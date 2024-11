Murió el hombre que había sido picado 150 veces por abejas en Rosario

A pesar de haber respondido al tratamiento inicial, este miércoles por la noche murió Flavio Hernán M., el hombre de 56 años que este fin de semana se acercó a un árbol y fue atacado por un enjambre de abejas en la zona norte de Rosario, Santa Fe. La víctima estaba internada en terapia intensiva en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y había ingresado con un paro cardiorrespiratorio y sin signos vitales.

El trágico hecho ocurrió el sábado al mediodía entre las calles Casiano Casas y Washington, cuando Flavio se acercó a un árbol con intención de orinar y un centenar de estos insectos salieron de un panal y lo picaron al menos 150 veces. Si bien en un principio se habló de un enjambre de avispas, luego medios locales aclararon que se trataba de abejas.

Según algunos testigos -que intentaron ayudarlo pero también resultaron picados- el hombre quedó tendido en el suelo sin moverse y todavía con las abejas alrededor suyo, que causaron estragos en todo su cuerpo. “Intenté acercarme, pero las picaduras fueron muy dolorosas. No me imagino el dolor que sintió este muchacho”, dijo el dueño de una gomería ubicada al metros del lugar. Y sumó: “Eran todas abejas, no se le veía la piel de la cantidad que tenía. Pensé que había muerto porque se dejó de mover”.

El árbol donde ocurrió el incidente. Gentileza: El Tres

Minutos más tarde llegó al lugar personal de la Policía rosarina y los efectivos ahuyentaron el enjambre. El hombre fue trasladado en estado crítico al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y fue intubado.

El martes habló su hija con Cadena 3 sobre la salud de su padre y dijo que había empeorado con el correr de las horas, a pesar de haber respondido al tratamiento inicial. “Está grave, no hay una mejora. Empezó con diálisis por el tema de los riñones. Está sedado en coma farmacológico, inducido. Tiene mala circulación de la sangre. Está con oxígeno e intubado. No sabemos cómo está su corazón ni la parte neurológica”, dijo Melany.

Tras ello, continuó: “Sufrió un paro cardiorrespiratorio. A la guardia llegó sin signos vitales, pero lo reanimaron enseguida y respondió bien”.

En otro tramo de la entrevista, la mujer se refirió al confuso episodio que sufrió su padre: “Llegaba del trabajo, bajó del colectivo y fue a orinar a un árbol. Se cruzó al kiosco de enfrente. Estaban en un hueco del árbol, no sé si hizo algo para alterarlas o cómo fue. Fue una locura, parecía una película”.

Flavio Hernán murió durante la noche de este miércoles por un shock anafiláctico.

