LA NACION

Misterio en las Cataratas: hallan pertenencias de un turista en la Garganta del Diablo y buscan establecer qué pasó

La Justicia ordenó un operativo tras el hallazgo de objetos personales en las pasarelas del Parque Nacional Iguazú; fuentes de Prefectura indicaron en reserva que se trataría de un suicidio

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Las pertenencias del turista que fueron halladas en la Garganta del Diablo en las cataratas del Iguazú
Las pertenencias del turista que fueron halladas en la Garganta del Diablo en las cataratas del Iguazúlavozdecataratasok

Personal de Parques Nacionales encontró pertenencias de un turista sobre la pasarela de la Garganta del Diablo, en el Parque Nacional Iguazú, lo que derivó en un operativo para intentar establecer su paradero.

Según la información oficial, en el lugar fueron hallados un teléfono celular, un Documento Nacional de Identidad, dinero en efectivo, prendas de vestir, anteojos y un manuscrito deteriorado por el agua.

Las pertenencias corresponden a M.A.S., un joven domiciliado en la localidad de Cañuelas en la provincia de Buenos Aires, quien había ingresado al parque el viernes al mediodía y se encontraba alojado en un hotel céntrico desde el día anterior y al que nunca regresó.

Tras el hallazgo, intervino personal de la Policía de Misiones, Policía Científica, Parques Nacionales y la Justicia, que ordenó además la participación de la Prefectura Naval Argentina en las tareas de rastreo.

En paralelo al operativo, fuentes oficiales indicaron a LA NACION indicaron que la principal hipótesis gira en torno a un suicidio.

La investigación continúa en curso para determinar con precisión lo ocurrido y tratar de encontrar al turista.

Una imprudencia el lado brasileño

Semanas atrás, un episodio de riesgo ocurrido en el lado brasileño del Parque Nacional Iguazú volvió a poner en foco las conductas indebidas de algunos visitantes dentro de las pasarelas.

En ese caso, un turista se arrojó al agua desde una de las estructuras para intentar recuperar su teléfono celular, en una zona de alta peligrosidad situada a pocos metros de uno de los saltos.

El hecho quedó registrado en distintos videos tomados por otros visitantes, en los que se observa cómo el hombre se sostiene de la baranda, pierde el equilibrio y cae al agua.

El segundo punto de vista del hombre que quiso alcanzar su teléfono
El segundo punto de vista del hombre que quiso alcanzar su teléfono

Tras el episodio, las autoridades del parque recordaron que está expresamente prohibido sobrepasar o trepar las barandas, incluso para recuperar objetos personales, debido al riesgo que implica.

Además, indicaron que ante la caída de elementos al río, los visitantes deben dar aviso al personal habilitado para que evalúe la situación, sin intervenir por cuenta propia.

El turista fue asistido por equipos de seguridad y posteriormente retirado del circuito, mientras que desde la administración del parque reforzaron las recomendaciones para evitar situaciones similares.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Ocho de cada 10 rechazan la promoción automática, pero la repitencia pierde consenso como solución
    1

    Crisis educativa: ocho de cada 10 rechazan la promoción automática, pero la repitencia pierde consenso como solución

  2. El video del momento en que Ernestina Pais cruza las vías y la atropella el tren
    2

    El nuevo video del accidente de Ernestina Pais

  3. Cuándo cae el Día del Amigo este año
    3

    Cuándo cae el Día del Amigo en julio 2026 en la Argentina

  4. Los nacidos en los 90 envejecen más rápido que generaciones anteriores, según un nuevo estudio
    4

    Los nacidos en los 90 envejecen más rápido que generaciones anteriores, según un estudio