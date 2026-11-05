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LA NACION

Cómo reducir la ansiedad en cinco minutos: el ejercicio que recomienda una experta para recuperar la calma

La terapeuta Marcela Pedraza compartió un video en el que explica cómo respirar y conectar con el cuerpo y las emociones para calmarse

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Muchas veces la presión que experimenta la persona es tanta que sobrepasa cualquier fuerza de voluntad
Muchas veces la presión que experimenta la persona es tanta que sobrepasa cualquier fuerza de voluntadFreep

¿Qué hacer si está teniendo angustia por algo o alguien? ¿Hay una situación que lo está conflictuando y no sabe qué hacer ni cómo manejarla? La ansiedad es esa sensación que invade el cuerpo y la mente cuando el futuro es incierto, cuando nos sentimos amenazados o vivimos pensando que hay un peligro inminente. Muchas veces esa presión es tanta que sobrepasa cualquier fuerza de voluntad.

La terapeuta Marcela Pedraza, directora de un estudio de pilates en el norte de Bogotá, acaba de publicar un video en su canal de YouTube en el que explica cómo reducir la ansiedad y recuperar la calma de cinco minutos.

“En este video te guío en un ejercicio de respiración de solo 5 minutos para relajar el cuerpo, disminuir la tensión y volver a sentirte más tranquilo. Puedes practicarla cada vez que necesites detenerte, respirar y reconectar contigo”, dice la descripción que acompaña el clip.

Pedraza explica que el ejercicio consiste en hacer conciencia de dónde se encuentra nuestro cuerpo en lo físico, lo emocional, en lo que siente, en las preocupaciones, hasta en la forma en la que se está impactando al mundo.

¿Pero por qué es tan complicado manejar la ansiedad? Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos años se ha registrado un aumento en los casos de esta afección, haciendo del fenómeno un aspecto cotidiano cada vez mayor.

Es común que se confunda con pánico, depresión, fobias o alguna alteración nerviosa similar. No obstante, la ansiedad es una reacción natural del cuerpo ante situaciones de estrés, es normal que tenga la sensación momentos previos a un evento importante.

El problema radica cuando esta se transforma en un trastorno, de acuerdo con lo señalado por el portal especializado MedlinePlus.

Entre las consecuencias que trae, la ansiedad puede llevar a la persona a interpretar una serie de eventos sociales como un ataque o situación de peligro que puede provocar diversos sentimientos de angustia e inseguridad.

En el caso de la ansiedad social, las personas están viendo de forma constante señales de alerta falsas, interpretando gestos, palabras o eventos ajenos como una agresión.

En la ansiedad generalizada se puede sentir miedo, pánico y preocupación, hasta por las cosas más pequeñas.

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