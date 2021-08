Santiago Maratea recaudó fondos para un paciente con ELA que no pudieron ser entregados por controles de la AFIP

Hace unas semanas, se conoció la noticia de que Santiago Maratea había alcanzado una nueva meta. El influencer pudo juntar dinero para tres nuevas causas sociales; sin embargo, a pesar de haber llegado al objetivo en tiempo récord, los beneficiarios de la campaña todavía no pudieron disponer de la donación por las trabas burocráticas de la AFIP.

Maratea, que está de vacaciones en Ibiza, España, consiguió US$ 30 mil para que Julio Sosa, un locutor de Chaco que sufre ELA (Esclerosis Lateral Atrófica), pudiera adquirir un medicamento en Estados Unidos para tratar la enfermedad. No obstante, según contó su hijo Gustavo, el dinero todavía no había sido entregado por un control de la entidad recaudatoria.

Si bien la enfermedad no tiene cura, puede tratarse y la donación se va a utilizar para adquirir la medicación que consta de un tratamiento inicial por un año. “Estamos un poquito demorados porque Santi todavía no nos mandó la plata. Estamos en contacto con él, nos dijo que había que esperar por el tema de que es mucha plata y le piden una justificación de los ingresos que él tiene”, dijo Gustavo a Diario Chaco.

Julio Sosa sufre ELA (Esclerosis Lateral Atrófica) y necesita los 30 mil dólares para iniciar un tratamiento que viene de Estados Unidos Gentileza Diario Norte

En esa línea, contó que el influencer está en permanente contacto con su hermana y mantiene al tanto a la familia de la situación que les impide comenzar con los trámites con un laboratorio estadounidense. “No nos puede mandar la plata por todo el tema de los controles con AFIP”, señaló. De acuerdo con el joven, en Chaco habían iniciado la recaudación a través de la “venta de pollos, empanadas o sorteos”, pero aún así el dinero no alcanzaba para costear el tratamiento. “La plata que tenemos nos alcanza para el medicamento, pero solamente para dos meses de un tratamiento que dura un año”, agregó.

Semanas atrás, Maratea reveló en una story de Instagram que, además de lo necesario para Sosa, ya había conseguido los US$ 51 mil para el tratamiento por tres meses de Esra, un niño que sufre de DIPG (glioma difuso intrínseco de tronco), un cáncer extraño que afecta las funciones del cuerpo. Al mismo tiempo, logró recaudar el millón de pesos que necesita Mariana Laspiur, la peluquera de los famosos que sufrió la rotura de las dos piernas al desplomarse el ascensor del edificio donde vive.

“Lo conseguimos todo. Esto fue una obra maestra, un aterrizaje hermoso para cerrar todas las campañas que tenía pendientes y que quería hacer porque casi que fue en modo automático”, dijo en esa oportunidad.

El mes pasado, Maratea había denunciado una situación semejante con una recaudación de $ 40 millones que tenía que girar a España para financiar el tratamiento médico de Federico Ledezma, un niño de seis años oriundo de Córdoba que fue diagnosticado de neuroblastoma de grado cuatro, pero no pudo porque intervino el BCRA. “Hay una traba que es el pago, como siempre, porque la Argentina tiene un montón de restricciones. Está siendo muy complicado”, consideró.

LA NACION