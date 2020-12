Los meses de enero y febrero serán claves, según el ministro, para fortalecer el diálogo y trazar una hoja de ruta común para marzo próximo Crédito: Ignacio Sánchez

Hace diez días, 90 organizaciones y miles de personas de todo el país se sumaron a la campaña de #ALasAulas, una iniciativa que busca asegurar que el año que viene, tras un 2020 sin clases presenciales en todo el país, vuelvan los chicos a las escuelas." Logremos que la educación de nuestros chicos y chicas sea una prioridad. Con un plan para cada lugar, para cada situación y para cada momento", se leía en uno de los párrafos de la solicitada impulsada por los referentes de esta campaña, que fue publicada en varios medios de comunicación.

Anteayer, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, convocó a las instituciones que acompañan este pedido y presentó el documento A las aulas, que explica cuáles fueron las políticas y las acciones implementadas este año para asegurar la continuidad pedagógica y el plan de trabajo para el año próximo, con el objetivo de garantizar la presencialidad en las escuelas.

"Este documento lo desarrollamos en noviembre y se lo remitimos a todos los gobernadores de las provincias. Es una guía que tiene la mirada puesta en lo que se hizo este año y en el horizonte 2021, con la presencialidad como ordenador del sistema educativo. Tenemos que trabajar para construir consensos, y encontrar un camino que nos permita un regreso seguro a la presencialidad. Para nosotros es importante intercambiar colectivamente, sumar las distintas perspectivas y miradas para que las políticas públicas tengan el impacto necesario", dijo Trotta.

Los meses de enero y febrero serán claves, según el ministro, para fortalecer el diálogo y trazar una hoja de ruta común para marzo próximo. "Queremos que las clases inicien con todas las escuelas abiertas. Por un lado, tenemos la expectativa de que la realidad epidemiológica será mejor. Y también está la vacuna. Los maestros forman parte de los grupos prioritarios, y luego de los trabajadores de la salud, de seguridad y de los grupos de riesgo, donde ya entran algunos docentes, siguen ellos en la lista. El inicio de clases no está asociado a la vacuna, pero la vacuna fortalece", señaló Trotta, que tendrá una reunión con el equipo de Salud que comanda el ministro Ginés González García para poder proyectar los plazos.

"Esperamos que en marzo, con el inicio de clases, los maestros ya estén en proceso de vacunación. Seguramente no todos. Pero sí que sea una curva en crecimiento. Esto no resolverá la pandemia, pero nos muestra el horizonte", insistió Trotta.

2021: Con 180 días de clases regidos por los protocolos

El calendario 2021 prevé como regla la presencialidad con un piso de 180 días de clases. Trotta explica que se adecuarán los grupos de alumnos y las instituciones educativas a los protocolos sanitarios aprobados el 2 de julio pasadoque, actualmente y según detalla, se aplican en más de 11 jurisdicciones que han logrado retornar a las escuelas para el dictado de clases o actividades de revinculación.

"Planteamos la necesidad que el ciclo lectivo 2021 sea pensado entre todos, y buscar consensos para garantizar la presencialidad plena. Pedimos también que los indicadores objetivos, como el semáforo epidemiológico, sean socializados en una plataforma pública, ya que fue muy difícil conseguir esa información, y que después de un año sin clases presenciales en la mayoría del país, debemos apuntar a la presencialidad como regla", contó Martín Zurita, representante de las cámaras Aiepba/Junep, conformada por 2500 colegios en la provincia de Buenos Aires y otros 500 en distintos puntos del país.

"Nuestra voluntad es que todas las escuelas estén abiertas, y aunque sea un sistema dual, la prioridad es que los chicos y chicas puedan ir varios días por semana. No hay un debate presencialidad sí o no. Hay 17 jurisdicciones que comienzan la primera semana de marzo. La ciudad de Buenos Aires inicia el 17 de febrero y la provincia de Jujuy, el 22 de febrero. Santa Fe arranca la segunda semana de marzo, pero los estudiantes del último año de la primaria y la secundaria lo harán antes, el 17 de febrero. También en Córdoba adelantaron el regreso de esos dos grupos -detalla Trotta-. Lo que le pedimos a las instituciones y organizaciones con las que nos reunimos es la posibilidad de articular juntos para tener la mayor presencialidad posible. Se ha construido una evidencia a lo largo de este 2020 que no fue similar en todo momento. En agosto, la OMS planteaba la inseguridad de tener a los chicos en las aulas. Luego se construyeron nuevos indicadores".

¿No se deberían haber abierto las escuelas antes?

"De lo que somos conscientes es que frente a la incertidumbre que marcó el 2020, cada decisión federal fue por unanimidad. Tanto la suspensión de las clases [el 16 de marzo] que fue por una resolución del Consejo Federal de Educación, como la aprobación de los protocolos para el regreso a las aulas, el 2 de julio pasado. Cuando vimos que se abrían distintos sectores de la economía y no las escuelas, construimos en septiembre el semáforo epidemiológico, para que la sociedad también tenga un elemento objetivo. Y eso permitió una mayor apertura", respondió Trotta.

Y agregó: "Es difícil comparar con el Hemisferio Norte. Tenemos un calendario lectivo distinto y diferentes bienes públicos. También hay distintas realidades en la Argentina. La ciudad de Buenos Aires tenía en agosto unos 1300 casos de coronavirus por día. En América Latina, hay países que renunciaron a la presencialidad y nosotros no lo hicimos. Salvo Uruguay, todos tuvieron una realidad similar", concluyó Trotta.

