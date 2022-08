“No podía ingerir alimentos”: la viruela del mono, más dolorosa de lo que se pensaba

MADRID.– Pústulas en la zona genital y anal, inflamación del glande y del recto, amigdalitis... La viruela del mono es una enfermedad que en la gran mayoría de los casos se está manifestando de forma leve, pero a menudo dolorosa. Cuatro de cada diez pacientes necesitan tratamiento médico para manejar complicaciones como las descriptas, según un estudio español publicado hoy en la revista The Lancet, que también refuerza la hipótesis del contacto directo de la piel como principal vía de transmisión de la infección.

El estudio observacional viene a reforzar el conocimiento que había sobre las manifestaciones de la viruela del mono y añade algunos matices que hasta ahora no habían salido a la luz, gracias a su amplia muestra: 181 casos confirmados. “Hay un mayor impacto clínico del que se estaba asumiendo”, dice Oriol Mitjà, coordinador del estudio. Más allá del dolor que pueden causar las propias pústulas, el estudio concluye que la inflamación del recto, provocada por el sexo anal receptivo, produce grandes dolores al defecar y la amigdalitis, ocasionada por el sexo oral, provoca grandes problemas para tragar. “Tanto es así que uno de los hospitalizados estudiados tuvo que ingresar porque no podía ingerir alimentos”, señala Mitjà, experto en enfermedades infecciosas del Hospital Germans Trias.

Días atrás, Silver Steele, una estrella porno, contó su experiencia en redes sociales tras contraer el virus. Por medio de Twitter, el actor relató cómo le afectó dicha enfermedad. “Creí que mi caso de viruela símica era leve. Ahora, las lesiones en mi cara son brutales y también tengo faringitis estreptocócica. Tengo lesiones adicionales que aparecen aleatoriamente en mi cuerpo (...). El dolor que he estado experimentando mantiene mis ojos llenos de lágrimas y mantiene mi luz apagada. No le desearía esto ni a mi peor enemigo”, describió.

Las hospitalizaciones, no obstante, no son frecuentes en este brote de viruela del mono. En la investigación de The Lancet, en la que participaron el Hospital Universitario 12 de Octubre, el Hospital Universitario Germans Trias, la Fundación Lucha contra las Infecciones y el Hospital Universitario Vall d’Hebron, contaron tres ingresos.

El actor Silver Steele relató en Twitter el calvario que sufrió tras contraer la viruela del mono Twitter: @TheSilverSteele

Los datos de las PCR de los pacientes estudiados indican que la carga viral es mayor en las lesiones que en las muestras extraídas de la faringe. De ahí se deduce que la vía aérea es menos relevante para el contagio que el contacto directo, lo que explicaría por qué los encuentros sexuales están siendo la principal vía de transmisión: el 80% de los casos en España.

En los brotes anteriores de viruela del mono, explica Mitjà, se asumía que las gotitas de la saliva eran la forma de contagio más habitual, algo que también se había visto en modelos animales. “Los nuevos datos nos hacen presumir que las infecciones a través de las vías respiratorias son muy bajas. Ahora hay una inoculación local y seguramente una replicación también local [en los alrededores de la zona que entra en contacto con el virus]”, explica el investigador.

La baja carga viral en las vías respiratorias lleva a los autores del estudio a proponer más investigación para conocer la posibilidad de transmisión por este medio. “Los aislamientos domiciliarios tan prolongados podrían no ser necesarios”, afirma Eloy Tarín, otro de los autores de la investigación realizada entre pacientes de Madrid y Barcelona, ciudades que acumulan la mayor parte de los casos de España.

Investigar mutaciones del virus

¿Qué cambió en el virus para que ahora modifique su forma de propagación? Por un lado, explica Tarín, habrá que estudiar si el patógeno sufrió mutaciones que facilitan el mecanismo del contacto directo por encima del respiratorio. “Es posible que haya encontrado un nuevo nicho de población [los hombres que practican sexo con hombres, que suman el 98% de los casos en el mundo] y en la vía sexual una nueva forma de transmisión”, añade.

Partícula amplificada del virus de provoca la enfermedad; proponen investigar si alguna mutación profundizó la transmisión por contacto

Otro de los datos que viene a confirmar este estudio es el período de incubación del virus, que se sitúa en torno de los siete días y no entre los 15 y los 22 que se suponía en los anteriores brotes de viruela del mono en la República Democrática del Congo. Una semana es, según los investigadores, demasiado poco tiempo para que la vacuna posexposición a los contactos de los casos confirmados haga efecto. “Tiene más sentido centrarse en la inoculación preexposición de los grupos de riesgo”, subraya Tarín.

Lo cierto es que las dosis que arribaron a España son todavía insuficientes para vacunar a los grupos de riesgo, entendidos como los de hombres que tienen varias parejas sexuales masculinas. Por el momento han llegado a España 5300 vacunas, que se repartieron entre las comunidades, especialmente entre Cataluña y Madrid. El Ministerio de Sanidad anunció que la semana pasada llegarían otras 7000, pero todavía no se recibieron. Esto está provocando grandes dificultades para conseguir cita para la vacunación. Y eso para la primera dosis, que se calcula que tiene una eficacia de alrededor del 30%. Para alcanzar el 80%, hace falta recibir un segundo pinchazo unas semanas después.

Por Pablo Linde

