Murió Federico, el niño cordobés que viajó a España tras una colecta de Santiago Maratea

Federico Ledezma, el niño de 6 años y oriundo de Córdoba que meses atrás había sido diagnosticado con un neuroblastoma de grado cuatro en el riñón izquierdo, falleció en las últimas horas. Desde las redes sociales donde los allegados contaban el día a día del tratamiento, se informó su muerte a dos meses de su llegada a España.

Si bien el menor había sido tratado en la Argentina con quimioterapia y también se había sometido a un autotrasplante de médula, las recaídas que reportó determinaron que su única alternativa era realizarse un tratamiento en España que la familia no podía pagar.

Fue entonces que apareció el influencer Santiago Maratea, que hizo viral la historia del pequeño y conmovió a miles de personas que aportaron dinero para que Federico y su familia pudieran viajar a Barcelona en busca de una nueva oportunidad. Sin embargo el tratamiento no salió como esperaban.

Por la ayuda de Maratea, quien recaudó 40 millones de pesos, Federico había podido viajar a España para comenzar con el tratamiento médico. Bajo la consigna “Todos por Fede”, el influencer había liderado la campaña solidaria en redes sociales.

Pero el vínculo de Maratea con el pequeño no solo había quedado en el gesto solidario, sino que el influencer viajó hasta España para visitarlo luego de que comenzara su tratamiento. De hecho Maratea había compartido en su cuenta el momento en que le entregó a Federico un juguete muy deseado por él: una escopeta Nerf. Asimismo el influencer aprovechó su visita para llevarle obsequios a los hermanos del niño cordobés y a dos menores argentinos: Paloma y Valentino, también internados en el hospital por un neuroblastoma.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Federico, Maratea compartió una serie de mensajes en sus historias de Instagram en las que se lo veía conmovido por la noticia.

“Estoy bastante triste. Anoche me dormí a las 11 de la noche y me desperté a las 2 de la tarde. No sé cómo dar esta noticia y, la verdad, me gustaría no darla. Me gustaría que no fuera real. Falleció ayer Fede, el nene que ayudamos a que viaje a España y tenía un cáncer muy raro”, comenzó Maratea con los ojos llorosos.

Luego siguió: “Iba a volver a la Argentina porque el cáncer le había tomado los pulmones y la expectativa de vida era muy chica. Obviamente no sé qué decir. Ni cerca de saber qué decir. Esperé que lo comunicara la familia”.

“Lo hablé ayer con un amigo que es médico y que me dijo que son cosas que pueden pasar si uno se involucra. Pero cuando pasan, son fuertes. No tiene explicación”, siguió el influencer. Después habló de la fe y las religiones, y dijo: “Todas explican lo que no tiene explicación, pero todas hacen agua cuando le preguntas por qué se mueren los nenes. Porque no hay una puta explicación para eso”.

“La familia lo dejó todo hasta el final. Le tocó una alta familia a Fede”, agregó y cerró el video cuando se quedó sin palabras. En otra grabación continuó: “Me pongo triste, como todos los que fueron parte de acompañar a Fede. Yo lo conocí, me hizo muy feliz conocerlo en España. Me enseñó muchas cosas sin que él lo supiera. Para mí fue muy importante y un gran viaje el de España”.

Para cerrar, aseguró: “Cada vez que quiero decir algo, lloro. Le quiero agradecer a la familia por dejarme compartir y ser parte de su historia. Me enseñaron un montón sobre la fuerza y la unión. Por último a todas las personas que colaboraron con Fede, gracias. Por ahí ustedes no dimensionaron lo importante que fueron. Les recuerdo que Fede pudo volar y conocer el mar. Posta, muchas gracias”.