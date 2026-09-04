Milei anunció sanciones para petroleras en Malvinas y la creación de una base naval; endurecen el control de los subsidios

Milei anunció sanciones para petroleras en Malvinas, la creación de una base naval y un Consejo de Seguridad Nacional. El Presidente dijo que el Reino Unido está en condiciones de extraer el petróleo “que yace bajo Mar Argentino” y que no lo va a permitir. “Los isleños no tienen derecho a la autodeterminación”, aseguró el mandatario en cadena nacional: “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”. Además, convocó a la dirigencia política, económica y social a mostrar un frente unido en la causa por la soberanía de las islas.

El Reino Unido le respondió a Milei. “Las Malvinas son británicas porque los isleños de las Malvinas eligen ser británicos”, dijo Wes Streeting, ministro de Defensa, en redes sociales, en relación al referéndum realizado en las islas en 2013. El funcionario aseguró que el compromiso del Reino Unido con ellas “es absoluto e inquebrantable”, en respuesta a las declaraciones de Milei en cadena nacional.

La Corte confirmó la condena al exgobernador Urribarri. El máximo tribunal dejó firme la condena a ocho años de prisión para el exgobernador de Entre Ríos por el kirchnerismo y exembajador en Israel. Es por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en cinco causas que tramitaron los tribunales provinciales.

El Gobierno endurece el control de los subsidios. La Secretaría de Energía detectó y rechazó casi 18.000 pedidos de residentes en Puerto Madero, countries y barrios cerrados del AMBA y Córdoba. Va a extender a Neuquén los controles para identificar hogares que tienen capacidad económica para afrontar el costo de los servicios.

Comienza la octava fecha del Clausura. Se va a extender hasta el lunes. Hoy se juegan 3 partidos: Desde las 16:45 hs, Estudiantes de Córdoba vs. Sarmiento. A las 19 hs, Belgrano vs. Huracán por un lado, y Platense vs. Deportivo Riestra por otro.

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