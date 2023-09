escuchar

Esta madrugada, a los 92 años, falleció Aldo Neri, exministro de Salud de Raúl Alfonsín y fundador del Grupo PAIS (Pacto Argentino por la Inclusión en Salud), desde donde un centenar de profesionales de múltiples disciplinas e instituciones que se dedican a la salud pública consensuaron a pesar de sus diferencias políticas propuestas normativas para intentar lograr un sistema de atención más integrado y equitativo.

Había nacido el 19 de octubre de 1930 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Tres décadas más tarde, recibió el título de médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se especializó en salud pública. Fue director de la Escuela de Salud Pública de la UBA.

Interesado en la política nacional, se incorporó en los años 70 a la Unión Cívica Radical (UCR). Lo hizo dentro del Movimiento de Renovación y Cambio que lideraba Alfonsín.

Estaba casado con Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), y con quien se conocieron en 1973 en la Escuela de Salud Pública. Fue consultor de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El expresidente Raúl Alfonsín y Aldo Neri, durante una conferencia en 1996 GERMAN GONZALEZ

En diciembre de 1983, asumió al frente del Ministerio de Salud y Bienestar Social de la Nación. Tuvo a su cargo la implementación en 1984 del Plan Alimentario Nacional, más conocido popularmente como cajas PAN, que era como se entregaban alimentos a los beneficiarios de esa ayuda asistencial oficial. También impulsó el Fondo de Asistencia en Medicamentos por el que el Estado abastecía a los hospitales de todas las provincias con una canasta esencial de fármacos y, en el Congreso Nacional, promovió la sanción de una ley para crear un Seguro Nacional de Salud, que en ese momento recibió un fuerte rechazo de parte de la oposición y gremios.

Tras su salida de esa cartera, en 1986, fue diputado nacional por la Capital Federal en dos períodos (1987-1991 y 2001-2005), primero por la UCR y, luego, por la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación. Integró la Comisión de Salud de esa cámara, donde participó activamente de los debates.



En 2018, cuando durante el gobierno de Mauricio Macri anunció la fusión de los ministerios de Salud y Desarrollo Social, Neri supo hablar desde la experiencia al frente de una cartera se volvía a unir desde su creación a su “vecina” del edificio compartido sobre la avenida 9 de Julio. Fue en medio de las críticas a esa decisión que exigían que Salud no pasara al rango de secretaría en el organigrama del Estado.

“Es oportuno vincular las acciones (de los dos ministerios)”, dijo en la entrevista que accedió a dar a LA NACIÓN, a pesar del bajo perfil público que cultivaba en esos momentos.

“Hace mucho a la armonía de los programas de ambos ministerios que, en realidad, se complementan –explicó–. Las divisiones son posibles en la medida en que la especialización lo demande, pero dentro del Estado hay muchas divisiones que son artificiales y costosas”. En 1983, hubo que adecuar la estructura ministerial heredada del gobierno militar para cumplir con la Constitución Nacional, que hablaba de ocho ministerios. Entonces, se creó un ministerio que unificó cinco secretarías: Salud, Vivienda, Promoción Social, Familia y Minoridad y Deporte.

En ese momento, también destacó “la confianza y la eficiencia” cuando se está al frente de gestionar políticas de salud pública y asistencia a la población. “Muchas acciones sociales son altamente costosas, no en términos de dinero, sino de confianza que hay que lograr en la población –dijo, entonces–. Una cosa es el hospital o el centro de salud público y otra, las obras sociales, con una estratificación brutal hacia adentro, y las prepagas. Esta fragmentación no ayuda para nada e implica, para los usuarios, diferencias y privilegios o carencias. Esto es un problema general del sistema y no particular de una jurisdicción. Es una expresión de la desigualdad de nuestra sociedad.”

En 2019, Neri recibió la Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación, entre otros premios que destacaron su trayectoria como sanitarista.

