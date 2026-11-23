En la Argentina, la proporción de bebés que nacen antes de completar las 37 semanas de gestación aumentó de manera sostenida durante los últimos tres años, aunque la cantidad de nacimientos prematuros disminuyó en términos absolutos. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en 2025 se registraron 39.503 nacimientos pretérmino, equivalentes al 9,85% de los 401.245 nacidos vivos. La cifra representa un incremento de 0,16 puntos porcentuales respecto de 2024 y confirma una tendencia que comenzó a observarse en 2023.

Aunque disminuye la cantidad de nacimientos prematuros, su proporción sobre el total aumentó de manera sostenida durante los últimos tres años Abdel Kareem Hana - AP

La evolución de los últimos tres años permite dimensionar el fenómeno. En 2023 hubo 43.321 nacimientos prematuros, que representaron el 9,40% del total. En 2024 se contabilizaron 40.018, equivalentes al 9,69%, mientras que en 2025 fueron 39.503, el 9,85%. Es decir, nacen menos bebés prematuros, pero también disminuye, y a un ritmo mayor, la cantidad total de nacimientos. Como resultado, el peso de la prematurez sobre el conjunto de nacidos vivos creció 0,45 puntos porcentuales en dos años. En el contexto internacional, la Argentina presenta una proporción de nacimientos prematuros cercana a los promedios regionales.

Los factores que pueden favorecer un parto prematuro

¿Qué puede explicar este comportamiento? “La prematurez continúa siendo uno de los principales desafíos de la salud perinatal. Su origen es multifactorial y no siempre es posible identificar una causa única”, explica Tania Piedrasanta, médica pediatra, neonatóloga y co-coordinadora del Área de Seguimiento de los Recién Nacidos de Alto Riesgo del Comité de Estudios Fetoneonatales de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

“Entre los factores de riesgo reconocidos se encuentran los antecedentes de parto prematuro, los embarazos múltiples, las infecciones maternas, los trastornos hipertensivos del embarazo, las enfermedades crónicas y determinadas complicaciones obstétricas”, enumera la especialista. A estos factores se suman otros vinculados con las características de los embarazos y las condiciones de vida de las mujeres.

La mayor edad materna, por ejemplo, puede asociarse con una frecuencia más elevada de complicaciones como la diabetes gestacional y la preeclampsia, un trastorno caracterizado por hipertensión arterial que puede comprometer la salud de la madre y del bebé. También deben considerarse los tratamientos de reproducción asistida, especialmente cuando dan lugar a embarazos múltiples.

Los embarazos múltiples, las infecciones maternas, los trastornos hipertensivos y determinadas enfermedades crónicas se encuentran entre los factores de riesgo de un parto prematuro Evgeniy Maloletka - AP

Las condiciones sociales constituyen otra dimensión del problema. El estrés crónico, el consumo de tabaco y otras sustancias, así como las dificultades económicas y geográficas para acceder a controles prenatales adecuados, pueden incrementar los riesgos durante el embarazo.

Sin embargo, Piedrasanta introduce una advertencia fundamental. “Es importante señalar que reconocer estos factores no significa que todos estén aumentando ni que tengan el mismo impacto en nuestra población”. Para determinar cuáles están contribuyendo a la evolución reciente de los nacimientos prematuros en la Argentina, señala, hacen falta análisis epidemiológicos específicos.

Por eso, la especialista considera fundamental fortalecer los controles prenatales, la detección temprana de situaciones de riesgo y el acceso equitativo a una atención perinatal de calidad.

El papel de las cesáreas

Otro de los interrogantes es la incidencia de las cesáreas en los nacimientos prematuros. La Argentina presenta una elevada frecuencia de partos por esta vía, aunque los especialistas insisten en que es indispensable distinguir entre las intervenciones médicamente justificadas y aquellas que se realizan sin una indicación clínica adecuada.

“Existen situaciones en las que finalizar anticipadamente un embarazo es necesario para proteger la salud o la vida de la madre y del niño, como ocurre ante determinadas complicaciones hipertensivas, placentarias o fetales”, explica Piedrasanta.

Los especialistas advierten que las cesáreas programadas sin indicación médica antes de las 39 semanas pueden aumentar el riesgo de complicaciones neonatales Gentileza Familia

La situación es diferente cuando se programa una cesárea sin una justificación médica suficiente. “Las interrupciones programadas del embarazo sin indicación médica antes de las 39 semanas deben evitarse, ya que pueden incrementar el riesgo de complicaciones neonatales, particularmente respiratorias”, advierte la especialista.

La distinción es importante porque un nacimiento antes de las 39 semanas no necesariamente es prematuro. La prematurez se define por ocurrir antes de completar las 37 semanas, aunque los bebés nacidos entre las semanas 37 y 38 también pueden presentar determinados riesgos asociados con una menor madurez.

Piedrasanta aclara que la elevada tasa de cesáreas constituye un motivo de preocupación sanitaria, pero no permite concluir que estén aumentando las intervenciones prematuras sin indicación médica. Para establecerlo sería necesario analizar las edades gestacionales, los motivos obstétricos y la evolución de las cesáreas programadas.

“El objetivo no es cuestionar una intervención que puede ser indispensable, sino garantizar que cada nacimiento ocurra en el momento más seguro para la madre y el niño”, resume.

No todos los prematuros enfrentan los mismos riesgos

Aunque habitualmente se habla de los bebés prematuros como un único grupo, las diferencias entre quienes nacen a las 25 semanas y aquellos que llegan al mundo a las 35 o 36 son considerables. La Organización Mundial de la Salud (OMS) distingue tres categorías: los prematuros extremos, nacidos antes de las 28 semanas; los muy prematuros, entre las 28 y menos de 32 semanas; y los moderados o tardíos, entre las 32 y antes de las 37 semanas.

Casi nueve de cada diez bebés prematuros nacen entre las semanas 32 y 36 de gestación, aunque los riesgos y las necesidades de atención varían según cada caso HarryKiiM Stock

En la Argentina, la gran mayoría pertenece a este último grupo. Según las Estadísticas Vitales de 2024, de los 40.018 bebés que nacieron antes de término, 34.689 lo hicieron entre las semanas 32 y 36. Representaron el 86,7% de todos los nacimientos prematuros de ese año.

La relación con la mortalidad infantil

Los avances en la atención obstétrica y neonatal mejoraron las posibilidades de supervivencia de los bebés extremadamente prematuros. Sin embargo, la prematurez también ocupa un lugar relevante en las estadísticas de mortalidad infantil. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la Nación, en 2024 se registraron 3513 fallecimientos de menores de un año en la Argentina. De ese total, 2246 correspondieron a niños que habían nacido antes de completar las 37 semanas, es decir, el 63,9%.

El método madre canguro, basado en el contacto piel con piel, es una de las prácticas recomendadas para favorecer el cuidado de los bebés prematuros, con los apoyos clínicos necesarios Iryna Inshyna

La Sociedad Argentina de Pediatría introduce una aclaración fundamental. Ese porcentaje describe la edad gestacional que tenían los bebés al nacer, pero no significa que la prematurez haya sido la causa directa de todas esas muertes.

La atención antes del nacimiento

Frente a este escenario, una de las prioridades es garantizar que los embarazos de riesgo sean identificados oportunamente y que las mujeres puedan recibir atención en establecimientos preparados para afrontar posibles complicaciones.

“Cuando existe la posibilidad de un parto prematuro, es importante organizar la atención en un establecimiento con capacidad adecuada para la madre y el recién nacido y coordinar las derivaciones necesarias”, señala María Inés Espelt, médica pediatra y neonatóloga, prosecretaria del Comité de Estudios Fetoneonatales de la SAP.

Una vez producido el nacimiento, los cuidados dependen de la situación de cada bebé. Algunos necesitan asistencia respiratoria, alimentación especializada, regulación de la temperatura o vigilancia de posibles infecciones y otras complicaciones.

La OMS recomienda, cuando las condiciones clínicas lo permiten y con los apoyos necesarios, implementar tempranamente el método madre canguro, que favorece el contacto piel con piel entre el bebé y su cuidador. También considera la leche de la propia madre como el alimento predilecto, con alternativas adecuadas cuando no está disponible.

El desafío después del alta

“El alta de Neonatología no puede convertirse en un corte de la atención. Haber superado una internación es un logro enorme, pero después necesitamos asegurar los controles, acompañar la alimentación y observar cómo se desarrolla cada niño. Si ese seguimiento queda librado a que la familia consiga turnos, encuentre especialistas o pueda trasladarse, estamos dejando una parte fundamental del cuidado sin resolver”, advierte Espelt.

El seguimiento posterior puede incluir evaluaciones del crecimiento, la alimentación, la salud respiratoria, la visión, la audición y el desarrollo motor y cognitivo. También puede ser necesario observar la evolución del lenguaje, la conducta, la atención y el aprendizaje durante los primeros años de vida e incluso en la etapa escolar.

“Un niño puede haber superado muy bien sus primeras etapas y necesitar ayuda cuando aparecen nuevas exigencias, como comunicarse, integrarse a un grupo o aprender en la escuela. El seguimiento permite reconocer esas necesidades y actuar a tiempo. No se trata de poner una etiqueta por haber nacido prematuro, sino de evitar que una dificultad pase inadvertida y limite sus oportunidades”, sostiene Adriana Franchi, médica pediatra especialista en Desarrollo Infantil y co-coordinadora del Área de Seguimiento de los Recién Nacidos de Alto Riesgo del Comité de Estudios Fetoneonatales de la SAP.