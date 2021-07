El duro mensaje de Santi Maratea contra el BCRA por el bloqueo de una donación

El influencer Santi Maratea es famoso en el mundo por sus campañas solidarias que, a través de un aporte pequeño de dinero por parte de sus millones de seguidores, logran recaudar enormes sumas con las que ayudan a distintas personas que lo necesitan.

Su última iniciativa tiene como protagonista a Federico, un nene cordobés de seis años que debe viajar a Barcelona, España, “cuánto antes” para tratar su enfermedad. Sin embargo, no puede hacerlo por las restricciones del BCRA, por este motivo, Maratea arremetió en sus redes contra la entidad financiera.

El descargo de Santi Maratea contra el BCRA

“Tengo 40 millones de pesos y una mala noticia”, fue la contundente frase que usó en sus historias de Instagram -por donde suele comunicarse con sus seguidores- para explicar que no le estaban entregando la plata para que el niño pudiera viajar.

“Lo más importante es que no tenemos tiempo, si Fede viaja a Barcelona el sábado estamos tarde, tiene que viajar mañana miércoles”, explicó el influencer este martes por la tarde. Y continuó: “Hay una traba que es el pago, como siempre, porque la Argentina tiene un montón de restricciones. Está siendo muy complicado hacer el pago”.

Por otro lado, el joven que en abril recaudó 2 millones de dólares para ayudar a una niña a comprar “el remedio más caro del mundo”, indicó que tampoco sabe a qué tipo de cambio le van a entregar la plata, por lo que depende de esa diferencia si pueden o no finalizar la campaña. “Entender si el peso va a ser al oficial del banco o al blue, nos cambia todo. El Euro blue está como a 200 pesos y el oficial a 115”, indicó.

“Es como cuando tenía que hablar con Novartis y el Ministerio de Salud de Argentina. Son todos monstruos, yo no tengo herramientas más que para pedirles un favor”, clamó.

Cansado por las trabas burocráticas y por no poder disponer inmediatamente del dinero, Maratea reclamó furioso: “Es un nene que está luchando contrarreloj. Nos unimos todos, juntamos 40 millones de pesos y conseguimos un avión. Pero es una burocracia muy grande, hay que conseguir mucha gente que consiga muchos permisos. Sería muy injusto que todo se trabe por un impuesto”.

El descargo del referente, que cuenta con 1,8 millones de seguidores en las redes sociales, no tardó en hacer ruido y reveló que recibió un llamado de un responsable del BCRA, donde le explicaron que existe un protocolo para el pago de tratamientos en el exterior. “Eso lleva 48 horas que no tenemos, el tema no está solucionado pero está encaminado”, explicó.

Federico debe viajar a Barcelona, España, para realizarse un tratamiento médico; Santi Maratea lo ayudó a recaudar el dinero para pagarlo Vanesa Salbador

Federico debía viajar a Barcelona este miércoles 21 de julio. Este nene de seis años, oriundo de Córdoba fue diagnosticado en septiembre pasado de un neuroblastoma de grado cuatro en el riñón izquierdo. Lo trataron con quimioterapia y un autotrasplante de médula. Pero en los últimos días sufrió una recaída, se acuerdo con lo que contó su mamá Vanesa Salbador, y ahora su única alternativa es realizarse un tratamiento en España.

