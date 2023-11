escuchar

“Ni un ajuste más, ni un derecho menos. Ley antidiscriminatoria. Ley integral trans ya. ¡Frenemos a les antiderechos!”, dice la convocatoria de la Marcha del Orgullo Argentina. Con diferentes consignas que coinciden en que “Orgullo es democracia”, a partir de las 10, se desarrolla en el centro porteño.

La concentración comenzó en la Plaza de Mayo, donde se montó el primer escenario por donde pasaron Galga Tropikalia, Guido Morán, LaQueTeCumbió y Lucy Patané. El cierre estuvo a cargo de La Joaqui. A partir de las 15 marchan hacia el Congreso, donde esta el segundo escenario. En un evento conducido por Alejandra Malem y Franco Torchia y musicalizado por los DJs Fabián Jara y Alan Faboulus, habrá un homenaje a activistas. Luego se presentarán Bennettistas, BB Asul, Diego Frenkel, Anita B Queen, Ángela Torres. El show final estará a cargo de Natalia Oreiro.

Durante toda la actividad, el Ministerio de Salud de la Nación realiza una jornada de vacunación, información, entrega de insumos de prevención y tests rápidos de VIH, sífilis y hepatitis en un camión sanitario en cercanías del Cabildo.

“Seguimos construyendo y celebrando el orgullo, nuestro primer y principal logro frente a la criminalización, el estigma y el mandato de la vergüenza que quieren volver a imponer los sectores conservadores anti derechos. Hacemos un llamado a defender los derechos humanos y la institucionalidad lograda en materia de géneros y diversidad y a fortalecer la democracia frente al asedio de los discursos negacionistas y de odio de la extrema derecha”, expresaron las organizaciones, en un comunicado difundido por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo–Línea Histórica. Organizaron, además, un homenaje para las madres de Plaza de Mayo, en Diagonal Norte y Florida.

La marcha del orgullo LGBT+número 32 se desarrolla a pocos días de la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre que definirá el próximo presidente entre el candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, y Javier Milei, líder de de La Libertad Avanza (LLA).

“Gran parte de lo que se juega este 19 de noviembre es si en la Argentina tenemos respeto por los derechos y por las minorías”, dice Massa en un video para el programa Francotirador, que conduce Torchia en Splendid-AM 990. “Soy de los que creen que la mejor forma de construir más democracia y más inclusión es respetando derechos e incluyendo a todos en nuestra sociedad”, agrega.

En tanto, Diana Mondino, diputada nacional electa por Lla y quien ocuparía el cargo de canciller, si Milei llegara a la Casa Rosada, comparó esta semana el matrimonio igualitario con tener piojos. “Filosóficamennte, como liberal, estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Dejame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien al que no le gusta que tengas piojos”, argumentó ante una pregunta de Luis Novaresio en LN+. “Pero si hay algo que hace más feliz a una persona y no afecta a otros, ¿por qué no?”, agregó.

Marcha del Orgullo, en Buenos Aires J. Costa

No es la primera vez que desde ese sector se expresan en contra de varios derechos conquistados y reivindicaciones de la comunidad. Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta, consideró que el matrimonio igualitario “estaba garantizado con la Unión Civil”. Aunque luego aclaró que fue “un error”, Ramiro Marra, excandidato a jefe de gobierno porteño, apuntó contra la Educación Sexual Integral, porque consideró que “adoctrina” y recomendó a los chicos “mirar pornografía” para informarse.

Estamos a favor de todos los proyectos de vida.



La única igualdad es ante la ley, por eso estamos en contra que el Estado nos robe mediante impuestos el fruto de nuestro trabajo para dárselo a medios que lo usan para mentirnos. pic.twitter.com/ZZwZ9EmeMy — Diana Mondino (@DianaMondino) November 3, 2023

La lista de la subconsignas de esta edición de la Marcha del Orgullo incluye, entre otras: Basta de discursos y crímenes de odio; ¿Dónde está Tehuel?; ESI no binaria con presupuesto, en todas las escuelas y todos los niveles educativos; separación política, económica y simbólica de la Iglesia y el Estado; fuera FMI, no al pago de la deuda; efectiva implementación de la nueva Ley de VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis; investigación, desarrollo y producción nacional de preservativos para vulvas; ley de gestación solidaria para proteger a todas las personas involucradas; adopción sin discriminaciones; respeto a la diversidad corporal; legalización de la marihuana, despenalización de la tenencia simple de las sustancias psicoactivas; ley del trabajo sexual; derogación de los códigos contravencionales y de faltas; no al desmantelamiento de los espacios de diversidad, que lleva adelante Greta Pena, titular del INADi; libertad a Milagros Sala, Alberto Nallar, Cristian Díaz y demás preses polítiques.

Mapa de cortes

Según difundieron desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la ciudad, el perímetro cerrado al acceso vehicular, desde las 10 hasta el fin de la jornada, se extiende desde las avenidas Córdoba, Leandro N. Alem/Paseo Colón, Belgrano y las calles Sarandí/Ayacucho.

Desde las 18 y hasta finalizar la jornada, la circulación estará restringida de la avenida Belgrano a la avenida San Juan. Los cortes programados también se cumplen en coincidencia con la final de la Copa Libertadores que juega esta tarde Boca Juniors frente a Fluminense, en Río de Janeiro, y que podría implicar festejos de los simpatizantes xeneixes en el Obelisco.

Mapa de cortes en la ciudad de Buenos Aires por el día internacional de la mujer Gobierno de la Ciudad

El Metrobus de la Avenida 9 de Julio que atraviesa ese perímetro (de la avenida Córdoba a la avenida San Juan) esta cerrado. La Ciudad recomienda usar el transporte público y el sistema Ecobici para movilizarse, aunque las estaciones dentro y cerca de la zona estan inhabilitadas para el retiro y la devolución de bicis, las disponibles se pueden consultar en la aplicación. Los desvíos sugeridos para vehículos particulares son: hacia el norte, por las avenidas Paseo Colón, Brasil, Pedro de Mendoza y Alicia Moreau de Justo, y hacia el sur, por Leandro N. Alem, Córdoba; avenida Corrientes y Junín, y avenida San Juan y Sarandí.

LA NACION

Temas Buenos Aires