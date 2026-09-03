Cortan ambas manos de una autopista porteña durante 24 horas por obras

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño informó que Autopistas Urbanas SA (AUSA) cerrará la autopista Dellepiane en ambas manos este sábado, desde las 7 y durante 24 horas, por el montaje de una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle White. La intervención forma parte de las obras de renovación integral que se realizan a lo largo de la traza, que atraviesa el sur de la ciudad.

En sentido al centro, el corte se realizará entra las avenidas Escalada y Lacarra. Durante ese período, los vehículos serán desviados hacia la colectora sur para continuar su recorrido.

En dirección a la provincia, el cierre se extenderá desde el enlace con la autopista 25 de Mayo hasta Larrazábal. Por ese motivo, el tránsito será desviado hacia la autopista Perito Moréno. Como alternativas, los conductores podrán continuar por General Paz y la Riccheri o volver a ingresar por Dellepiane a través de las rampas de Larrazábal, Murguiondo o Piedra Buena.

El sábado cortan ambas manos de la autopista Dellepiane para montar una nueva pasarela peatonal sobre White Gentileza AUSA

El operativo se realizará para instalar las vigas principales de la nueva pasarela ubicada sobre la calle White. Para el montaje se utilizarán dos grúas de gran porte, que levantarán las estructuras que conformarán el cruce. Cada una de las vigas tiene 25 metros de largo, 4,5 metros de ancho y pesa 150 toneladas.

La futura pasarela tendrá una doble función: permitirá conectar de manera segura ambos lados de la autopista y servirá como acceso a una futura estación de metrobús que estará situada en el centro de la traza. El proyecto contempla escaleras y rampas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad.

La obra se suma a otros cruces peatonales que están siendo renovados o construidos sobre Dellepiane. Ya fue habilitada una nueva pasarela a la altura de Piedra Buena, mientras que las estructuras correspondientes a las pasarelas de Albariño y Basualdo ya fueron montadas y serán habilitadas próximamente.

El objetivo principal de la obra de La Salle y Asturias es la vinculación vial y peatonal de la zona, generando un cruce seguro y ágil AUSA

Durante el mismo operativo se aprovechará el cierre para desmontar la estructura de la pasarela peatonal ubicada a la altura de la calle Asturias, para avanzar con una obra sobre el arroyo Cildáñez, que cruza la autopista entubado por debajo de la calzada.

Mientras se realicen los trabajos, los vecinos de la zona podrán utilizar la pasarela ubicada sobre White, a una cuadra de distancia. Además, el proyecto contempla que, a futuro, se construyan dos nuevos puentes peatonales y vehiculares sobre las calles Asturias y Lasalle.

El plan integral de la AU Dellepiane

El proyecto integral de Dellepiane, a cargo de AUSA, se enmarca en el plan de transformación para convertirla en la primera “autopista parque” de la ciudad. Según el gobierno porteño, las obras alcanzarán a unos 200.000 vehículos que utilizan diariamente esta red vial, además de mejorar las condiciones de circulación y transporte público para los vecinos de la zona.

Entre las obras que ya se realizaron se encuentran nuevos tramos de las colectoras norte y sur, construidos para dar continuidad al recorrido por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y de la calle Río Negro. Estos trabajos permitieron retirar de la traza principal las paradas de tres líneas de colectivos que anteriormente se encontraban sobre la autopista.

También se intervienen los accesos y egresos para hacerlos más ágiles y seguros, con nuevas defensas laterales y amortiguadores de impacto. Ya fueron habilitadas la nueva subida de Piedra Buena, en sentido a General Paz, y la salida a Riestra, en sentido al centro.

La pasarela permitirá también el acceso a la futura estación del Metrobús, que se ubicará en el centro de ambas manos Hernan Zenteno - La Nacion

Como parte del proyecto, además, está prevista la construcción de un corredor exclusivo para colectivos en el centro de la autovía. El carril tendrá doble sentido de circulación, contará con seis paradores centrales y se extenderá desde Piedra Buena hasta el empalme con el metrobús de la autopista 25 de Mayo. El corredor estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón.

El plan también contempla la creación de un parque lineal de cuatro kilómetros una vez finalizadas las obras. El espacio contará con canchas deportivas, una pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas, senderos para caminar o correr y bicisendas.

En paralelo, se realizan obras hidráulicas en la cuenca del Cildáñez para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos durante lluvias intensas. Los trabajos incluyen la construcción de dos conductos de 2700 metros de longitud, con diámetros de 1,5 a 2,6 metros, y la instalación de 247 nuevos sumideros.