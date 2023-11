escuchar

El equipo de campaña de Javier Milei tomó una decisión drástica luego de su segundo en las elecciones generales. De cara al balotaje, los estrategas de La Libertad Avanza desactivaron el coro anárquico de libertarios que hablaban con libre albedrío y autorizó a salir a dar la cara a un puñado de “voceros” con perfiles menos confrontativos. Uno de ellos es la economista Diana Mondino, diputada electa y virtual “canciller”. Sin embargo, sus recientes declaraciones a favor de un “mercado de órganos” estuvieron lejos de aquel objetivo inicial, a las que luego se sumaron referencias erráticas en torno al matrimonio igualitario.

En diálogo con Luis Novaresio, en LN+, Mondino negó que su intención sea derogar esa ley aprobada en 2010. Sin embargo, incurrió en una metáfora polémica para graficar su posición. “Dejame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien al que no le gusta que tengas piojos”, deslizó, para después agregar: “Pero si hay algo que hace más feliz a una persona y no afecta a otros, ¿por qué no?”.

Diana Mondino, en la entrevista con Luis Novaresio en LN+

La diputada aclaró que, “como liberal”, “filosóficamente” está a favor de que dos personas del mismo género puedan casarse, al respetar “el proyecto de vida de cada uno, que es mucho más amplio que el matrimonio igualitario”. “Unas son las convicciones de cada uno, que puede haber gente que le parezca lindo pintarse el pelo a cuadritos verde y azul, y otra cosa es que tenga que ser obligatorio hacerlo de una forma o de la otra”, añadió.

Fue en esa misma entrevista con LN+ que Mondino también volvió a la carga con un tema caro para la carrera política de Milei: la compra-venta de órganos. Consultada al respecto, la economista del CEMA defendió la existencia de un “mercado de órganos” y afirmó que “es algo radicalmente distinto a la venta”. “Mercado es la transacción, no quiere decir que te van a cobrar por eso”, resaltó, y pidió que la ley Justina, que regula la donación de órganos vitales, “funcione de una manera mucho más activa”.

“¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar. Pero a lo mejor hay alguien en la otra punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da. Hay un señor que se ha ganado el Premio Nobel por esto, que es Alvin Roth”, expresó Mondino en su diálogo con Novaresio.

Milei y Mondino

Horas más tarde, Milei debió salir a desmentirlo, al asegurar que una iniciativa que vaya en ese sentido “no es parte de la agenda” de La Libertad Avanza. “El mercado de órganos no forma parte de nuestra agenda, no está ni siquiera en nuestras propuestas de campaña”, indicó a los cronistas que se encontraban a las afueras del Congreso.

Virtual “canciller”

La decisión de autorizar a nuevos voceros –entre los que, además de Mondino, se encuentran el referente de las relaciones políticas del espacio, Guillermo Francos, y la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel– obedece a buscar votos por fuera de la pecera libertaria. “Son los que mejor pueden sintonizar con el electorado que no tenés y necesitas”, señalan desde el espacio.

Pero el de Mondino no es un caso cualquiera. De aterrizar Milei en la Casa Rosada, será la cara visible de la Argentina ante el resto del mundo. Dentro del nuevo gabinete que planifica el libertario, ella estaría al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde ese virtual rol, sus palabras también fueron foco de críticas en septiembre, cuando evaluó cómo debería ser la vinculación con los habitantes de las Islas Malvinas.

Mondino en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) Fabián Marelli

“Los derechos de los isleños van a ser respetados, deben ser respetados y no se les puede faltar el respeto. El concepto de que uno le puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es extremadamente feudal e ingenuo”, aseguró la economista al diario londinense The Telegraph, palabras que motivaron la indignación de una buena parte de la opinión pública.

Hace algunas semanas, Malvinas fue uno de los temas que se tocaron en el encuentro que protagonizaron los referentes de política exterior de los distintos candidatos presidenciales y que tuvo lugar en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). “No existe el principio de autodeterminación en el caso Malvinas porque es una población implantada por la potencia que ocupó las islas”, arremetió contra la dirigente el representante de Unión por la Patria, Guillermo Martínez Pandiani. A lo que Mondino simplemente contestó: “Estoy de acuerdo porque está escrito en nuestra Constitución Nacional” y acusó al embajador de tener “un serio problema de comprensión de texto”.

