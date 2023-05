La OMS declaró el fin de la emergencia por la viruela del mono

escuchar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el jueves que la viruela del mono ya no es una emergencia sanitaria mundial , poniendo fin a una alerta de casi un año por la enfermedad vírica que dio lugar a casos confirmados en más de cien países.

La OMS declaró la viruela del mono una emergencia de salud pública de importancia internacional en julio de 2022 y respaldó su postura en noviembre y febrero.

La calificación busca provocar una respuesta internacional coordinada y desbloquear fondos para colaborar en el intercambio de vacunas y tratamientos.

Desde principios de 2022 hasta el 8 de mayo de este año se han confirmado más de 87.000 casos de esta viruela en todo el mundo, según el último informe de la OMS.

Aunque la OMS había observado a principios de año una disminución sostenida en el número de casos notificados, también había expresado su preocupación por un posible rebrote en algunas regiones y la persistencia de la transmisión en algunos países.

“Ayer se reunió el Comité de Emergencia para la viruela del mono y acordó un nuevo plan, y me recomendó que el brote internacional ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo, y me complace declarar que la viruela del mono ya no es una emergencia de salud pública a nivel mundial”, anunció el director general de la OMS.

Sin embargo, ha advertido que, da igual que con la Covid-19, “eso no significa que el trabajo haya terminado”.

“Aunque las alertas para la viruela del mono y el Covid-19 terminaron, la amenaza de nuevas oleadas se mantiene para los dos. Los dos virus siguen circulando y los dos siguen matando”, advirtió Tedros.

En mayo de 2022 se empezaron a registrar brotes de viruela del mono en Europa y Estados Unidos, fuera de la decena de países de África central y del oeste donde la enfermedad es endémica desde hace tiempo.

Desde entonces, el número de contagios ha retrocedido de forma notable. Se han dado “casi 90% de casos menos estos tres meses, en comparación con los tres meses anteriores”, detalló Tedros.

En total, se han registrado más de 87.000 casos, en 111 países, y la enfermedad ha causado 140 muertos, según el último recuento .

Tendencia a la baja

“Aunque celebramos la tendencia a la baja de los casos de viruela del mono globalmente, el virus sigue afectando a comunidades en todas las regiones, incluyendo África, donde la transmisión todavía no se entiende bien”, prosiguió.

Los contagios relacionados con los viajes también representan un riesgo, apostilló.

“La viruela del mono sigue presentando desafíos importantes de salud pública que necesitan una respuesta sólida, proactiva y sostenible”, advirtió, instando a los países a mantener la vigilancia y el acceso a las pruebas de diagnóstico y las vacunas.

Como la gran mayoría de los contagios que se registraron en el mundo se dieron entre hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres, al principio se temió que hubiera problema de discriminación en la respuesta a la epidemia.

“Si bien el estigma ha sido una preocupación impulsora en la gestión de esta epidemia y continúa obstaculizando el acceso a la atención para la viruela del mono, la temida reacción violenta contra las comunidades más afectadas en gran medida no se ha materializado”, afirmó Tedros.

El responsable de la OMS también señaló que las personas con VIH sin tratamiento están especialmente expuestas a la viruela del mono.

La enfermedad se caracteriza por unas erupciones cutáneas que pueden aparecer en los órganos genitales o en la boca. Puede generar fiebre, dolor en la garganta o a nivel de los ganglios linfáticos.

Se transmite mediante el contacto estrecho con personas o animales contagiados, así como por medio de objetos contaminados por el paciente como prendas de vestir o ropa de cama.

Con información de la agencia AFP y Reuters.

LA NACION

