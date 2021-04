A los 73 años, murió el periodista Mauro Viale

El periodista Mauro Viale, de 73 años, murió este domingo de una trombosis que le provocó un infarto masivo en el sanatorio Los Arcos, donde se encontraba internado luego de contraer coronavirus y verse afectado por una neumonía bilateral.

Este domingo, había presentado una mejoría y fue trasladado de terapia intermedia a sala común.

El conductor de A24 y América había sido inoculado con la primera dosis de la vacuna el jueves, pero ya estaba incubando la enfermedad. La manifestación de algunos síntomas compatibles con el coronavirus fue lo que encendió las alarmas y lo que lo condujo a hacerse el hisopado que terminó dando positivo.

CORONAVIRUS. REUNIONES DE URGENCIA EN LA CASA ROSADA PARA EVALUAR MEDIDAS

“Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. Me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario. No tengo fiebre”, había contado hace unos días el periodista en su programa de A24, Mauro, más que noticias.

Dos días después, su compañero Javier Díaz compartía con la audiencia del ciclo Todo en uno que Viale estaba cursando la enfermedad. “Mauro está en su domicilio, recuperándose, con fiebre y algunos síntomas”, contaba.

Programa Impacto a las 12 hs. con Mauro Viale Mauro Alfieri

Ante esta situación, su hijo, el también reconocido periodista Jonatan Viale, expresó esta tarde un mensaje de aliento para su papá en su cuenta de Instagram. “Mi foto preferida. Te vas a poner bien porque sos un toro. Gracias por los mensajes de amor y fuerza. Los necesitamos mucho”, escribió junto a una imagen en la que se los ve a ambos jugando con Romeo, el hijo mayor de Jony. La publicación recibió miles de “me gusta” y cientos de comentarios positivos para ambos.

La noticia de su muerte fue confirmada por el conductor Rolando Graña durante la edición de GPS. “Lamentablemente me toca dar la peor de las noticias que tuve que dar y es que ha muerto Mauro Viale. Nuestro amigo, colega. Muchos años de trabajar con él. A veces, para nosotros dar una noticia no es solamente dar una noticia. Hoy [por ayer] estuve hablando con Jonatan [Viale, su hijo] temprano y me dijo que había mejorado, que estaba saturando mejor. Sin embargo, en las últimas horas se ve que algo pasó. Y Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartidos tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue”, informó el periodista de América.

Sus trabajos

De lunes a viernes conducía de 10 a 12 La Pura Verdad, en Radio Colonia, AM 550. En A24, de 15 a 18. Los domingos hacia El Gíglico de 9 a 12 y Mauro la pura verdad de 15 a 20 en América y A24. En la radio fue reemplazado por su coequiper Hernan Latcher este domingo y en A24 lo reemplazó Mariano Yezze y Mercedes Mendoza.

Mensajes

Colegas y famosos del medio comenzaron a expresarse cerca de las 22, luego de conocer la noticia, que generó un gran impacto y tristeza en el ambiente. También, hubo muchos mensajes del ambiente político, desde Alberto Fernández hasta Horacio Rodríguez Larreta, que enviaron las condolencias a la familia del periodista.

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información