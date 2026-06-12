Los jóvenes que mataron al coipo en Bahía Blanca abrieron una causa por amenazas

Los dos jóvenes que se filmaron matando a un coipo en Bahía Blanca aseguraron haber recibido cientos de mensajes a través de redes sociales y mensajes privados, en medio de la causa que enfrentan en la Justicia. Los agresores, identificados como Bautista B. e Imanol S., tienen 18 años y son universitarios.

En los últimos días, los acusados anunciaron en redes que pedirán que la Justicia tome en cuenta los mensajes intimidatorios que reciben y que avance sobre quienes los enviaron. Al final de esta semana, sus abogados abrieron una causa como denunciantes por amenazas.

En paralelo, concejales, funcionarios municipales y directivos de las universidades donde estudian los agresores también han sido foco de mensajes de repudio en redes por no ir hasta el nivel más extremo de escarminio contra los jóvenes que mataron al coipo. “Ya no parece justicia, sino venganza”, agregó un vecino consultado por LA NACION, quien prefirió resguardar su identidad. “Están amenazando a todos. Las discusiones ya llegaron a un nivel sin sentido”, sumó.

El video viral despertó en Bahía Blanca un clima de violencia inédita. De acuerdo con el fiscal a cargo del caso, Santiago Garrido, que es secretario general del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Bahía Blanca y director del equipo de trabajó en causas de maltrato y crueldad contra los animales, los jóvenes todavía no fueron citados a declarar. “Apenas la semana que viene comparecerán dos testigos. El juez de Garantías está por habilitarnos a abrir los celulares secuestrados”, explicó

Garrido informó también que los jóvenes no han sido citados a declarar. También llamó a la calma: “El ambiente está muy caldeado. Ayer amenazaron a un concejal y al director de la UTN. Y nosotros tenemos que traer una visión racional al caso. Se está trabajando correctamente y buscamos una condena. Pero la gente debe confiar en la Justicia. Esperamos que no ataquen a otras instituciones que no tienen nada que ver con la causa”, dijo.

El miércoles pasado, el Consejo Deliberante de la ciudad de Bahía Blanca sesionó sobre la declaración de ambos jóvenes como “persona no grata”. Sin embargo, no se logró el quórum. “Lo que sí hicieron es una denuncia pública en contra del hecho. Imaginate que el único en Bahía Blanca declarado persona no grata fue Alfredo Astíz”, describió una persona cercana a la causa.

El maltrato animal es un delito. Todo aquel que ataque a un animal además de recibir sanción penal debe quedar registrado y expuesto públicamente.

En este caso además deben imponerse sanciones más severas por el ataque contra un animal que es parte de nuestra fauna autóctona y… pic.twitter.com/pOxDZHv5tv — Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) June 9, 2026

Tras las amenazas a concejales luego de la fallida propuesta para declarar personas no gratas a los jóvenes acusados de matar al coipo, la presidenta del Concejo Deliberante, Gisela Caputo, expresó en medios locales su repudio a esos hechos, aunque descartó que la escalada de violencia tuviera origen en la iniciativa tratada por el cuerpo.

“Todos repudiamos la violencia, venga de donde venga”, sostuvo la concejala en medios locales. También informó que se comunicó con uno de los jóvenes amenazados “por las amenazas que recibió él y su familia”.

Según pudo confirmar este medio, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde estudia uno de los agresores, suspendió e inició un juicio académico en contra del alumno, mientras que la Universidad Nacional del Sur (UNS), donde cursa el otro, informó que está analizando el caso. La falta de una medida reactiva también se tradujo en una reacción violenta dentro de la comunidad digital.

Los hechos

Durante la madrugada del viernes de la semana pasada, los dos jóvenes de la localidad de Huanguelén acorralaron y mataron a patadas al animal que habían encontrado la noche anterior en esa ciudad bonaerense. En las imágenes se observa además que ambos se reían y hacían bromas mientras agredían al roedor hasta provocarle la muerte.

El video que los propios acusados subieron a sus redes sociales provocó una aversión inmediata entre los usuarios. La reacción de la población bahiense fue no solo de rechazo sino de persecución.

El coipo es herbívoro y se alimenta principalmente de tallos y hojas de plantas acuáticas Xavier Martín

La indignación se viralizó en redes sociales al punto de que el presidente Javier Milei retuiteó la noticia. Numerosos usuarios comenzaron a difundir los nombres y fotografías de los acusados, incluso su localidad de origen. Circularon carteles virtuales de “se busca” con sus datos personales, lo que intensificó la presión social.

Pero no fue un caso que se quedó en el plano digital. En la vida pública de aquella ciudad empezó a haber una búsqueda activa de los dos perpetradores, quienes huyeron hacia otra localidad por temor a agresiones.

Allanamientos

El lunes por la mañana, el Municipio de Bahía Blanca se presentó como parte denunciante en una causa penal contra Bautista B. e Imanol S. que ya llevaba la Fiscalía del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

En diálogo con LA NACION, Garrido explicó que el martes pasado hubo cuatro allanamientos en las casas de los imputados tanto en Bahía Blanca como en Huanguelen. “Allí logramos secuestrar los celulares para poder peritarlos y obtener el video completo. Falta la parte final, donde el animal fallece”, explicó y agregó que si bien hay evidencia suficiente, con esta medida buscan todos los detalles posibles.

En la investigación, descubrieron que después de matarlo, los dos jóvenes caminaron cargando el cadáver del coipo durante tres cuadras. Después lo dejaron en un cantero y entraron a un bar en el que estuvieron un tiempo largo.

Al salir, volvieron a llevarse aquel cuerpo y lo depositaron en otro cantero afuera de la casa de uno de los imputados. La policía ecológica de la ciudad fue en búsqueda del cuerpo para hacer una necropsia; sin embargo, el cuerpo no estaba. Antes de que pudieran llegar, una persona se lo había llevado.

Mariana Sierra, directora del área de Salud Animal y Zoonosis local, explicó el mismo lunes que la administración tomó conocimiento del caso a través del video viral difundido por la organización proteccionista Alianza Animal.

“Automáticamente nos comunicamos con ellas para ver si habían radicado la denuncia formal y si contaban con todos los elementos. Nos pusimos a disposición y tratamos de colaborar en la búsqueda del cuerpo del coipo para una eventual necropsia, algo que no fue posible. Al mismo tiempo, nos presentamos como particular damnificado en la causa porque queremos formar parte activa de este caso”, señaló Sierra a medios locales.

Desde la fiscalía explicaron que buscan hacer un cambio en la calificación original, que era maltrato animal. “Al tratarse de un animal silvestre protegido, no puede ser cazado fuera de los lugares habilitados por el gobierno provincial. Esto anula la posibilidad de acceder a un juicio a prueba, que, en este caso, en el que la pena por maltrato es baja [de 15 días a un año], estos jóvenes podrían pedirla. Es casi una certeza que vamos a ir a juicio”, describió Garrido.

El coipo (Myocastor coypus) es un roedor semiacuático parecido a la nutria que habita en América del Sur, donde cumple un rol importante en los ecosistemas acuáticos. Es muy común encontrarlo entre humedales en la Argentina, aunque muchas veces llega a las ciudades.

Es herbívoro y se alimenta principalmente de tallos y hojas de plantas acuáticas. De acuerdo con Sierra, el roedor no representa un riesgo directo para las personas.