Ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a EG.5, o Eris, la subvariante del nuevo coronavirus que circula en Estados Unidos y otros países, como “de interés”. Según el organismo, es la más prevalente en Estados Unidos: las últimas estimaciones estuvieron detrás de los repuntes del virus en todo el país y registran que está causando más del 17% de los nuevos casos de la infección, también se detectó en China, Corea del Sur, Japón y Canadá, entre otros países.

LA NACIÓN consultó a expertos que confirmaron que si bien en el mundo predomina esta subvariante, en la Argentina aún no se registraron casos. “Las variantes predominantes en nuestro país, según el último reporte son BQ.1 y XBB, ambas sublinajes de ómicron. Y en el planeta predominaban las nuevas variantes de interés, XBB.1.5 y XBB.1.16, hasta el surgimiento de esta nueva”, afirmó Lautaro de Vedia, infectólogo y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Eduardo López, infectólogo y asesor presidencial durante la pandemia, explicó: “No es más grave, sino que es más contagiosa que las demás y la diferencia que tiene básicamente es que han mutado algunas zonas de la proteína de la espiga [que se encuentra en la superficie de la estructura del virus para conectarse a los receptores en las células de la mucosa de la nariz, la boca e incluso los ojos]”. Y agregó: “No se sabe cuánto tardará en llegar [al país], pero sí está empezando a circular en los distintos países es posible que llegue a Argentina en los próximos cuatro o cinco meses o quizás antes”.

Por su parte, Marta Cohen, médica patóloga, explicó: “Siempre las variantes nuevas van a ser más contagiosas y por eso le van ganando a la anterior, pero hasta ahora no han demostrado mayor letalidad, al contrario”.

Según contó López, los casos de Covid-19 aumentaron a nivel global, especialmente en Inglaterra, Estados Unidos y China, pero destacó que, por el momento, y en el mundo, las muertes no incrementaron. Por su parte, De Vedia informó que se reporta un incremento leve de internaciones en los Estados Unidos.

Cohen resaltó: “Lo que pasa es que muchas veces se siente como un resfrío, con un poco de cansancio y una tos que es un poquito más persistente, en otras oportunidades puede ser asintomático. Hay mucha inmunidad de rebaño porque ya hemos tenido Covid y porque además hay mayor inmunidad artificial por las vacunas, es decir que esto ayuda a que el virus pase más inadvertido y se toma como un resfrío, pero en realidad los casos sí están aumentando”.

En la Argentina

“El virus no ha desaparecido, sigue habiendo un número de casos y los pacientes, que no están adecuadamente vacunados y los que son inmunosuprimidos o que tienen factores de riesgo pueden quedar internados. El SARS-CoV-2 en los sublinajes de ómicron sigue circulando en la Argentina”, expresó López. Y remarcó: “A medida en que la gente se va vacunando de alguna manera tiene mayor grado de inmunidad que cuando no había vacuna disponible”.

“Hubo bastantes variantes, hay que dividirlas en las de interés y las de preocupación: estas últimas son las más importantes y fueron la alfa, la delta, la gama y la ómicron, y algunos sublinajes. Hoy por hoy, la que está circulando es un sublinaje de ómicron. Por eso, es la que cepa que está predominando en el mundo con su respectivo sublinaje”, explicó López. Y detalló: “Ómicron tuvo muchas mutaciones, más de 37 en la proteína de la espiga”.

“En la Argentina se observa una reducción progresiva, con muy pocos casos. La tasa de positividad reportada en el último Boletín Epidemiológico Nacional fue de 12%”, sostuvo De Vedia.

