Nuestra Señora del Pilar: esta es su historia y la oración que hay que rezar para pedir su ayuda

El Día de Nuestra Señora del Pilar se conmemora el 12 de octubre por la Iglesia Católica, una jornada que celebra esta advocación mariana y su historia. Sus orígenes se remontan a la antigüedad, luego de la resurrección de Jesucristo. De esta manera, su templo en Zaragoza, España, es considerado como la primera capilla dedicada a María.

La historia de Nuestra Señora del Pilar

El culto a Nuestra Señora del Pilar inició tiempo después de la resurrección de Jesús. Durante esta etapa, los apóstoles se dedicaron a evangelizar y compartir las enseñanzas del Mesías por toda Europa. Uno de ellos, Santiago el Mayor arribó a Zaragoza, España con el objetivo de crear la primera diócesis en el país. Al poco tiempo, durante la noche del 2 de enero del año 40 mientras se encontraba recostado a orillas del río Ebro junto a sus discípulos, presenció un suceso milagroso.

La basílica Del Pilar - Zaragoza Turismo

Santiago escuchó las voces de ángeles cantando y presenció la aparición de María, parada sobre un pilar de mármol. Lo curioso es que la Santa Madre aún vivía en ese momento. Durante esta experiencia, le solicitó construir una iglesia en donde se encontraba, prometiéndole que esta “permanecería hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por su intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren su patrocinio”.

Luego de este anuncio, María desapareció pero el pilar permaneció en el mismo lugar. De esta manera, Santiago y sus discípulos comenzaron a construir este templo que se convertiría en el primero dedicado la madre de Cristo, denominado Santa María del Pilar.

La fecha de esta festividad no coincide con el día de la aparición de la Virgen. Fue el papa Clemente XII quien tomó el 12 de octubre como jornada para celebrar a esa advocación mariana, con el objetivo de recordar también la llegada de las tres carabelas de Cristóbal Colón a América: “Se trata de un símbolo de unión entre los pueblos del viejo y del nuevo continente”.

Actualmente, la Catedral - Basílica de Nuestra Señora del Pilar no es la original, pero se cree que se encuentra plantada donde la Virgen posicionó el pilar de jaspe. La nueva construcción es una obra neoclásica imponente que sobrevivió a miles de episodios a lo largo de la historia, entre los que destacan el bombardeo de 1936. Cada año, miles de fieles se reúnen en esta iglesia para compartir su devoción, agradecimiento y fe. Asimismo, la popularidad de esta Virgen la llevó a ser nombrada patrona de Aragón y de la Hispanidad.

Nuestra Señora del Pilar, una tradición antiquísima

En la Argentina se celebra también esta advocación. La Ciudad de Buenos Aires conserva un templo construido en 1725 a esta advocación en el barrio de Recoleta. , que se construyó en el año 1725 para que funcionase como templo y hogar para los monjes recoletos. Se trata de la segunda iglesia más vieja de la Ciudad.

Oración a Nuestra Señora del Pilar para pedir ayuda

Oh Virgen del Pilar, Reina y Madre.

España y todas las naciones hispanas

reconocen con gratitud tu protección

constante y esperan seguir contando con ella.

Obtennos de tu Hijo fortaleza en la fe,

seguridad en la esperanza

y constancia en el amor.

Queremos que en todos los instantes

de nuestra vida sintamos

que tú eres nuestra Madre.

Por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.