NUEVA YORK.- El sarampión es una aflicción exclusivamente humana, al igual que la viruela y la soberbia. Es una enfermedad causada por un virus notable que surgió hace aproximadamente 2500 años y no habita en ningún otro huésped más que nosotros.

Y, sin embargo, en las últimas décadas a los estadounidenses se les permitió olvidar cuán mortal puede ser este virus. No solo causa un poco de fiebre y sarpullido; en los casos graves puede provocar neumonía y encefalitis (inflamación cerebral), lo que lleva a la hospitalización y, a veces, a la muerte, especialmente en niños pequeños.

En los años inmediatamente anteriores a 1963, cuando se introdujo la vacuna moderna, las epidemias graves de sarampión ocurrían aproximadamente cada dos o tres años y causaban, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta 2,6 millones de muertes cada año. Según otro cálculo, el sarampión mató a casi 200 millones de personas entre 1855 y 2005. La OMS también calcula que la vacunación contra el sarampión evitó casi 59 millones de muertes entre 2000 y 2024.

A pesar de la eficacia de la vacuna, sin embargo, el número de casos y muertes por sarampión aumentó y disminuyó a lo largo de los años en Estados Unidos y en otros lugares, al igual que la cobertura de vacunación, en respuesta a una variedad de factores como el activismo antivacunas, el miedo, la confusión y los cambios de liderazgo en las instituciones federales de salud. Ahora, nuevamente, la cantidad de casos está aumentando.

Según el último recuento, hubo más de 5410 casos confirmados de sarampión en lo que va del año en Estados Unidos. Eso es más del doble del número del año pasado y el nivel más alto desde 1991. En 2000, Estados Unidos eliminó de manera comprobable los casos de transmisión de sarampión dentro de sus fronteras. Pero esa “eliminación” es una distinción temporal y frágil, dado que el sarampión todavía puede ser introducido en el país por viajeros y luego transmitido localmente, principalmente entre personas no vacunadas. Ahora Estados Unidos corre el riesgo de perder su estatus de eliminación del sarampión debido a la propagación continua del virus.

El regreso del sarampión es malo de las maneras más evidentes —por su costo directo en sufrimiento, muertes y costos sociales—, pero también de maneras más complejas, porque el sarampión es un virus muy astuto. Algunos científicos señalaron que presenta varias paradojas que reflejan extrañas complejidades de su biología. Dos de ellas son especialmente interesantes.

Primera paradoja: un caso de sarampión (siempre que la persona sobreviva) genera inmunidad de por vida contra el virus del sarampión, pero también puede suprimir la inmunidad existente de la persona frente a otras enfermedades infecciosas. Los científicos llamaron a esta supresión “amnesia inmunológica”.

Ocurre porque el virus del sarampión apunta selectivamente a las células inmunitarias de la sangre y del sistema linfático, incluidos los linfocitos T, que combaten invasores como virus y bacterias, y los linfocitos B, que producen anticuerpos que ayudan a neutralizar a esos invasores. Los linfocitos B incluso recuerdan cómo producir anticuerpos específicos contra un invasor recurrente. Sin ellos, el sistema inmunológico pierde parte de su capacidad de respuesta rápida. Un par de investigadores de la Universidad de Iowa describieron este fenómeno como “una condición en la cual el sistema inmunológico ‘olvida’ la memoria previamente adquirida contra otros patógenos”.

Otro grupo de científicos de la Escuela de Medicina de Harvard, el Centro Médico de la Universidad Erasmus, en los Países Bajos, y otras instituciones estudió a 77 niños holandeses que se infectaron naturalmente con sarampión durante un brote. Los niños provenían de comunidades con bajas tasas de vacunación y ninguno estaba vacunado. Con el consentimiento de ellos y de sus familias para participar en el estudio, proporcionaron muestras de sangre antes de que comenzara el brote. Volvieron a hacerlo en las semanas posteriores a su recuperación del sarampión.

Al analizar la sangre, los científicos encontraron grandes disminuciones en la diversidad de sus anticuerpos y en la cantidad, y por lo tanto en la fuerza, de los anticuerpos específicos que permanecían. Algunos de los niños habían perdido hasta el 70% de su protección frente a determinados patógenos. Un estudio relacionado informó que esa amnesia inmunológica podría durar dos o tres años, lo que representa una ventana peligrosa de vulnerabilidad, especialmente para los niños pequeños expuestos a otros contagios potencialmente mortales durante ese período.

Los autores del estudio realizado en los Países Bajos señalan que una cobertura integral con la vacuna contra el sarampión no solo ayudaría a prevenir la cantidad anual de muertes causadas por la enfermedad, sino que, al prevenir la amnesia inmunológica, “también podría evitar cientos de miles de muertes adicionales potencialmente atribuibles al daño duradero al sistema inmunológico” durante esa ventana de riesgo de dos a tres años.

Segunda paradoja: el sarampión es un virus de ARN, un tipo de virus que tiende a adquirir más mutaciones que los virus basados en ADN. Los virus de ARN típicos, como los de la gripe y los coronavirus, están cambiando constantemente de manera aleatoria y, por lo tanto, pueden evolucionar muy rápido. El virus que causa la Covid-19 ejemplifica cuán rápido: necesitamos refuerzos frecuentes (tuve al menos nueve, aunque creo que ya perdí la cuenta), muchos con una fórmula actualizada, para mantenernos protegidos. ¿Pero recuerda haber escuchado alguna vez a su médico decir: “Necesita un refuerzo contra el sarampión”? Probablemente no, especialmente si recibió el esquema habitual de dos dosis en el pasado. La vacuna contra el sarampión, por lo general, no requiere refuerzos porque, a pesar de su propensión a mutar, el virus actual sigue siendo muy parecido al virus a partir del cual se desarrolló la primera vacuna.

¿Cómo puede ser? ¿Por qué el virus no desarrolló resistencia a la vacuna original? Se debe a que los mecanismos mediante los cuales el virus del sarampión logra infectar son excepcionalmente complejos e involucran múltiples elementos moleculares que trabajan en conjunto para adherirse a las células objetivo y entrar en ellas. El virus debilitado contenido en la vacuna también porta esos elementos, por lo que el sistema inmunológico humano responde produciendo múltiples anticuerpos diferentes capaces de bloquear los mecanismos de adhesión y entrada y prevenir la infección. Para que el virus lograra evadir esa amplia respuesta de anticuerpos tendría que evolucionar nuevas variantes de esos elementos, cada una lo suficientemente diferente como para esquivar los anticuerpos, pero lo suficientemente parecida como para seguir cumpliendo su función original. Incluso la extraordinaria capacidad evolutiva impulsada por la selección natural hace que eso sea, en palabras de un equipo de científicos de la Clínica Mayo, “extremadamente improbable”.

Sí, el virus del sarampión puede estar produciendo de manera continua y aleatoria elementos alternativos de adhesión y entrada. Pero, a menos que un linaje del virus adquiera nuevas versiones de al menos cinco de los elementos requeridos, encontró el equipo de la Clínica Mayo, ese virus es incapaz de penetrar las células humanas y propagarse. Se extingue, eliminado por la selección natural.

Así que tenemos la suerte de contar con esa vacuna, más suerte de la que quizás reconocemos. La OMS estima que ocurrieron 95.000 muertes por sarampión en todo el mundo durante 2024, principalmente entre niños no vacunados o con vacunación insuficiente. Es una cifra impactante, pero representa un mínimo. Se trata de muertes causadas directamente por el sarampión y sus complicaciones inmediatas, como la neumonía y la encefalitis, y no incluye las secuelas entre los sobrevivientes del sarampión que quedan vulnerables a otras infecciones virales o bacterianas potencialmente mortales.

La amnesia inmunológica, como nos dicen los investigadores, podría explicar cientos de miles de muertes adicionales. Pero no puede explicar la amnesia social: por qué parecemos haber olvidado tomarnos en serio el sarampión.