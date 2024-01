escuchar

Un andinista ruso fue hallado muerto este miércoles en la Plaza de Mulas, campamento base ubicado a unos 4.260 metros sobre el nivel del mar en el Parque provincial Aconcagua, que alberga la cumbre más alta de América. El guía de la expedición, otro ruso de 48 años, descubrió el cuerpo sin vida del montañista. Se trata de la segunda muerte de un escalador extranjero en cuatro días.

El guía manifestó a las autoridades que, a las 09.40, se dispuso a despertar a los miembros del grupo que se encontraba coordinando, todos alojados en los domos de Aconcagua Visión. En tanto, al llegar al domo del fallecido, identificado por la Policía mendocina como Minaev Andrei (30), lo encontraron sin signos vitales .

El andinista ruso de 30 años fue encontrado sin signos vitales a horas de la mañana del miércoles y dentro de su domo Archivo

De inmediato le dio aviso al médico, quien constató el deceso y le comunicó la novedad a personal de la Patrulla de Rescate, informó el Ministerio de Seguridad y Justicia mendocino. El fiscal interviniente autorizó el levantamiento del cuerpo para llevar a cabo las pericias correspondientes y determina la causa de muerte. Por su parte, personal idóneo coordinó el descenso del cuerpo del andinista para esta tarde, en caso de que las condiciones climáticas lo permitan.

Plaza de Mulas es el campamento que concentra el mayor número de visitantes que intentan encarar el ascenso tras la aclimatación. El Aconcagua, ubicado en el noroeste de la provincia de Mendoza, es el cerro más alto del hemisferio occidental, con 6962 metros, y esta temporada es la habilitada para ascensos.

La segunda muerte de un alpinista extranjero en cuatro días

El pasado domingo, un estadounidense de 30 años, identificado como Raúl Alexander Tartera, también murió en el Aconcagua. El andinista había logrado hacer cumbre, pero al comenzar el descenso se descompensó y, pese a las maniobras de reanimación, falleció a más de 6000 metros de altura.

La víctima falleció en las inmediaciones de la zona conocida como La Cueva. A las 23.30 de este sábado la temperatura en el lugar llegaba a -38°. El guía que estaba con el joven norteamericano solicitó la asistencia de los servicios médicos apenas sufrió la descompensación. El equipo de emergencias le indicó que trataran de llegar a Plaza de Mulas. En el camino, y cuando apenas podía caminar, el andinista era auxiliado con una máscara de oxígeno, pero su salud empeoraba.

Estaban a unos pocos metros, pero los integrantes del grupo, al menos cuatro personas que habían viajado a Mendoza con el objetivo de alcanzar lo más alto del Aconcagua, demoraron más de una hora y media para descender hasta que fueron interceptados por la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña.

La cumbre del Aconcagua está a 6700 metros de altura GZA: Servicio Médico Aconcagua

Minutos después, alrededor de las 22.10, el guía se comunicó nuevamente con la base para informar que el andinista no respondía a los masajes de reanimación cardiopulmonar (RCP). Finalmente, a las 23.26, otro guía constató que el norteamericano no presentaba signos vitales y que ya no respiraba. “No presenta ningún signo vital, sin respiración, pupilas dilatadas”, con lo que constató el “deceso” del hombre, detallaron desde el Ministerio de Seguridad mendocino.

Se trata de la primera muerte de esta temporada de ascensos en el Parque Provincial Aconcagua, que alberga la cumbre más alta de América. Anteriormente, tres andinistas fallecieron en esa montaña y la Patrulla de Rescate debió realizar unas 60 intervenciones de asistencia.

Con información de Télam.

LA NACION

Temas MendozaAndinismo