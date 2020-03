Marcelo Peralta, de 59 años, tenía una extensa carrera como músico de jazz, residía en España desde 1996 y era también docente en una academia musical madrileña Crédito: Música Creativa

10 de marzo de 2020 • 18:02

Marcelo Peralta es el nombre del argentino fallecido hoy en Madrid a causa de coronavirus. Era un saxofonista de jazz de 59 años que residía en España desde el año 1996. Con su música recorrió varios países del mundo, participando de conciertos y festivales, y era además docente de saxo, ensamble e improvisación en la academia Música Creativa de la capital española.

Peralta nació el 5 de marzo de 1961 en Buenos Aires. Allí estudió piano y se graduó también como profesor. Al mismo tiempo, recibió clases de saxo del maestro J.C. Bozzo. A la vez que empezaba su carrera profesional como saxofonista, daba clases de jazz e improvisación en el Conservatorio Manuel de Falla.

En 1985 formó el grupo de improvisación Tercer Mundo, con el que editó su primer disco, Un hilo de luz , en el año 1987. También formó parte del cuarteto de Lito Nebbia, del cuarteto de saxos Cuatro Vientos y de la Orquesta Sinfónica S.R.L. Radio Nacional, como solista de saxo.

Su trayectoria en España

En 1996, Peralta se fue a vivir a España, donde formó el Marcelo Peralta Quartet con el que realizó conciertos en Alemania, Francia, Suiza, Italia y otros países europeos. En 2002 realizó conciertos con los pianistas John Brenann, de Irlanda y Christoph Baumman, de Suiza. Como solista de saxo con la Orquesta Sinfónica de RTVE grabó obras de Pepe Nieto, Gunther Schuller y Leonard Bernstein, según consigna la página oficial de la academia Música Creativa.

Participó además de festivales de jazz en ciudades como Manchester, Ciudad del Cabo, París, Ezcaray, Tánger, y también visitó su país tocando en los festivales de Quilmes y en el Mardel Jazz de Mar del Plata.

En 2009 grabó un disco con el GNU TRIO, recibiendo muy buenas críticas en Estados Unidos. En 2013 fue invitado por la Columbia University de Nueva York para el concierto inaugural realizado en el Glicker-Milstein Theatre como parte de la conferencia internacional Thinking Music and Sound in Latin America and the Caribbean.

Acababa de editar tres discos: ¡Zas! Trio , Round About Armstrong y Con Plomo.