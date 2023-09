escuchar

Metrodelegados anunció un paro de todas las líneas del subte y el premetro para este viernes desde las 19. La medida de fuerza se extenderá hasta el cierre del servicio y obedece a un conflicto entre los trabajadores del sector y la empresa Emova, en el marco de las negociaciones paritarias en las que también participa el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

“Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y (AGTSyP - Metrodelegados) informamos que Emova y el gobierno de la Ciudad rompieron la mesa de negociación donde se discuten paritarias, condiciones de trabajo, la reducción de la semana laboral y desasbestización, convocando a una audiencia sin la presencia de nustro sindicato y firmando un acuerdo con una organización que no representa a los trabajadores del subte y premetro”, explicó el gremio en un comunicado.

El comunicado de Metrodelegados

Más tarde Andrea Salmini, secretaria de Prensa de Metrodelegados, expresó: “Queremos denunciar que la empresa Emova y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires rompieron la mesa de diálogo que manteníamos en la secretaría de Trabajo del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires discutiendo paritarias, condiciones de trabajo y plan de desasbestización. Han decidido romper el diálogo firmando un acuerdo con un gremio que no representa a los trabajadores del subte y del premetro”.

Ante el escenario planteado, señaló: “Por eso nos vemos obligados a retomar las medidas de autodefensa hoy mismo. Se interrumpirán de 19 al cierre todas las lineas del subte y el premetro. Les pedimos disculpas a los usuarios, siempre les avisamos con anticipación e intentamos que los anuncios sirvan para organizar la vida de los trabajadores que se mueven en el subte, pero esta vez por decisión de la empresa y del GCBA, lamentablemente no lo podemos hacer con la suficiente antelación”.

En agosto pasado hubo una reunión en la que participaron dirigentes sindicales, autoridades de Emova y referentes del gobierno porteño, quienes luego calificaron el encuentro como positivo porque se dio un acercamiento entre las partes.

No obstante, con esta proptesta, los trabajodres indican que no hubo avances desde entonces y reafirman los puntos del conflicto que son la cuestión salarial, la presencia de asbesto en los vagones y la reducción de la jornada de trabajo de 36 a 30 horas semanales. La cantidad e horas laborales se mantendría en 6 horas, pero en cinco días por semana y no seis.

Noticia en desarrollo

LA NACION

Temas Subte