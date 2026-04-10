No solo en hospitales: Jorge Macri firmó un decreto para que los porteños tengan prioridad en los servicios que ofrece la Ciudad

El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, firmaron el decreto N° 142-26, en el que establecieron la prioridad de los vecinos porteños en el uso de todos los servicios que brinda el Estado local.

La medida es una ampliación del plan “Prioridad porteña”, iniciado en marzo de 2025, cuando se aplicó la prioridad en la atención médica para los habitantes de la ciudad en toda la red de hospitales públicos de la Ciudad.

El ejecutivo porteño plantea la medida como “un reconocimiento a quienes habitan y tributan en la Ciudad”.

“Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen. La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó”, escribió Macri en su cuenta de X. Y agregó: “Desde ahora, cada área y cada servicio del Gobierno de la Ciudad va a funcionar con ese criterio”.

Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen.



La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos.



Se terminó.



Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: PRIORIDAD PARA LOS… pic.twitter.com/rz2JiG787M — Jorge Macri (@jorgemacri) April 10, 2026

Según detallaron fuentes del gobierno porteño, los vecinos de la Ciudad “tendrán prioridad frente a los bonaerenses y extranjeros al momento de pedir turnos, cupos, vacantes o cualquier otro servicio en las dependencias de la administración pública porteña”.

Consultados por LA NACION sobre qué trámites puntualmente se verán afectados, voceros porteños respondieron que todavía no hay precisiones y que cada área de gobierno deberá aplicar la medida a criterio. “Hay una orden para implementarlo como criterio de trabajo en el Gobierno”, detallaron.

En caso de emergencias o urgencias

“El sistema de preferencia no tendrá validez en casos de urgencias o emergencias sanitarias, donde la atención debe ser inmediata sin distinción de domicilio”, detallaron desde el gobierno de la Ciudad.

Sumaron, a su vez, que la medida “no suprime ni restringe el acceso a los servicios”, sino que “establece un orden de atención en el marco de la gestión administrativa, con criterios de razonabilidad y proporcionalidad con prioridad para quienes sostienen la jurisdicción con su residencia”.

Según datos oficiales, en el sistema de salud pública porteña, se realizaron en 2025 más de 30 millones de prestaciones.

“Se puso un límite a una injusticia disfrazada de solidaridad: personas que no vivían en la Ciudad hacían tours sanitarios que terminaban pagando los porteños. Eso se terminó, sostuvo Jorge Macri: “La Ciudad no va a ser más la prepaga gratuita de ningún extranjero”.

Quedan fuera de este esquema las cuestiones vinculadas a la seguridad pública, por ejemplo. A partir de ahora, la jefatura de Gabinete de Ministros coordinará con cada área de Gobierno para adecuar los procedimientos internos y hacer efectiva esta nueva jerarquización de atención a los vecinos de la Ciudad.

Además, el Gobierno porteño le exigió al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que pague la atención de los bonaerenses en situación de calle en la Ciudad. Como quedó establecido en el Decreto 373/2025 del Gobierno nacional, la responsabilidad de la atención a las personas en situación de calle es competencia de cada jurisdicción. Pero la provincia de Buenos Aires no lo está cumpliendo.