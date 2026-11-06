“No comprende sus actos”: declararon inimputable al hombre que viajó a Ushuaia e intentó secuestrar a una niña de 12 años

USHUAIA.- El Juzgado de Instrucción Nº 3 del Distrito Judicial Sur declaró inimputable a Francisco Álvarez Ruiz (23), el hombre que viajó desde Buenos Aires a Ushuaia con el objetivo de tener contacto personal con una niña de 12 años a quien acosaba por redes sociales y a quien intentó llevarse por la fuerza el 2 de noviembre pasado, mientras ella se encontraba en la escuela.

El juzgado también ordenó su internación como medida de seguridad en el Servicio de Salud Mental del Hospital Regional Ushuaia, con custodia policial. Es el único servicio de salud mental con el que cuenta la ciudad.

La resolución alcanzó a las tres causas que, a pedido del Ministerio Público Fiscal, se habían unido por estar relacionadas: la investigación por grooming contra la niña, que empezó con una denuncia de su padre; la causa por las amenazas enviadas a un grupo de WhatsApp de alumnos de primer año del colegio, y el expediente que empezó como flagrancia por el intento de rapto y los daños a la puerta del establecimiento.

Acosaba desde Buenos Aires a una chica de 12 años de Ushuaia, viajó hasta allá y quiso llevársela de la escuela

El juzgado consideró probado que los hechos ocurrieron y que el imputado los cometió. Los calificó como “grooming, amenazas, rapto en grado de tentativa, daños y amenazas coactivas, en un contexto de violencia de género”. Sin embargo, se basó en un dictamen pericial interdisciplinario de profesionales forenses, que concluyó que, por un padecimiento de salud mental, el imputado no pudo comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones, según el artículo 34, inciso 1º, del Código Penal. Por eso dictó su sobreseimiento, es decir, que no será juzgado ni condenado penalmente.

Los peritos advirtieron además un riesgo cierto e inminente para sí y para terceros, por lo que se ordenó su internación inmediata hasta que el psiquiatra forense disponga el alta. Mientras tanto, quedará a disposición del Juzgado de Ejecución, competente en materia de medidas de seguridad. También se dio intervención al Juzgado de Familia y Minoridad Nº 2, a la Defensoría Pública y a la Asesoría de Incapaces.

“Quería llevarse a la chica”

Álvarez Ruiz fue detenido el lunes por la tarde tras primero acercarse a la menor en cuestión y luego romper el panel vidriado de una de las puertas de acceso del Colegio Integral de Educación Ushuaia, donde ella estudia, en un intento por irrumpir de manera violenta.

El hombre ya estaba siendo investigado por grooming por el Juzgado de Instrucción N° 3 de Ushuaia, que había recibido una denuncia de la familia de la adolescente. Tras el intercambio por redes, el sospechoso le habría dicho a la chica que viajaría y la retiraría del colegio para irse juntos, amenaza que cumplió presentándose en la institución educativa el lunes. Según el parte policial, los efectivos aprehendieron en el lugar al agresor en el marco del procedimiento de flagrancia de la Ley 792.

El colegio de la menor

El episodio comenzó minutos antes del ingreso del turno tarde este lunes 2 de noviembre. “Los chicos habían ido a almorzar, estaban volviendo, y el sujeto se presentó identificando a una de las menores, de 12 años, con la que venía teniendo un contacto vía informática. Intenta agarrarla por la fuerza; la chica, con ayuda de sus pares, logra escapar y corren hacia el colegio. Ahí el individuo rompe el vidrio e intenta ingresar a la institución”, detalló Nicolás Barone, fiscal de Ushuaia.

Agregó que en el expediente previo el padre de la menor había denunciado un hecho de grooming a través del chat Discord, donde encontró conversaciones extrañas y no apropiadas con un desconocido de otra jurisdicción. Además, se sumó el hecho de amenazas a través de redes sociales a compañeros de la chica.

Ante lo ocurrido, la escuela resguardó a los estudiantes y convocó a la policía, que detuvo al individuo. El establecimiento educativo indicó que realizará “las intervenciones necesarias”.

“El hombre fue a la escuela para llevarse a la chica”, afirmaron fuentes de la investigación. “Hay un montón de chicos que reciben la inducción de tener el pasaje para ir a Buenos Aires o la posibilidad de que alguien vaya a buscarlos a la provincia y después los sacan para otro lado. Es muy grave lo que pasa”, afirma el especialista en delitos informáticos Aníbal Lazzaroni.