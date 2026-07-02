Mar del Plata amaneció nevada: la “bomba polar” dejó una postal atípica en la costa atlántica bonaerense

MAR DEL PLATA.- Los pronósticos anticipaban la posibilidad de nieve en este extremo de la costa atlántica y el amanecer confirmó parte de esa expectativa. Con las primeras luces del día aparecieron algunos mantos blancos sobre parques de la periferia marplatense y una presencia más marcada en el circuito suburbano, puntualmente en la zona de Sierra de los Padres.

La expectativa por este reencuentro con un fenómeno más propio de regiones cordilleranas o patagónicas corona un largo período dominado aquí por temperaturas muy bajas, heladas reiteradas durante las madrugadas y registros mínimos con sensación térmica bajo cero que se extendieron casi hasta el mediodía.

A media mañana hubo algunos episodios aislados en Mar del Plata, aunque de menor intensidad: una llovizna combinada con copos que podían verse en plena caída, pero que desaparecían al tocar el suelo húmedo.

El área urbana de Sierra de los Padres se encuentra a casi 20 kilómetros al oeste del centro de Mar del Plata y tiene como particularidad su desarrollo en altura, sobre una geografía que constituye la continuidad hacia el mar del sistema serrano de Tandilia.

La localidad se consolidó hace más de dos décadas con un formato de country de puertas abiertas y hoy la mayoría de sus viviendas tiene residentes permanentes. Fueron ellos quienes se convirtieron en testigos de este regreso de algunos copos de nieve a la región.

Los automóviles que permanecieron al aire libre amanecieron cubiertos por una fina capa blanca. Lo mismo ocurrió con los pinos y otras especies de altura que abundan en la zona, cuyas copas, escasas de hojas durante esta época del año, quedaron salpicadas por la nieve.

Mar del Plata

Los pronósticos meteorológicos coincidían en que esta jornada reunía condiciones favorables para convertirse en la primera de la temporada con posibilidades concretas de presentar alguna de las expresiones más extremas del frío: aguanieve, graupel, un fenómeno similar a pequeños cristales de sal gruesa, o nieve propiamente dicha.

Este frente de aire polar, más intenso que otros registrados desde fines de mayo, también se hace sentir puertas adentro de los hogares por la necesidad de reforzar los sistemas de calefacción. Coincide, además, con un momento en que el gobierno nacional impulsa la exclusión de Mar del Plata y de numerosos municipios bonaerenses del régimen de Zona Fría, que subsidia parcialmente el consumo de gas debido a la elevada demanda energética de estas regiones.

En lo que va de la semana, por ejemplo, Mar del Plata casi no logró alcanzar máximas de dos cifras. Por el contrario, las temperaturas mínimas se desplomaron y durante las primeras horas de cada jornada se mantuvieron en valores negativos.

A la nieve más consolidada que se observó en las afueras de Mar del Plata le siguieron, ya avanzada la mañana, algunos chaparrones de aguanieve, antes de las lluvias que se esperan para la tarde.

Nieve en Mar del Plata

Noticia en desarrollo.