Murió Adela Montes, pionera del periodismo de espectáculos y quien inspiró la creación del término “cholula”

El mundo artístico despide a una figura icónica del periodismo de espectáculos: Adela Montes , quien fuera pionera en la comunicación de noticias de la farándula. La mujer de 95 años murió debido a complicaciones cardíacas , después de pasar varios meses internada.

Según pudo confirmar LA NACIÓN, Montes se encontraba hospitalizada desde enero. Sus allegados confirmaron que, “a pedido de ella”, no se velarán sus restos. Quienes deseen despedirla, podrán hacerlo en la misa de responso que se celebrará en el cementerio de la Chacarita.

Conocida por su incansable dedicación al periodismo de espectáculos, Montes ejerció la profesión hasta su vejez y llegó a entablar amistad con varias estrellas. También se destacó por ser quien inspiró la creación del término “cholula” para referirse a los asuntos de la farándula.

En 1946, Adela había fundado el denominado club de Cazadoras de autógrafos, formado por un grupo de protofans que esperaban “a los artistas” (no se usaba el término “famosos”) a donde fueran, “con una sonrisa y un papel en la mano”, recordaba la periodista en diálogo con este diario en el año 2019. Y agregaba: “Éramos unas 20, íbamos a todos lados, las salidas de la radio, los hoteles, pero con mucho respeto. Los artistas se quedaban a charlar, nosotras les preguntábamos ‘¿y su mamá, cómo anda?’”.

Adela era una cholula, ni más ni menos, aún antes de que se inventara la palabra, y en ella se inspiró el dibujante Toño Gallo cuando creó la historieta Cholula, loca por los astros, entre 1958 y 1968, en las revistas Damas y damitas y Canal TV.

“Siempre me dediqué a los chimentos del espectáculo”, decía años atrás la socia fundadora y miembro de Aptra, de ACE y de la Asociación de Cronistas Cinematográficos, decana del quién es quién en actividad: por entonces, dos veces por semana, ya cumplidos los 90, se sentaba en la redacción de Pronto, donde trabajó desde que abrió, e iba al menos tres veces por semana al teatro.

A través de las redes sociales, la Asociación Argentina de Actores dio su último adiós a la comunicadora: “Con gran tristeza despedimos a la entrañable periodista Adela Montes. Su trayectoria se caracterizó por el respeto y admiración hacia la labor de actores, actrices y trabajadores de la cultura. Su pasión por el periodismo cultural y de espectáculos perdurará en nuestro recuerdo”.

Montes colaboró con destacados medios del país. “Escribí en todas las revistas, en todas desde los años 50 mientras trabajaba en Dubarry [una fábrica de jabones] hasta que cerró, en 1985. En Canal TV, la antecesora de TV Guía, estuve desde 1958 hasta 1973. Llegó a vender 300.000 ejemplares. Hacía notas, columnas de chimentos: ‘La vecina’, ‘Me lo dijo Adela’, ‘Adelita’, ‘Pepa de Pérez’, de todo”, contaba la periodista a LA NACIÓN años atrás.

Sin embargo, Adela siempre rechazó la televisión. No le gustaba ni era un medio en el que se sintiera cómoda. “No me gusta pedir ropa, no me arreglo, parezco una ciruja, me da vergüenza. Panelista no, hablar por hablar, de cosas que no sé, de cualquier cosa, no”, afirmaba.

Era muy querida por los famosos, con quienes entabló una estrecha relación tanto profesional como personal. “En las tapas de las revistas siempre salían los mismos: Mirtha Legrand, Tita Merello, Zully Moreno, Hugo del Carril. Los nuevos no entraban, era muy difícil. En Mundo radial, la revista que hacíamos con mi amiga Laura Álvarez Soldá, empezamos a poner en tapa a desconocidos de ese momento, como Duilio Marzio, Fernando Siro, Egle Martin, Graciela Borges, Lautaro Murúa. Y si salían en una, después salían en todas. Marty Cosens casi llora cuando se vio en tapa. Me trajo una caja de bombones”, contaba la comunicadora años atrás.

Nacida fruto de la relación entre dos inmigrantes españoles, Adela creció junto a sus dos hermanos en el seno de una familia humilde y creció en la pieza de un conventillo en Barrio Norte. No pudo hacer el secundario porque a los doce empezó a trabajar en una fábrica. Sin embargo, ir al cine era la pasión de los hermanos Montes, dos veces al mes, consumían tres películas al hilo, en el Roxy de Las Heras y Agüero, casi siempre cine argentino y seriales norteamericanos.

