“No sabemos qué hacer”: por las protestas y los cortes de rutas, hay pasajeros varados en el aeropuerto de Jujuy

La violenta jornada en Jujuy también dejó como resultado el aeropuerto local cerrado. Según confirmaron fuentes del sector a LA NACIÓN permanecerá así hasta mañana a las 8.

Debido a los cortes de rutas por parte de los manifestantes que se oponen a la reforma constitucional provincial y repudian los enfrentamientos, el Aeropuerto “Doctor Horacio Guzmán”, que queda a 34,5 kilómetros de San Salvador de Jujuy, quedó inoperable. Según indicaron fuentes del sector a este medio el personal de la torre de control no pudo llegar a la aeroestación por los cortes de rutas.

Según la página de Aeropuertos Argentina 2000, el vuelo de Aerolíneas Argentinas de las 17.05 con destino a Mendoza fue desviado, mientras que los dos siguientes, uno de la línea de bandera y otro de Flybondi, que pretendían llegar a Buenos Aires terminaron cancelados.

Flybondi confirmó a LA NACIÓN que son 189 pasajeros que quedaron varados por la cancelación del vuelo que salía a las 21.30 con destino a Ezeiza. “Solo lograron llegar 50 pasajeros. Nuestro personal llegó con mucha dificultad”, indicaron fuentes de la empresa. En principio, se reprogramó para mañana a las 18, siempre y cuando el aeropuerto restablezca sus servicios. En tanto, agregaron que ofrecían la opción de volar desde Salta, pero también se dificulta la llegada de los pasajeros a esa provincia. “Por ahora es todo muy complicado”, señalaron.

En tanto, voceros de Aerolíneas Argentinas estimaron que los pasajeros varados, en caso de que el vuelo estuviera lleno, serían 97 que debían llegar a Aeroparque. Informaron, además, que no hay una fecha estimada de reprogramación del vuelo. Mañana, deberían partir otros tres servicios de la línea de bandera desde Jujuy.

Según pudo saber LA NACIÓN, el servicio de que debía arribar desde Iguazú a la capital jujeña a las 16.30 fue desviado.

“No sabemos qué hacer, no podemos salir. Te sentís como secuestrado, no podés ir ni para un lado ni para el otro y la sensación es de incertidumbre porque no sabés cuándo va a parar. Nosotros tenemos un vuelo mañana pero el aeropuerto de Jujuy está cerrado, los vuelos están derivados a Salta, pero no podemos cruzar porque aparentemente los cortes siguen y no sabemos cuándo los van a bajar. Da mucho nervio”, señaló Malena, de Buenos Aires, a LA NACIÓN. Y agregó: “Es como una sensación de estar atrapado y varado y no tener escapatoria”.

De acuerdo a la página oficial del gobierno de Gerardo Morales, los ingresos del turismo “fueron perjudicados entre un 30% y 40% por los cortes de ruta”.

Los enfrentamientos

Unas 70 personas fueron atendidas por ambulancias del SAME en Jujuy, alcanzadas por piedrazos y balas de goma. Un herido está grave, señaló el titular del SAME, Pablo Jure. Por su parte, la provincia informó que unos 42 policías resultaron heridos y 58 personas fueron detenidas. Ese es el saldo de la represión a la violenta manifestación que este martes intentó tomar la Legislatura de Jujuy cuando se aprobaba la reforma constitucional motorizada por el gobernador radical Gerardo Morales, a la que se oponen el kirchnerismo, la izquierda, organizaciones sociales y referentes de los pueblos originarios.

El gobernador avanzó hoy en tiempo récord con la aprobación y jura de la reforma parcial de la Carta Magna de Jujuy lo que provocó un fuerte reclamo en las calles de San Salvador y encendió protestas en rutas y calles de todo el territorio provincial. Desde las 11, cuando se enteraron de que puertas adentro ya se había aprobado el cambio en la Carta Magna, manifestantes tiraron las vallas perimetrales de la Legislatura provincial y comenzaron a arrojar piedras contra la policía. Hubo algunos activistas que lograron ingresar al edificio y prendieron fuego una oficina, donde se apilaban cientos de expedientes.