Milei admitió que la economía no evoluciona como esperaba; Estudiantes es finalista de la Libertadores

Milei admitió que la economía no evoluciona como esperaba . El mandatario aseguró que a la Argentina le juegan en contra la suba de la tasa en Estados Unidos y las guerras en Ucrania e Irán. “Los indicadores no están evolucionando tan positivamente como esperábamos”, dijo Milei, quien al mismo tiempo defendió su gestión y aseguró que es “el primer presidente que baja la inflación”.

El mandatario aseguró que a la Argentina le juegan en contra la suba de la tasa en Estados Unidos y las guerras en Ucrania e Irán. “Los indicadores no están evolucionando tan positivamente como esperábamos”, dijo Milei, quien al mismo tiempo defendió su gestión y aseguró que es “el primer presidente que baja la inflación”. El Gobierno de Trump reconoció la preocupación de sus empresas por la ley Malvinas . El subsecretario de Estado Christopher Landau reconoció que se mira de cerca el proyecto que promueve sanciones para firmas con vínculos con la explotación petrolera en las islas. “Es natural que cualquier país se preocupe por los intereses de sus empresas”, dijo el funcionario sobre el proyecto impulsado por la Casa Rosada.

El subsecretario de Estado Christopher Landau reconoció que se mira de cerca el proyecto que promueve sanciones para firmas con vínculos con la explotación petrolera en las islas. “Es natural que cualquier país se preocupe por los intereses de sus empresas”, dijo el funcionario sobre el proyecto impulsado por la Casa Rosada. Comienza el juicio Hotesur-Los Sauces . El proceso, que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero realizadas a través de las empresas hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner, tiene a 19 acusados, entre los que se encuentran Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. El debate, que reunió los dos expedientes en un único proceso, tendrá tres audiencias por semana: los lunes, viernes y sábados.

El proceso, que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero realizadas a través de las empresas hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner, tiene a 19 acusados, entre los que se encuentran Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. El debate, que reunió los dos expedientes en un único proceso, tendrá tres audiencias por semana: los lunes, viernes y sábados. Estudiantes es finalista de la Libertadores . Eliminó por penales a Flamengo en el Maracaná después de terminar la serie en empate 0-0. El Pincha aguantó más de media hora con un jugador menos por la expulsión de Baltasar Rodríguez. Fernando Muslera tapó tres penales y llevó a Estudiantes a la final, que jugará ante Palmeiras.

Eliminó por penales a Flamengo en el Maracaná después de terminar la serie en empate 0-0. El Pincha aguantó más de media hora con un jugador menos por la expulsión de Baltasar Rodríguez. Fernando Muslera tapó tres penales y llevó a Estudiantes a la final, que jugará ante Palmeiras. Franco Colapinto, listo para el GP de Estados Unidos. Después del receso en la competencia, busca superar la experiencia de Singapur, donde tuvo que abandonar por una falla en el motor. Hoy serán las dos primeras prácticas libres a las 14:30 y a las 18, hora argentina. Mañana desde las 14:30 será el tercer ensayo y a las 18 la clasificación para la carrera que se correrá el domingo a las 17.

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