“Bomba polar”. El país amaneció helado y dos localidades del AMBA se metieron en el ranking de las más frías

A las 7 de la mañana de este jueves, el mapa de las temperaturas más bajas del país mostraba una postal poco habitual. Como era de esperarse, la Patagonia dominaba los primeros puestos del ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con Maquinchao a la cabeza y registros de hasta -12,6°C. Sin embargo, entre ciudades históricamente asociadas al frío extremo como Esquel, Bariloche o El Calafate también se colaron varias localidades bonaerenses, incluidas del conurbano. La Plata apareció con -1,6°C, Ezeiza con -0,8°C y Bahía Blanca apenas por encima de los 0°C, una muestra del alcance de la masa de aire polar que avanzó sobre buena parte del país durante la madrugada.

El ranking oficial de las 7 elaborado por el SMN confirmó que la jornada comenzó con temperaturas bajo cero en gran parte del territorio nacional. Una hora más tarde, en la actualización oficial de las 8, San Carlos de Bariloche pasó a encabezar la lista con -8,1°C, seguida por Neuquén (-7,3°C), Puerto Madryn (-6,4°C), Trelew (-5,4°C) y Malargüe (-5°C). En la provincia de Buenos Aires también persistieron las temperaturas bajo cero: La Plata registró -1,8°C, Moreno -0,8°C y Junín -0,3°C, mientras que Morón marcó 1°C, aunque con una sensación térmica de -3,5°C.

La mayoría de las 10 localidades más frías se concentraron en la Patagonia, una situación habitual durante las irrupciones de aire polar. También figuraron Santa Rosa (-3,8°C), Azul (-3°C), La Plata (-1,8°C), Moreno (-0,8°C) y San Rafael (-0,3°C).

Pero el dato llamativo de la mañana estuvo en la provincia de Buenos Aires. Coronel Suárez se ubicó entre las ciudades más frías del país con -4,7°C y Azul registró -3,8°C. Más atrás aparecieron La Plata, con -1,6°C; José María Ezeiza, con -0,8°C; y Bahía Blanca, con 0,1°C.

2 JUL | ❄️ Nieve en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires



Por unos pocos minutos se registró una nevada corta pero intensa que llegó a acumular una pequeña capa blanca sobre las superficies.



Video de Danisa H.



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La presencia de localidades del área metropolitana y del centro bonaerense en un ranking habitualmente dominado por la Patagonia refleja la intensidad de la masa de aire polar que ingresó al país en las últimas horas. Según había anticipado el SMN, el fenómeno provocaría un marcado descenso de las temperaturas y valores por debajo de los habituales para esta época del año.

En el AMBA, además, las marcas oficiales fueron inferiores a las registradas en muchos días de junio. Mientras Ezeiza descendió hasta los -0,8°C, la estación de La Plata marcó -1,6°C. También se observaron temperaturas muy bajas en otras localidades bonaerenses como Junín (0,3°C), Ciudad Jardín Lomas del Palomar (0,6°C), Morón (1,8°C) y Merlo (1,8°C).

#Ahora Agua nieve en Necochea, me envía amigo que vive allá pic.twitter.com/v2RM7VDwOK — Luciano Lugo (@Luciano434) July 2, 2026

Las bajas temperaturas no se limitaron a Buenos Aires. General Pico, en La Pampa, registró -3,7°C y Santa Rosa, -3°C. En Mendoza, Malargüe descendió hasta los -4,8°C, mientras que San Rafael registró -0,3°C. Incluso la capital provincial alcanzó los 0°C durante las primeras horas de la mañana.

El ranking también mostró un dato relevante: en varias ciudades la sensación térmica fue varios grados inferior a la temperatura real debido a la combinación de aire frío y viento. En Esquel, por ejemplo, los termómetros marcaron -7,5°C, pero la sensación térmica descendió hasta los -13,6°C. En Bariloche, la temperatura fue de -6,7°C y la sensación térmica alcanzó los -12,2°C.

El fenómeno surge en medio de una ola de aire polar que afecta a gran parte del país y que motivó alertas por frío extremo en zonas de 12 provincias. El organismo meteorológico advirtió que estas condiciones pueden tener efectos sobre la salud, especialmente en niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Los pronósticos indican que el ambiente frío persistirá durante los próximos días, especialmente durante las primeras horas de la mañana viernes. Aunque algunas regiones podrían experimentar un leve repunte térmico hacia el fin de semana, el escenario seguirá siendo plenamente invernal, con heladas en amplios sectores del centro y sur del país.

Más controles en las rutas

En ese contexto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha un operativo especial de invierno en las principales rutas del país, ante el aumento de la circulación hacia destinos turísticos de montaña, nieve, termas y la costa. El despliegue se extenderá hasta el 5 de agosto e incluirá controles en 21 puntos estratégicos distribuidos en 19 provincias.

Los operativos combinarán puestos fijos con controles dinámicos y sorpresivos para fiscalizar alcoholemia, velocidad, documentación obligatoria, uso del cinturón de seguridad y de los Sistemas de Retención Infantil (SRI), además de maniobras peligrosas como los sobrepasos en doble línea amarilla. En las zonas donde las condiciones climáticas lo requieran también se verificará el uso de cadenas para nieve.

Nieve en Ayacucho

Me manda las fotos el Dr. Licoff

Tremendo frío pic.twitter.com/PS4Jzis0BP — Miguel E. Mejía (@Mejiavet) July 2, 2026

Según informó el organismo, el operativo contará además con drones para reforzar la detección de infracciones desde el aire y se desarrollará en conjunto con fuerzas provinciales y municipales. En algunos corredores también participará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), con controles simultáneos sobre vehículos particulares y transporte de pasajeros.

Mientras el frío se hacía sentir en gran parte del país, las redes sociales se llenaron de postales de la ola polar. En X, usuarios de distintas provincias compartieron fotos y videos de autos cubiertos de escarcha, termómetros con temperaturas bajo cero, campos completamente blancos por las heladas y cursos de agua parcialmente congelados.