Encontró a un cachorro en la ruta y tomó una decisión que conmovió a todos: “La estaban por pisar los camiones”

Para tener a cargo una mascota, las personas deben ser responsables y estar a la altura para cumplir de manera correcta con el bienestar general del animal. Por lo tanto, si uno no se compromete a llevar a cabo el calendario de vacunación, darles el alimento balanceado correspondiente y estar atento a los problemas de salud que pueden contraer, no se recomienda tomar la decisión de adoptarlos. No obstante, hay ciudadanos irresponsables que demuestran un destrato que parece no tener límites. Esto es lo que sucedió con una cachorra en la ciudad de Bahía Blanca: fue abandonada en plena ruta y con temperaturas que no superan los 10 grados. Si bien el escenario fue difícil, su vida tomó un giro inesperado cuando un hombre la encontró y tomó la decisión de llevarla a su hogar.

Con las emociones a flor de piel y aún conmovido por lo que hizo, Nelson Rainero decidió compartir en Twitter una postal junto con el animal y la acompañó con un sentido mensaje.“Volvía de Bahía Blanca y lo tiraron en una rotonda, lo estaban por pisar los camiones. Paré, no aguanté, vino llorando hacia mi chata y se viene conmigo a Rosario”, contó en la red social.

Nelson Rainero tomó la decisión de adoptar a un perro que encontró en una ruta de Bahía Blanca Twitter @nelrainero

La publicación tomó tal repercusión que fueron miles los comentarios que realizaron los usuarios, quienes le agradecieron al hombre por la noble acción que tuvo. “Qué hermosa es tu amiguita, que se disfruten mucho y sean grandes amigos. ¡Qué gesto más hermoso el de parar a ayudarla! ¡Es preciosa! Que Dios te bendiga”, escribió una mujer. “La zona es tremenda, la cantidad de perros que hay. No castran y es monumental. Con la cantidad de camiones que pasan por esa ruta, es infernal”, reveló otro usuario.

Asimismo, un sinfín de personas escribieron mensajes con experiencias similares y dieron a conocer las razones por las cuales tomaron la decisión de adoptar a un animal. “Lo rescaté hace cinco años, el príncipe Homero me mima y posa. Hermosa tu actitud”, sostuvo una joven junto con la foto de su mascota.

“Las dos rescatadas. Son lo más lindo del universo. A ella la molesto diciendo: ‘Mirala, la encontré en una curva en la ruta y ahora pasea por Venecia haciéndose la linda’. En abril hicieron 15 años que nos conocimos y hace un mes vivimos en Italia. Me consoló tristezas, me dio amor y hoy me acompaña en esta nueva vida”, comentó otra mujer.

En otro tuit, Nelson les agradeció a los usuarios por el apoyo que le brindaron ante la situación y aportó más información sobre la situación de su nueva mascota. “Esta es de hace un ratito. Gracias a todos por los mensajes hermosos que enviaron, es una nena (aún sin nombre). Estamos en casa, ya fue al veterinario y la desparasitaron, se une a la familia con otros 5″, expresó junto con una foto de la perrita y el emoji de un corazón.

Mumi, la cachorra que rescató el hombre oriundo de Rosario Twitter @nelrainero

En diálogo con LA NACION, Rainero contó más detalles de la situación que vivió el sábado 25 de junio. “En Rosario, tenemos una empresa llamada Fiume, una marca dentro de la indumentaria y vestimos a diversos equipos de fútbol. En esta ocasión, estaba de viaje por Bahía Blanca, justo en la salida. Era un día muy frío y de muchísima niebla para manejar, no podía pasar a los camiones y venía despacio”, introdujo en su explicación.

Con ese escenario, y precisamente en el momento que llegó a la rotonda, fue el instante del encuentro con el animal: “A eso de las 9 de la mañana, veo algo que se movía… doy una vuelta en ‘U’ y veo a un cachorro, algo que nunca pensé. Justo pasó un camión y él no llegó cruzar, pensé que lo había pisado. Puse balizas, lo vi nuevamente, bajé el vidrio, le hice un silbido y comenzó a venir para mi lado. Me bajé y lo agarré, con mucha emoción. Noté que estaba helada y mojada, con muchísimo frio. La tocaba y mis manos se congelaban, creo que llegué en el momento justo”.

Tras resguardar la seguridad de la cachorra, Nelson la subió a su camioneta, prendió la calefacción y la dejó ubicada en el lado del acompañante. “Vi que mucho no se movía, pero que sí tenía un ladrido afónico. Me asusté y paré en la YPF, le compré una leche y la hice calentar para que la tome. La empleada del lugar me dijo que en esa rotonda abandonan uno o dos perros por semana”, comentó con indignación.

Rainero nunca dudó en ningún momento que aquella pequeña iba a formar parte de su familia. Junto con su pareja, María Laura, y su hijo de tres años, están felices de tenerla en su hogar: “Qué loco que una persona tire un animal en medio de la rotonda, más si sabe que en la Ruta 33 pasan miles de camiones. Seguramente, si no pasaba por ahí, no estaría hoy con vida. Ahora está con nosotros y muy bien. Mi nene, cuando ella llegó, se puso muy contento”.

La nueva vida de Mumi, la cachorra que abandonaron en una ruta de Bahía Blanca Nelson Rainero

Finalmente, y tras pensarlo por unos días, Nelson reveló que la perra se llamará Mumi. De esta forma, un animal más formará parte de su vida y será el quinto que adopta. “Ojalá mucha gente se contagie. Yo no pude ser indiferente, estoy agradecido por los mensajes que recibí. Creo que los buenos somos muchos más, solo nos falta más difusión”, concluyó.