximo respeto por eso. No pasa todos los días que un presidente viene al colegio de tus hijos”, siguió.

Entre los vecinos que se acercaron a saludar a Milei también se encontraba Roque Pedro Ziloni, quien fue su maestro en séptimo grado. “Yo daba matemática, geografía y catequesis. Era un chico del conjunto, un chico ‘siete’. En matemática sí recuerdo que era muy bueno. Cuando él estaba en la facultad, me acuerdo que pasaba en el horario de salida por el edificio de primaria y nos quedábamos charlando. Él me hablaba de economía con mucho entusiasmo. Y se quedaba largo rato”, recordó.

La experiencia de los alumnos

Entre los alumnos de quinto año, prevalecía la satisfacción. “Yo te diría que el 80% de la camada lo votó”, comentó a la salida un alumno del último año del secundario, con su flamante buzo de egresados puesto pese al calor del mediodía.

“Hubo un par que en el recreo lo criticaron, pero son los que siempre lo critican porque están en contra de sus ideas. La mayoría lo apoyamos al 100%. Además, nos gustó que nos cuente sus anécdotas en el colegio”, sumó una de sus compañeras, también con el buzo puesto.

Los jóvenes que le hicieron preguntas a Milei durante el acto se enteraron de la dinámica recién hoy por la mañana, cuando llegaron al colegio. “Los directivos nos agarraron a un par y nos dijeron que armáramos unas preguntas. Yo le pregunté qué se llevaba de su experiencia en el colegio, y él me respondió: ‘Valores’. Eso me gustó”, cuenta Valentina, de cuarto año, a la salida del colegio, acompañada por su madre. Ella fue la primera que le hizo una pregunta al Presidente.

“Hubo otros que le preguntaron por la inflación, por su llegada al público joven. A mí lo que me gustó es que fue motivador. Nos dijo que si él había podido llegar hasta ahí, que nosotros podríamos llegar incluso más lejos”, sumó otra de sus compañeras.