MIAMI.– La playa, el shopping y… el Inter. Para muchos argentinos, ver a Lionel Messi está ahora en la lista de prioridades al encarar un viaje a Miami.

“Messi fue la frutilla del postre. Venimos vendiendo muy bien el destino, tanto para pasajeros individuales como quinceañeras que van a Disney. Hace tiempo dejó de ser solo playa y compras. Arrancó con el arte, con Art Basel; se unió la oferta gastronómica y luego se potenció con la Fórmula 1. Miami no para de darte oportunidades”, resume Paola Rigazio, socia gerente de Tauro Rigazio Viajes, empresa en el mercado desde 1974 dedicada a pasajeros y grupos.

Así como tuvo clientes que viajaban para ver a la Fórmula 1 u otros que trataban de coincidir sus fechas para ver a los Miami Heat en la NBA, ver jugar a Messi supera con creces cualquier oferta deportiva hasta el momento. De golpe se convirtió en el producto estrella, la parada obligada. Los pasajeros extienden sus estadías o planifican según la agenda del crack.

“En agosto ya se planeó la estadía apuntando al partido del 30. Quienes presenciaron los primeros partidos quizá estaban más por casualidad, pero a partir de ahora eso ya está en agenda. Es un atractivo más que despierta mucho interés en la gente”, sostiene.

Para los viajes de quinceañeros que pasan dos o tres noches en Miami para continuar a Disney, el fútbol ahora entra en la agenda. “El viaje está centrado en Disney, y hay que tener en cuenta que se organiza con dos o tres años de anticipación. Pero si coincide un grupo de quinceañeras en una fecha que juegue Messi, seguramente se va a ofrecer. Esto se define muy cerca de la fecha, depende la cantidad de chicas que tengas. Cuando llevamos grupos grandes, quizá necesitamos 500 localidades y puede llegar a ser imposible conseguirlas”, cuentan de una agencia que lleva adolescentes.

Esta noche juega Messi la semifinal de la Leagues Cup Megan Briggs - Getty Images North America

Paolo Verzeri, director de Playpro Global, agencia de becas e intercambios deportivos para jóvenes en Estados Unidos, también está contemplando agregar un partido del Inter en sus viajes de equipos que llegan a jugar torneos en alguna disciplina para ser vistos por las universidades. “A nosotros como agencia, que estamos vendiendo un producto que es EE. UU., que esté Messi ahí nos sube el valor. Por empezar para los que juegan al fútbol, porque Messi levanta la liga, hoy todos la están mirando. Para el chico que sueña con jugar profesional no es lo mismo una liga en la que esté Messi que una que no. Y para los no futbolistas es el ícono más grande que tiene la Argentina, y hoy eligió ese país pudiendo irse donde él quisiera. Los chicos ya lo ven con otros ojos”, apunta Verzeri.

Miami es un destino de familia, y los chicos están muy fanáticos después de la Copa del Mundo. Tiene dos ventajas claves para el turista: la seguridad y la tranquilidad, fundamental para aquel que va a un lugar que no conoce, ya que no existe la violencia en el fútbol ni zonas de peligro; también, la pequeñez de su estadio. Aquellos que iban a Barcelona veían a los jugadores en miniatura en un estadio para 99.000 personas. En el Inter, con 18.000, desde cualquier lugar que uno elija va a poder ver a Messi “de cerca”.

¿Viajes de 15 de varones?

Para los viajes de 15, la presencia del futbolista incluso traccionó a que más varones se sumaran. Tauro Rigazio Viajes, por ejemplo, lleva quinceañeros de ambos sexos. “Tengo cuatro varones nuevos que se sumaron para el viaje de febrero porque ya tenían su visa, pero habría muchos más, que salieron a sacar cita en la embajada y no consiguieron hasta el año que viene”, relata Rigazio.

Su deseo de máxima es que en febrero, cuando trae un contingente de adolescentes, coincida la fecha para ver un partido. Si no tuviera esa suerte, está armando un proyecto con un empresario local: la posibilidad de ofrecer a sus adolescentes el tour por dentro del club, ver el vestuario donde se cambia el 10 y terminar con una foto dentro de la cancha.

Todo se dio tan intempestivamente que todavía el tour no está disponible para hacer, por ahora es solo un proyecto. Aquellos que llevan contingentes a Europa ya lo hicieron en el PSG y Barcelona. Este año, además, Rigazio incluirá el paseo con adolescentes a los murales de Wynwood, impulsado en parte porque hay murales de Messi.

“Todo es muy reciente”, aportan desde Playpro Global. “Para los viajes que ya teníamos planeados, estamos contemplando agregar un partido del Inter si coincidieran las fechas. Generalmente hacemos NBA y algún partido de la NCAA [la liga que reúne los deportes universitarios] de la disciplina que llevemos. Siempre les mechamos eventos deportivos. Tengo un amigo en Inter Miami y ya le consultamos qué facilidades habría si llegáramos a ir con un grupo, si se puede hacer un paquete turístico o ir a ver un entrenamiento”, dice Verzeri, y remata: “No importa el deporte que llevemos, si juegan hockey o a las cartas; si está jugando Messi, lo tenemos que ir a ver. Si los chicos están ahí y no van, sienten que se están perdiendo algo importante”. Los viajes tienen tres patas: que puedan competir y ganarse una beca, lo académico de conocer universidades y la diversión. “Ir a ver a Messi es un sueño”, anticipa.

Los viajes de 15 de argentinas a Miami son habituales; ahora empezaron a sumarse los varones Shutterstock

Si bien todos afirman que a los quinceañeros siempre les llamó la atención Miami, después de haber sido campeones del mundo es increíble lo que despierta el fenómeno Messi. “Antes veíamos la agenda de la NBA y los Miami Heat. Ahora buscamos los partidos del Inter”, resume Rigazio.

Daniel Puddu, de Nilo Viajes, conocido en Twitter como El Agente de Viajes, ya hizo un hilo en la red en el que explica cosas que deben saber aquellos que quieren ver al crack. “No he tenido turistas que solo viajen a ver a Messi, pero sí mucha gente que tenía el viaje previsto y ahora quieren ir a verlo. Las ganas están. Creo que el costo asusta. Yo estuve de vacaciones y me pasó lo mismo, lo dudé en un momento y finalmente saqué tickets. Estás ahí y es una oportunidad casi única. Yo digo que es como gastar un día de Disney. Para ver a la NBA vendí mucho, pero, claro, conseguís entradas por US$50. En cambio US$170/200 por persona es un número para una familia”, explica. Dentro del paquete turístico, su agencia ya empezó a ofrecer entradas que se confirman en el día.

En Travel Services están un 20% por encima del nivel promedio de ventas habitual para etapa del año en la prepandemia. “Es una buena señal y podría parecer que la aparición de Messi nos generó un mejor negocio a quienes estamos en turismo. Sin embargo, todavía no podemos atribuirle todo este crecimiento solo al ‘efecto Messi’. Hay más elementos. Sí reconocemos que ya son tendencia las consultas por la oportunidad de ir a verlo de acuerdo con las fechas en que viajan los pasajeros, pero comprobamos que la mayoría de las consultas no termina con la compra efectiva de un paquete con entradas para el Inter”, describe Pablo Alperio, director de Travel Services. Diferencia dos consultas definidas: argentinos que, al viajar a otro destino de los Estados Unidos, ahora también buscan saber si puede sumar una escala en Miami y colar el evento de ver a Messi en su recorrido; y quienes buscan extender un viaje cuando tienen un fin de semana próximo, para ver si tienen la oportunidad de coincidir con algún partido de Messi.

La revolución del genio argentino en Miami también hizo que el Brightline, un moderno tren inaugurado en 2018 uniendo Miami con Fort Lauderdale y Palm Beach (ya sumó también parada frente al Aventura mall), ahora ofrezca un traslado gratuito desde su estación de Fort Lauderdale en micro hasta la puerta de la cancha, ida y vuelta. Es una buena ecuación para quienes viajan solos o familias pequeñas. Los pasajes de tren van de US$6,50 a US$11 cada tramo. De ir con auto, estacionar en el estadio cuesta desde US$50.

El nuevo atractivo turístico ayuda también a “estirar” más la ciudad. Los argentinos suelen visitar South Beach y mucho menos Hollywood o Fort Lauderdale, que tienen mucho para ver y son preferidos por los residentes.

Cuánto cuesta ver a Messi

La ciudad de Fort Lauderdale, donde se asienta el club de fútbol, está a unos 45 minutos de la ciudad de Miami, dependiendo del tráfico. Por eso, muchas veces cuando se habla de Miami se incluye su vecina del norte, aunque en rigor de verdad son ciudades vecinas en dos condados distintos.

Un aéreo a Miami tiene como base un precio promedio de 980 dólares. Si bien el aeropuerto de Fort Lauderdale es el más cercano al estadio (más pequeño y amigable que Miami), no recibe vuelos directos desde la Argentina. En caso de estar dispuesto a abaratar costos viajando con una escala, conviene comparar ambos destinos (Miami y Fort Lauderdale) ya que Delta y United ofrecen ese destino con escala en Atlanta y Houston, respectivamente.

Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, durante uno de los partidos del Inter MIKE EHRMANN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los tickets se compran online, y si se ingresa a través de la página oficial de Inter Miami, se redirecciona a Ticketmaster. Sin embargo, hay varias páginas de reventa legales que suelen tener mejores precios. Es el caso de Gametime, Tickpick o SeatGeak. Al comparar, se deben tener en cuenta los fees del sitio, que pueden rondar hasta un 23% del costo del ticket. Tickpick por ejemplo, no cobra fee. Lo más barato para una entrada en general son US$140. Sin embargo, suele suceder que pocas horas antes de empezar el partido bajan de valor. Comprar con anticipación en este caso no siempre es buen negocio.

El estacionamiento en el estadio (US$50) se puede pagar en el lugar en efectivo o sacarlo de antemano más caro por la web. Sin embargo, los vecinos los días de partido están ofreciendo estacionar en sus casas, algo que aquí es muy común en los eventos masivos como recitales. Los dueños de casa se paran en la vereda con un cartel e invitan a estacionar allí. Cuanto más lejos, más barato. El estacionamiento a diez cuadras del estado DRV PNK cuesta US$30 dólares.

La estadía puede darse en hoteles o Airbnb. La noche de hotel en la zona de Fort Lauderdale en general no baja de US$150. A más lujo y más cerca de la playa se va encareciendo. Un Airbnb, como el edificio Tides en Hollywood Beach, ofrece noches en US$150 para departamentos completos hasta seis personas, con cocina equipada y salida a la playa.

El alquiler de un auto permitirá conocer mejor la ciudad y moverse, ya que el transporte público es escaso y si la idea es también recorrer, un Uber terminará saliendo más caro. El precio base para un auto para cinco personas por semana en septiembre es de US$330 dólares.

Desde Travel Services apuntan que un paquete de 5 días (4 noches) con aéreo, alojamiento, traslados del aeropuerto al hotel y, de allí, a la cancha, más una entrada para platea –por ejemplo, el 4 de octubre– cuesta por persona en base doble 1.412.082 pesos, con asistencia al viajero incluida.