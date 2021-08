Nueva normalidad: cuándo prevén volver a clases presenciales en materias teóricas las universidades porteñas

Silvia es madre de dos jóvenes universitarios. Uno tiene 21 años y estudia abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el otro tiene 20 y es alumno de ingeniería mecánica del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Pese a las diferencias en cuanto a las carreras y las universidades, los hermanos comparten cierta experiencia educativa del último tiempo: ninguno tuvo clases presenciales en los últimos cuatro cuatrimestres. El menor solo conoce por fotos la sede central de su facultad. El mayor ha llegado a recibir una clase entera de tres horas por audios de WhatsApp. “Eso es una educación a distancia pobrísima que para los primeros meses de pandemia estaba bien. Pero ya pasó un año y medio”, critica la madre, que reclama presencialidad y no dice su apellido, porque no quiere perjudicar a sus hijos. Esa realidad podría cambiar antes de fin de año.

Cuando ya comienza el cuarto cuatrimestre desde que llegó la pandemia, las universidades se preparan para empezar a recibir alumnos gradualmente en clases teóricas y tener algo de “normalidad” antes de fin de año. Algunas proyectan ese momento para mediados de este mes y otras para el próximo. El proceso para lograr ese fin implica redactar un protocolo, que, a su vez, sea aprobado por la autoridad sanitaria local y luego presentarlo ante el Ministerio de Educación de la Nación, que también debe dar el visto bueno.

Eso hace que las universidades que tienen sedes en distintas localidades del país estén viviendo situaciones diferentes. Es el caso de la Universidad Austral, que tiene centros en la Capital, Pilar y Rosario. En la provincia de Santa Fe, ya volvió la presencialidad para todas las carreras, con modalidad híbrida –algunos alumnos, en las aulas y otros, online–. En la sede porteña, hoy se dictan clases de materias que requieren prácticas presenciales, en las que se mantiene el distanciamiento y se usa de manera obligatoria el barbijo. A partir del 17 próximo, prevén sumar la presencialidad a las clases teóricas para carreras de grado y de posgrado. En el edificio de Pilar actualmente hay actividades de revinculación, exámenes presenciales y clases de repaso para carreras de grado. “Cuando la cantidad de alumnos supera el aforo permitido de las aulas aplicamos la modalidad híbrida con alternancia. Esto es posible gracias a que hemos equipado las aulas con tecnología que permite integrar en los salones a los alumnos conectados, logrando una experiencia sumamente satisfactoria tanto para los alumnos como para los profesores”, explica Susana Urrutia, vicerrectora de Alumnos y Extensión Universitaria de la Universidad Austral.

En la sede de Rosario de la Universidad Austral, combinan las clases presenciales con las virtuales Gentileza Universidad Austral

Algo similar ocurre en la la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). De hecho, la sede de la Costa, ubicada en Pinamar, comenzó con las clases presenciales el 5 pasado. Los primeros en volver a las aulas fueron los alumnos de la Tecnicatura Universitaria en Arte Culinario y del Curso de Cocinero Profesional. En las sedes de la Capital, en tanto, ya se dictan prácticas presenciales y se encuentra en proceso de aprobación el protocolo que presentaron para sumar el dictado de clases teóricas. “Estamos a la espera de la aprobación del Ministerio de Educación y estimamos que a partir del 17 de agosto podríamos incrementar de manera significativa la presencialidad en nuestras aulas”, confirmó Ricardo Méndez, director de UADE. Según precisó, la asistencia de los alumnos se determinará en función de las posibilidades concretas que posean para asistir.

El protocolo de esa universidad contempla que solo se usarán las aulas que poseen ventilación cruzada, hace obligatorio el uso de tapabocas durante todo el tiempo de permanencia en la universidad y exige una distancia personal mínima de por lo menos 1,5 metros dentro de las aulas y demás espacios del establecimiento. Entre los diferentes turnos de clases se sanitizarán todos los salones. También se tomará la temperatura al ingreso y se escalonarán los recesos y las salidas para evitar aglomeraciones. Respecto al orden del regreso a los claustros, primero lo harán las materias que requieren mayor presencialidad y contacto con los docentes. “Es muy importante que incorporemos rápidamente a la vida presencial universitaria a aquellos alumnos que, dado el desarrollo de la pandemia, iniciaron sus carreras de manera remota con escasa o nula presencia en las aulas. A continuación, iremos sumando a los alumnos de años superiores e iremos incrementando los cursos presenciales hasta que, si las condiciones epidemiológicas evolucionan favorablemente y lo permiten, alcancemos la normalidad en las aulas”, detalla Méndez.

Los alumnos de la licenciatura en Diseño Industrial de la UADE asisten de modo presencial a algunas materias prácticas Gentileza UADE

Envío

En las últimas semanas, muchas universidades enviaron al Ministerio de Educación de la Nación, que conduce Nicolás Trotta, sus protocolos para el dictado de clases teóricas presenciales. En la ciudad ya lo hicieron, al menos, seis casas de estudios que obtuvieron el aval del Ministerio de Salud porteño: la Universidad Abierta Interamericana (UAI), la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la UADE, la Universidad de San Andrés (Udesa), la del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (Ucema) y la Fundación Barceló.

Según informó Trotta a LA NACIÓN, se espera que los protocolos presentados se aprueben “en el corto plazo”. “Desde ya que es nuestra voluntad y estamos incentivando que los alumnos vuelvan a las aulas, hoy afortunadamente todas las jurisdicciones están en condiciones de presencialidad con los protocolos correspondientes”, explicó. Según refirió, la mayoría de las universidades van a sostener la bimodalidad porque hay muchos estudiantes que no están físicamente cerca de las sedes a las que asisten. “En la Universidad Nacional de Rosario más de la mitad de los estudiantes están fuera de la ciudad. Si pasaran solo a un esquema de presencialidad de acá a fin de año para los alumnos sería complicado tener que alquilar un departamento. En ese sentido, la enseñanza universitaria tiene una complejidad distinta a la educación obligatoria”, explicó.

Algo de esa complejidad registraron en la Universidad de Buenos Aires al consultar por el regreso de las clases teóricas presenciales. Según explicaron, las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas ya comenzaron a inscribir alrededor de 100 cursos para que comiencen a realizarse clases teóricas presenciales “en cuanto se pueda”. Eso es, luego de que llegue el visto bueno del gobierno porteño y del Ministerio de Educación de la Nación. Aún no hay una fecha estimada que se pueda comunicar. “Todavía debemos resolver ciertas cuestiones de aforos y el asunto del transporte público. Ahí hay una complejidad extra para nosotros, que tenemos 320.000 alumnos”, explicaron voceros de la universidad. De ellos, unos 18.000 están realizando clases prácticas a partir de fines del año pasado.

Las prácticas en la facultad de Odontología en la UBA Gentileza UBA

Desde el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) informaron que ya presentó los protocolos correspondientes ante el gobierno porteño para ampliar sus actividades presenciales a clases en aulas y encuentros extracurriculares. “Estamos a la espera de la aprobación. Para todos nosotros es un gran anhelo avanzar sumando la presencialidad en nuestras actividades: tenemos todo listo para hacerlo en cuanto se nos autorice poniendo el foco en el cuidado de nuestros estudiantes, docentes y colaboradores”, explicaron. La nueva sede de la universidad está ubicada en el microcentro y posee nueve pisos de aulas equipadas “con tecnología educativa de vanguardia”. Según informaron, así está preparada para desarrollar múltiples modalidades de enseñanza.

Gradualidad

En la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) también ya presentaron el protocolo ante el gobierno de la ciudad, que luego deberá ser aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación. “Estamos pendientes de esos dos pasos. Luego estimamos que podrá haber un regreso gradual que no será antes de fines de septiembre o principios de octubre”, informaron.

La Universidad Católica Argentina (UCA), en tanto, señaló que el gobierno porteño habilitó su protocolo de regreso a las clases teóricas presenciales. “Calculamos que si sale la aprobación del Ministerio de Educación nacional podríamos estar volviendo a las aulas en algún momento de septiembre”, detalló Diego Muñiz, director de Asuntos Institucionales. Según explicó, la mitad de las aulas que poseen entre todas las sedes ya son híbridas. ¿Reclaman los alumnos volver a las aulas? Según el directivo, sí, sobre todo los de primero y segundo año que no tuvieron aún su experiencia universitaria.

En la UAI, donde el segundo cuatrimestre comenzó la primera semana de este mes, esperan que a partir de septiembre se pueda ampliar mucho la presencialidad para la cursada teórica. Rodolfo De Vicenzi, rector de la universidad y presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), planteó que es de esperarse que muchas cosas no vuelvan a ser como antes en el ámbito de la educación superior: “La pandemia expuso a todas las universidades a una educación remota de emergencia, pero pasado ese lapso muchas han aprendido que el espacio del aula virtual no es simplemente llevar lo presencial a lo remoto, sino aprovechar el espacio sincrónico que te ayuda a resolver todo aquello que implica impartir enseñanza de contenidos”. Desde su punto de vista, lo que de seguro vale la pena abordar en el espacio presencial es el proceso de aprendizaje, no el contenido.