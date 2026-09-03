Murió un pasajero de 73 años durante un vuelo de Panamá a Mendoza

Un hombre de 73 años murió en las últimas horas durante un vuelo de Copa Airlines que había partido desde Panamá con destino a Mendoza.

El pasajero se descompensó en pleno viaje y falleció a bordo de la aeronave pese a las maniobras de reanimación realizadas durante el trayecto, según informaron medios locales.

El hecho ocurrió en el vuelo 420 de Copa Airlines, que había despegado desde el aeropuerto internacional de Tocumen y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo”, en la capital mendocina.

Según trascendió, el hombre regresaba a la provincia cuando comenzó a sentirse mal mientras el avión se encontraba en pleno vuelo.

El Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo”

De acuerdo con los testimonios de pasajeros que presenciaron la situación, la tripulación activó los protocolos correspondientes y solicitó ayuda médica entre los viajeros.

La víctima recibió asistencia de profesionales que se encontraban a bordo, quienes intentaron estabilizar al pasajero y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el hombre murió antes de que la aeronave aterrizara.

Ante la emergencia, el piloto del avión había evaluado la posibilidad de desviar el vuelo hacia Colombia para realizar un aterrizaje anticipado, aunque finalmente esa alternativa fue descartada y la aeronave continuó con la ruta prevista hasta Mendoza.

El avión aterrizó en esa provincia el jueves por la madrugada. En un primer momento, se dio aviso a la Justicia Federal para informar lo ocurrido durante el vuelo internacional. Sin embargo, el fuero federal resolvió no tomar intervención debido a que no existían elementos que sugirieran la comisión de un delito y todo apuntaba a una muerte por causas naturales, según consignó Diario Uno.

Aeropuerto de Mendoza marcelo-aguilar-4503

Tras el episodio, la Oficina Fiscal de Las Heras dispuso que se notificara al 911 y ordenó la presencia de personal policial en el aeropuerto mendocino.

La Policía Científica realizó los procedimientos correspondientes antes de rtirar el cuerpo de la aeronave y llevarlo a la morgue. El Cuerpo Médico Forense determinará la causa de muerte del hombre de 73 años.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad del pasajero fallecido ni brindaron información oficial sobre su nacionalidad.

Tampoco se conocieron detalles sobre antecedentes médicos que pudieran estar relacionados con el episodio sufrido durante el vuelo.