La semana de tres feriados activó la temporada de nieve en los centros de esquí: cuánto sale el pase diario

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Luego de dos meses de muy poco movimiento turístico, los feriados de junio empiezan a mover el engranaje de la temporada de nieve por estas latitudes. Solo este sábado y domingo, más de 7000 personas ascendieron al cerro Catedral para disfrutar de la montaña, que ya tiene una capa blanca de 1,35 metro en la zona superior.

“Con mucho entusiasmo y las mejores expectativas, realizamos la preapertura de temporada de invierno 2024 el pasado 7 de junio. Una temporada que será la más larga de la historia de Catedral, gracias a la gran acumulación de nieve durante mayo, así como también al funcionamiento de los 44 cañones de fabricación de nieve técnica. Eso nos permitirá garantizar más de 120 días de esquí en la cota baja de la montaña”, indicaron este fin de semana desde Catedral Alta Patagonia, la concesionaria del centro de esquí.

Hasta ahora, los medios de elevación habilitados son las telesillas Séxtuple Express, Lynch y Militares, como la Magic 3, en el Play Park de la zona de aprendizaje. Asimismo, este sábado se habilitó, en el sector sur de la montaña, el ascenso para peatones por la Telecabina Amancay, de 9.30 a 16.15.

La apertura de nuevos medios dependerá de las condiciones climáticas

La apertura de nuevos medios dependerá de las condiciones climáticas: para hoy se esperan intensas nevadas en esta región, al tiempo que se anuncia la posibilidad de una gran nevada del este, sobre Bariloche y la región de los lagos, para el próximo fin de semana largo. Ayer, si bien estuvo mayormente nublado, la visibilidad para esquiar fue buena, con temperaturas de 0º C y térmicas de -4º C en la cumbre y -3º C en la base del cerro.

La preventa de pases de esquí viene “muy bien”, tal como informaron desde Catedral. Actualmente, el flexi pass de 5 días por adulto (de 12 a 69 años) se consigue online por 575.000 pesos, a razón de 115 mil pesos por día. Los menores pagan 480.000 pesos el flexi pass de 5 días. Como en años anteriores, Catedral maneja una tarifa única durante todo el invierno.

“Hemos establecido nuevos puntos de venta distribuidos estratégicamente en el país, y en cada uno de ellos los clientes acceden a beneficios financieros, además de resolver la compra y entrega de pases. Eso les evita hacer filas al momento de llegar a la montaña, para optimizar el tiempo disfrutando de las pistas”, dijeron.

Ocupación hotelera

En cuanto a la ocupación hotelera, desde la Secretaría de Turismo hablan de un 70% para estos feriados de junio y confían en que el porcentaje pueda ser incluso superado por personas que definan su viaje en los próximos días.

“La gente está esquiando desde el 7 de junio, ya están llegando más personas a Bariloche a disfrutar de la nieve, incluso los que no esquían porque, como nos gusta decir, hay muchos inviernos en uno. Tenemos expectativas muy positivas puestas en estos dos fines de semana largos, y estamos convencidos de que andaremos muy bien en julio y agosto. Hemos trabajado mucho para eso, estando en todas las ferias de turismo, publicitando el destino en lugares estratégicos”, indicó a LA NACION Sergio Herrero, secretario de Turismo local.

Puerto Blest

Y agregó: “Confiamos en que Bariloche seguirá siendo el lugar elegido para los amantes de la nieve, sobre todo, los turistas brasileños. Y respecto del mercado interno, sabemos que mucha gente definirá su viaje a último momento, aprovechando promociones aéreas y de hotelería. Recordamos que tenemos 30.400 plazas hoteleras y siempre que alguien compra por Internet, le recomendamos consultar en la Secretaría de Turismo, para chequear habilitaciones y precios”.

Fuentes de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), que cuenta con 19 hoteles asociados en Bariloche, coincidieron en señalar una ocupación cercana al 66% para estos dos fines de semana largos de finales de junio.

Poco a poco, el movimiento de visitantes vuelve a sentirse en la ciudad. “Son dos fines de semana largos seguidos que van a generar mucho movimiento de gente dado que muchas personas solo van a tener dos días laborales esta semana. Se va a notar el movimiento y demanda en nuestras excursiones lacustres. Eso es muy positivo ya que este destino viene de 2 meses de temporada baja como son abril y mayo”, señalaron desde la empresa Turisur, que ofrece navegaciones a Isla Victoria y Bosque de Arrayanes, y a Puerto Blest y Cascada Los Cántaros.

Desde esa compañía advirtieron que las tarifas de las excursiones lacustres aumentarán en julio por lo que, quienes viajen estos próximos días, van a poder aprovechar la tarifa actual, así como las promociones vigentes y la financiación en cuotas sin interés.

“Nos estamos preparando con buenas expectativas para esta temporada invernal, si bien es un año particular. El comportamiento de los consumidores y viajeros viene cambiando en los últimos años, la gente reserva más sobre la fecha, días anteriores al viaje o incluso en destino. Pero sí se espera un mayor movimiento durante el período de vacaciones de invierno escolares de las distintas provincias”, añadieron desde Turisur.

Isla Victoria

En tanto, esta ciudad cordillerana amplía su conectividad aérea de cara a los meses fuertes de julio y agosto. Aerolíneas Argentinas tiene programados para julio 412 vuelos de cabotaje provenientes de los principales centros emisivos del país: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata, que se suma como nueva frecuencia.

Además, este año la aerolínea pondrá nuevamente en marcha la conectividad internacional con siete vuelos semanales desde San Pablo, desde donde también volará Azul, y 2 mensuales desde Montevideo.

“Esta temporada, Bariloche va a tener una conectividad muy parecida a la del invierno pasado, con la llegada de más de 150.000 pasajeros por semana desde distintos lugares de nuestro país y países aledaños, convirtiendo a la ciudad en un destino cabecera que se posiciona de manera muy fuerte para este invierno por lo que esperamos una temporada muy positiva”, afirmó el secretario de Turismo provincial, Marcos Barberis.

A su vez, las compañías low cost también volarán de forma directa a Bariloche: Flybondi arribará con cinco vuelos diarios en julio, lo que representa un total de 35 frecuencias semanales, ocho más de las que hay actualmente. Además, la ruta interprovincial Córdoba-Bariloche, que actualmente cuenta con tres viajes semanales, sumará un vuelo diario, mientras que JetSMART tiene programados 88 vuelos desde la capital nacional para el próximo mes.

