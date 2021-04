Mauro Viale: la explicación de los médicos sobre la causa de su muerte

La muerte del periodista Mauro Viale, de 73 años, anoche, despertó interrogantes sobre cuál puede ser el desenlace de un paciente con coronavirus, ya que se encontraba internado en el Sanatorio Los Arcos por esa enfermedad. También generó dudas qué injerencia pudo haber tenido la vacunación en la complicación de su cuadro clínico, debido a que el conductor de América y A24 había sido inoculado el jueves último con la primera dosis de la vacuna china Sinopharm.

¿Cuál fue la causa de muerte de Mauro Viale?

Para LN+, el médico y columnista Caudio Zin había anticipado que Viale sufrió un paro cardiorrespiratorio. “Fue una muerte súbita en el curso de un Covid severo”, contó el profesional y remarcó que “con los dos pulmones sanos podés salir de un paro cardiorrespiratorio, pero con ambos comprometidos el cuadro se complica”.

Con respecto a esto último, recalcó: “El paro generó una muerte súbita porque no se lo pudo recuperar. Y ahí el Covid es determinante, porque es muy difícil que su aparato respiratorio responda en un procedimiento de resucitación”.

En ese mismo sentido se expresó el director médico de Swiss Medical -empresa a la que pertenece el Sanatorio Los Arcos-, Gabriel Novick, esta mañana para Radio La Red, sobre la causa de la muerte del conductor. “Él estuvo internado en uno de los sanatorios del grupo, estaba en mejor estado general de su cuadro respiratorio y después sobrevino este cuadro súbito cardiovascular”, explicó.

¿Hubo relación con la vacunación?

“Respecto de las causas, o su vínculo con el proceso previo que tenía, o con el proceso de vacunación, es difícil de determinar. Fue un cuadro súbito cardiovascular vinculado al proceso de internación, pero no necesariamente al proceso de vacunación, ni a su cuadro respiratorio, que había mejorado”, detalló Novick, quien insistió con que “no hay ninguna evidencia”.

Respecto de esto último, agregó: “Es un episodio que no necesariamente estaría relacionado, aparte de que las vacunas en este momento han pasado por un amplio proceso de diseminación con muchos casos y está muy estudiado. Es una situación eventual, ya que evolucionaba positivamente su cuadro respiratorio”. Por tal motivo, el conductor había sido derivado ayer desde la terapia intensiva a la intermedia, antes de fallecer.

El mismo Viale había contado sobre su inoculación el jueves y llevado tranquilidad a sus televidentes, durante la emisión de su programa por A24: “Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. Me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario. No tengo fiebre”.

Sin embargo, al día siguiente el periodista ya no se encontraba bien. Su colega y compañera Liliana Caruso reveló: “El viernes lo vi mal y le pregunté muchas veces ‘Mauro, ¿cómo estás?’ y no quería decir que estaba mal. A mí me parecía raro, porque en un momento se agarró de la pared cuando se quiso levantar. Incluso, le preguntamos al aire si estaba bien y le dijimos que tenía que ir a descansar. ‘Estoy bien, es la vacuna nada más, estoy un poco cansadito’, nos decía, pero insistía en quedarse”. En ese momento, Viale ya tenía Covid, pero aún no lo sabía.

“Todo empezó el viernes, lo vacunaron, consultaron al doctor Roberto Debbag y decidieron que por la saturación y la fiebre no era un efecto secundario de la vacuna, sino que podía ser Covid”, aclaró Zin, sobre esa primera confusión que se dio en relación con los efectos secundarios de la vacuna y una infección concomitante de coronavirus que Viale sufría.

Además, aclaró que la persona inoculada debe esperar 21 días para que la dosis haga efecto. “Mauro llevaba un día de vacunado, ahí no tenés inmunidad. Seguramente ya tenía Covid sin tener síntomas y aparecieron un día después de aplicarse la vacuna”, comentó Zin.

¿Es común este desenlace en pacientes con Covid-19?

De todas formas, el doctor Novick aclaró que un desenlace de este tipo en pacientes con coronavirus es excepcional. “No es el derrotero habitual de los pacientes. No es una evolución natural”, indicó y agregó: “Cualquier enfermedad -y también, por el propio proceso inflamatorio que representa la etapa más crónica de la enfermedad- luego de los siete días, como es sabido, es un proceso sistémico. Involucra un proceso de inflamación que cambia toda la homeostasis, el equilibrio interno del cuerpo, expone al cuerpo a estreses no habituales”, concluyó el profesional de Swiss Medical.

