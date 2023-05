Tres herramientas indispensables para manejar el estrés, según Daniel López Rossetti

escuchar

En un año particular para los argentinos, con una economía desfavorable, sueldos que no alcanzan y la inflación en alza, en un contexto de elecciones, con sectores políticos enfrentados y un humor social inestable, las tensiones también parecen incrementarse a medida que promedia el año. A esto se suma, el día a día, con cuestiones que hay que resolver y priorizar en la cargada agenda de la vida moderna; ya sean asuntos laborales, escolares, y por supuesto, cuestiones personales y familiares.

Por estas razones, el 2023 es un año en el que el estrés hace de las suyas. Sin embargo, y aunque muchas veces parezca que es casi imposible salir de un espiral de presión y tensiones, existen herramientas para el manejarlo. ¿Cuáles son? El autoconocimiento, las relaciones afectivas y ser parte de nuestra propia agenda. Así lo considera el doctor Daniel López Rosetti, especialista en clínica médica y médico cardiólogo, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Municipal de San Isidro, quien asegura que, para abordar un año con altibajos, hay que considerar que, desde un punto de vista filosófico, tenemos ante nosotros un año único e irrepetible.

“Si bien parece una concepción banal no lo es en absoluto porque te invita a que no conviertas la dificultad que existe en una cuestión crónica que te dañe y te haga sufrir. Para el manejo del estrés crónico, como pasa en la Argentina y en muchas otras partes del mundo donde se viven tiempos difíciles, es necesario pensar que, más allá del ambiente y de las circunstancias particulares que se viven, lo cierto es que quien la pasa mal es único y cada persona tiene que abordar su propia realidad para llevarla lo mejor posible, habida cuenta de que no tenemos más que el día de hoy”, explica.

Sostiene además, que es necesario ampliar el término de estrés al de sufrimiento porque expresa muy bien lo que representa. “Hay una frase de Buda que dice: ‘el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo’, y a esto lo relaciono con las dos concepciones que usamos para abordar el síndrome del estrés en el hospital de San Isidro, que son el estrés agudo y el estrés crónico”, advierte.

El especialista explica que el dolor es inevitable porque hay pérdidas de seres queridos, económicas, financieras, existenciales, pero cuando la frase de Buda agrega que el sufrimiento es optativo, esto implica que uno puede hacer algo para que esa situación de dolor no prolifere.

Filosofía de vida

En este punto, considera que si uno hace un autodiagnóstico de sufrimiento, es decir, uno se da cuenta de que la está pasando mal en forma sostenida en el tiempo, esas cuestiones emocionales y vivenciales van a tener una repercusión en el orden físico. En algunas personas, el estrés puede desatar o hacer que se expresen determinados condicionamientos genéticos. Por ejemplo, si alguien tiene predisposición a tener una gastritis erosiva o alguna enfermedad oncológica, las condiciones ambientales y emocionales adversas que se mantienen van a hacer que esos genes se expresen.

Para abordar el estrés es necesario trabajar sobre cada caso en particular desde tres áreas: la médica, la psicológica y lo que López Rosetti considera la filosofía de vida, que es la forma en que la persona enfrenta sus días. “Si ese sufrimiento que viene del estrés desata una sintomatología que amerita tratamiento, como puede ser una acidez gástrica, trastornos digestivos, insomnio, malestar general, dolores musculares, palpitaciones, taquicardia y una infinidad de enfermedades somáticas que tienen contenido emocional, es necesario abordarlas desde lo médico pero luego tratar el fondo del problema que las origina”.

Con más de diez años al frente del primer servicio público gratuito de atención de medicina del estrés en el Hospital de San Isidro, el doctor enfatiza que primero hay que tratar la dolencia física con un adecuado diagnóstico y tratamiento pero, después, es imprescindible abordar el hecho que dispara esta condición que es este cuadro emocional sostenido en el tiempo. “De esas tres áreas: la médica, la psicológica y la filosófica, es en esta última donde existen una infinidad de herramientas que ayudan a abordar la vida. Desde tener autoconocimiento, es decir conocer quiénes somos y qué queremos, qué nos gusta y qué no, valorar la vivencia del momento presente, generar relaciones afectivas estables y duraderas, forjar relaciones que sean reconfortantes para todos lo que intervienen, cuidarse a nivel físico, lo necesario, sin exagerar”, añade.

Daniel López Rosetti

En resumen, el manejo del estrés tiene un apoyo fundamental en las relaciones afectivas, aquellas que nos hacen sentir bien, también en el hecho de tener un objetivo en la vida y en ser ordenado.

Según López Rosetti, hay una lista muy amplia de herramientas, todas relacionadas con la forma en que elegimos vivir y, entre ellas, presta especial atención a la calidad del sueño. “Es importante que la persona busque tener un sueño reparador, porque el que no tiene buen sueño no rinde de día. Padece una alteración anímica, cambia su ánimo, disminuye la calidad de las relaciones interpersonales, está de mal humor constantemente. A su vez, reacciona en forma adversa con el entorno y eso genera un malestar de un círculo vicioso de orden negativo con disminución de la capacidad laboral y del disfrute”, señala.

Y aclara también que es frecuente que las personas estresadas padezcan anhedonia, que es la incapacidad de disfrutar. Y el disfrute es muy necesario, por eso el jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Municipal de San Isidro considera que tenemos que estar en nuestra propia agenda: “No hay que dejar que el día te coma”.

Es necesario ponernos como prioridad y hacer, en algún momento del día aquello que nos gusta, eso con lo que disfrutamos y somos felices. No obstante, no todas las personas llegan a manejar el estrés y, en esos casos, es conveniente recurrir a un profesional de la psicología.

Como médico, López Rosetti suele hacer recetas, algunas de ellas forman parte de los posteos en sus redes sociales; la semana pasada publicó una que resulta conveniente tener a mano y que dice: “Cuando se sienta bien, trate de darse cuenta del porqué. Luego, simplemente, ¡aumente la dosis!”.

El médico especialista en medicina del estrés enfatiza que tenemos que asumir que debemos estar en nuestra agenda y esto es algo de lo que cada uno tiene que ocuparse. “Eso no se delega”, concluye.

El bienestar del trabajo

El lunes pasado, durante una conferencia dirigida a sindicalistas y empresarios para la Unión Obreros y empleados Plásticos (UOYEP), el doctor López Rosetti se refirió al tema del estrés laboral y las herramientas para su manejo. En su exposición, destacó que la mayor parte de nuestra vida la pasamos trabajando o estudiando y, en ese sentido, el bienestar en el trabajo depende no solo del ambiente laboral sino también de uno mismo. “En el trabajo, lo estructural puede tener que ver con una condición de estrés laboral, sin embargo, donde hago foco es en el abordaje individual que cada uno hace de su ámbito laboral”, explicó.

El especialista en manejo del estrés aseguró que la perspectiva desde la cual vemos la vida hace la diferencia. “Una forma de modificar la realidad es verla de otro modo y eso lo tiene que hacer uno”, destacó en la charla que tuvo lugar en Parque Frontera, en Esteban Echeverría.