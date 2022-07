Vendió su máquina de coser para comprarse una nueva y en 48 horas aumentó casi $60.000: “Lloré todo el día”

Con una gran desesperación y notablemente frustrada, una mujer de San Juan realizó un descargo en las redes sociales por la suba de precios que se disparó a raíz del aumento del dólar y reveló el principal inconveniente que esto le generó en su trabajo. Rocío Rodríguez es una emprendedora que vendió su máquina de coser con el objetivo de comprarse una nueva y mejorar los tiempos de producción en las prendas que realiza, pero en cuestión de días el costo del producto subió considerablemente. “Me da mucha impotencia que nadie me ayude”, expresó en declaraciones con LA NACION.

A través de su cuenta de Facebook, relató los detalles de lo sucedido y agregó dos imágenes en las que comparó el aumento que se produjo -en tan solo 48 horas- en el objeto que ayuda en la productividad de la industria textil, rubro en el que se desempeña. “Me desperté con una emoción enorme porque estoy emprendiendo en un pequeño taller de costuras y hoy me entregaban $80.000 por la máquina que ven acá abajo, vendida hace 5 días “, explicó junto a la imagen de una Typical con motor incorporado.

La mujer realizó una comparación sobre el aumento en el precio que tuvo la máquina que había vendido en tan solo dos días Facebook Rocío Rodriguez

Luego contó que necesitaba con urgencia una Overlok de 4 hilos para comenzar con su propio taller de costura. Sin embargo, cuando consiguió el dinero necesario, se llevó una desilusión: “Lo primero que hice fue entrar a Mercado Libre para comprar una nueva, que salía $110.000, pero el vendedor me dijo ‘disculpas, ahora sale $168.000’. Cuando se me da por ver el valor de la máquina que yo había vendido no solo lloraba, sino que me subió la presión”, relató acerca del momento en que se percató de la actualización de los precios.

“El nudo en la garganta que tengo no se los puedo explicar. Hago esto para que vean lo que es querer progresar. Ahí se van mis sueños y mis ganas de salir adelante”, completó. Rápidamente, el posteo se viralizó y recibió muchos comentarios. “Vas a tener caídas pero esto es solo un golpe económico, no te rindas por este tropezón”, le dijo un usuario.

En diálogo con LA NACION, Rocío contó que tiempo atrás se dedicó a la costura y que, cuando se quedó sin trabajo por la pandemia, volvió al rubro: “A partir de ahí la impulsé para realizar barbijos, y de a poco hice mi dinero”.

Gracias a su esfuerzo, se compró su propia máquina de coser, la misma que vendió para conseguir una nueva y mejorar la producción: “Era una Typical, de bajo consumo, que la conseguí con mucho esfuerzo. Junté moneda por moneda”.

Rocío junto a una vecina, con quién comenzó con el emprendimiento textil Rocío Rodríguez

En esa misma línea, remarcó: “Quería una Overlock. Me guié por Mercado Libre, y cuando me pagaron por la máquina que publiqué, ya casi tenía la plata para la nueva. Sin embargo, cuando entré a la plataforma al otro día, me di cuenta de que había aumentado y me desesperé”.

Cuando se encontró con este escenario, ingresó nuevamente a la plataforma dedicada al comercio electrónico para ver si -al menos- podía comprar su antigua máquina de coser. Sin embargo, el panorama empeoró aún más.

“Tampoco pude. De $82.000 que salía ahora estaba en $142.000. Me dio bronca e impotencia al mismo tiempo, porque no tengo los medios para comprarla. Lloré toda la mañana y por eso hice la publicación para descargarme. No esperé que tuviera este impacto”, aseveró.

Rocío Rodríguez junto a su hijo en el taller que instalará en su casa Gentileza Rocío Rodríguez

Sin esperarlo, recibió cientos de mensajes y muchas personas le brindaron ayuda, al punto tal que consiguió la plata que necesitaba para finalmente comprar la Overlock. Ahora que siente alivio y podrá trabajar, tiene un sueño que implica devolver un poco de lo que recibió: “Me gustaría capacitar a la gente y que aprendan el oficio”.