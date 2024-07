Mendoza: la decisión del gobierno que aumentaría el sueldo de los docentes

Escuchar

MENDOZA.- Es un nuevo paso por la educación, en medio de la crisis que afecta al país. Aunque queda un largo camino por recorrer en la materia, la provincia avanza con un nuevo plan de aprendizaje, para optimizar la calidad de la instrucción. Así, el gobierno decidió lanzar un masivo programa de enseñanza a los docentes, que será voluntario y remunerado, denominado Ítem Capacitación, lo que se convierte en un adicional salarial para quienes decidan sumarse. El anuncio fue hecho este miércoles por el gobernador radical Alfredo Cornejo, que ya había prometido este tipo de incentivo en la campaña electoral.

De esta manera, la iniciativa de actualización se realizará cada sábado, a partir de agosto, en varias asignaturas clave, y se pagará 40.000 pesos por cada jornada. Los docentes podrán elegir al menos un curso para realizar. En este caso, el gobierno provincial parte de una base de 44.000 cupos, según contó a este medio Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE).

“Con el objetivo de incentivar y fortalecer al personal educativo de la provincia, nos complace anunciar una serie de capacitaciones remuneradas para nuestros docentes. Este programa abarcará áreas fundamentales como lengua, matemática, alfabetización, idiomas y tecnología, con el propósito de mejorar los resultados educativos”, informó Cornejo. Y agregó: “La inversión, de aproximadamente 2900 millones de pesos, proviene de los fondos que la Nación adeudaba a la provincia de Mendoza. Seguiremos trabajando arduamente para desarrollar una política de recursos humanos que fomente la formación continua de nuestros docentes”.

De acuerdo con la información oficial sobre el Ítem Capacitación, la remuneración será de 40.000 pesos: los docentes cobrarán el 50% con la asistencia y el otro 50% tras la práctica final en clase y la aprobación virtual. La metodología de cursado será un sábado, de manera presencial y virtual. Las inscripciones se abrirán después del receso escolar de invierno, a través de la plataforma digital Gestión Educativa Mendoza (GEM). “Si bien las jornadas remuneradas son optativas, en esta primera instancia estarán disponibles 44.000 capacitaciones, luego se evaluarán los resultados y a partir de allí, se programarán nuevas instancias”, indicó García Zalazar, en base a nuevos aportes de Nación que reciba Mendoza y que corresponde a la deuda por el Fondo de Garantía Docente, que la provincia ya había abonado.

“Son unas seis horas cátedra en total, poco más de cuatro horas reloj. Los docentes tendrán una jornada de capacitación teórica y luego presentación de un proyecto o práctica en el aula”, indicaron desde la cartera a LA NACIÓN.

En cuanto a las áreas, las capacitaciones se focalizarán en lengua (fluidez, comprensión lectora, producción oral y escrita); en matemática (saberes priorizados a partir de los datos arrojados por la muestra realizada); en alfabetización destinada a los niveles inicial, primaria, secundaria y jóvenes y adultos; en idioma (servirá como base para la presentación del programa de inglés); y en tecnología (dirigido a docentes de inicial y primaria).

Promesa

La propuesta que empezará luego de las vacaciones de invierno es una de las promesas de campaña del gobernador durante 2023, cuando se lo cuestionaba por el Ítem Aula, creado durante su primera gestión, que logró reducir el ausentismo del 16% al 5%, como en el sector privado. Así, antes de ganar los comicios, Cornejo no solo defendió el adicional salarial en aquellos educadores que están presentes en clase, sino que apuntó a nuevos beneficios para los maestros.

“La verdad que no quiero proponer cosas que después no se vayan a cumplir. Pero lo que tengo en la cabeza es un mayor incentivo, que tiene que ver con otros ítems, como son la capacitación”, expresó a mediados del año pasado, en plena campaña, recordando algunas jornadas de formación que se dictaron durante su primer mandato, que también fueron remuneradas. En ese momento, unos 3000 docentes decidieron inscribirse en los cursos que dictaban los sábados, fuera del horario escolar, y cobraron en promedio 10.000 pesos más por mes. Ahora, la convocatoria es mayor y se espera que más docentes den el paso para tener más herramientas para compartir con los chicos, quienes no solo tienen problemas en lengua y matemática, sino que necesitan y demandan conocimientos en idiomas, sobre todo inglés, y en tecnología. Solo resta saber cuántos maestros y profesores se sumarán a la propuesta.

