Murió Mauro Viale. El dolor del médico Claudio Zin: “Lo vamos a extrañar”

El médico y columnista de LN+ Claudio Zin manifestó su dolor por la muerte del periodista Mauro Viale: “se nos fue un compañero de ruta. Viví con él muchas cosas, lo vamos a extrañar”.

El columnista de temas de salud en la señal de noticias contó detalles del desenlace: “Todo empezó el viernes, lo vacunaron, consultaron al doctor Roberto Debbag y decidieron que por la saturación y la fiebre no era un efecto secundario de la vacuna, sino que podía ser covid”. Y completó: “Empezó a saturar mucho mejor, con bigotera. Ahí lo pasaron a habitación común por confort personal y ocurrió el paro cardiorrespiratorio. Fue una muerte súbita en el curso de un covid severo” .

Según el médico, “se está viendo con mucha frecuencia en los enfermos de covid este tipo de situaciones” y detalló: “Con los dos pulmones sanos podés salir de un paro cardiorrespiratorio, pero con ambos comprometidos el cuadro se complica. Doy fe que Mauro era un tipo sano, se cuidaba, entrenaba y tenía mucha conciencia de lo que significaba estar bien. Pero el covid le puede tocar a alguien así también. ¿Por qué motivo? No sé si tuvo alguna arritmia o una disociación, pero poco importa en este momento”.

El columnista de LN+ aseguró que “todo el procedimiento fue absolutamente razonable” y sostuvo que “lo que le hicieron los médicos es lo que había que hacer” . Por último, indicó que “el paro generó una muerte súbita porque no se lo pudo recuperar. Y ahí el covid es determinante porque es muy difícil que su aparato respiratorio responda en un procedimiento de resucitación”.

Zin se emocionó sobre el final y dijo que va a recordar a Viale como “un amigo leal”. Y agregó: “Tuve diferencias con él, pero la verdad que conmigo siempre fue leal. No compartí el 100 por ciento de su estilo, lo respeté y me respetó, y eso para la gente que trabaja en los medios es un recuerdo imborrable”.

“Hay que esperar 21 días desde que uno está vacunado para que la inoculación haga efecto. Después de la primera dosis podés tener un covid leve sin necesidad de tener que internarte. Pero Mauro llevaba un día de vacunado, ahi no tenés inmunidad. Seguramente ya tenía covid sin tener síntomas y aparecieron un día después de aplicarse la vacuna”, describió Zin.

Para el especialista en salud, “el virus se difunde más rápido por la variante británica que llegó al país”. Y se refirió al aumento de casos de los últimos días: “Este incremento abrupto nos ha encontrado en un momento sanitario muy complicado. Nosotros no queremos asustar para no generar pánico, pero yo estoy muy asustado, me puede pasar a mí, a cualquiera le puede pasar ”.

