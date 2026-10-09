Una universidad especializada en ingenierías unificará todas sus sedes en un nuevo edificio: dónde estará y cuándo abrirá

Hoy es apenas un foso de tierra y escombros, pero el 31 de julio de 2028 será la nueva casa del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que decidió unificar toda su actividad en una sola sede: el Parque de la Innovación, en el barrio de Núñez.

“El 1° de agosto de 2028 comenzará la cursada aquí“, plantea a LA NACION Sebastián Mur, rector de ITBA, mientras mira, con el casco de obra puesto, las máquinas que despejan el predio frente al estadio Monumental y señala cómo se distribuirá el nuevo edificio con acceso por la avenida Guillermo Udaondo al 1101.

“Nuestro objetivo no es solo el mercado argentino, sino también el de América Latina”, suma Mur, al explicar las razones por las cuales el ITBA dejará sus espacios en Parque Patricios y el microcentro porteño para concentrarlos en esta zona porteña en la que también tienen terrenos otras casas de estudios superiores públicas y privadas.

Render del boulevard de ingreso al ITBA en el Parque de la Innovación ITBA

Nacida en Puerto Madero, sede que se vendió hace un año y medio, la universidad especializada en ingenierías cuenta actualmente con 3500 alumnos en sus carreras de grado, 1000 en los posgrados y 4000 en la oferta de “educación ejecutiva”.

La construcción de la nueva sede, un edificio diseñado bajo el concepto FIT (modelo flexible, integrado y transparente), tiene el respaldo de donaciones privadas, de fondos propios y de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el que analizaron el proyecto completo durante dos años y se mantendrá una auditoría de obra hasta su inauguración. El financiamiento total del proyecto asciende a US$45.000.000.

BID Invest, miembro del Grupo BID que financia empresas y proyectos sostenibles, participa “con un paquete financiero de US$32.500.000 mediante préstamos A, complementando con un préstamo B de US$12.500.000 movilizado de instituciones financieras y fondos adminsuitrados, lo que permitirá atraer capital privado hacia infraestructura educativa en la Argentina”, informa ITBA.

A esa suma, hay que añadir el valor obtenido por la venta de la fundacional sede de Puerto Madero y de los inmuebles en Parque Patricios y el ahorro del alquiler del edificio en el microcentro. A eso, además, se contabilizan donaciones de exalumnos y de instituciones vinculadas con ITBA. Y están en una etapa de búsqueda de otros US$10.000.000.

ITBA Parque de la Innovación

“Están los fondos para tener el edificio listo en agosto de 2028″, añade Martín Pérez de Solay, presidente del consejo de administración del ITBA. “No hay algo parecido en América Latina”, continúa, al destacar que el desarrollo del edificio fue calculado al milímetro.

Mur y Pérez de Solay coinciden en explicar a LA NACION que asentar la institución en el Parque de la Innovación está vinculado con la procedencia de los alumnos, mayoritariamente de los barrios porteños cercanos y del norte del conurbano bonaerense, además de la disponibilidad de transporte público y hasta del aeroparque metropolitano.

“El ITBA tiene la tasa más alta en América Latina en empleabilidad del sector”, indica Mur y coincide con Pérez de Solay en que la casa de estudios superiores no “apunta al volumen, sino a la calidad de la formación de los futuros profesionales”. Por eso, ponen el énfasis en señalar que “el 30% de los estudiantes tienen algún tipo de beca” y destacan que de las 11 medallas de oro que han otorgado a graduados en su historia, “las últimas seis fueron estudiantes becados”.

El auditorio tendrá una capacidad de 250 personas ITBA

Aunque el predio, ubicado a pocos metros de Arbórea Magna, la escultura monumental de Nicola Costantino emplazada en el centro del Parque de la Innovación, es de 60.000 metros cuadrados construibles, ocuparán 24.000 metros cuadrados. El edificio tendrá 2 subsuelos, 10 pisos, una terraza para los estudiantes y una “escalera social” que unirá todos los niveles, y por la que entrará luz natural durante casi toda la jornada a toda la estructura.

La construcción prevé 3000 metros cuadrados de laboratorios abiertos, solo con separaciones por sus categorías (húmedo, limpio, seco y ruidoso), un aula magna para 250 personas, aulas en hemiciclos para el análisis y debate de proyectos porque “queremos llevar la ingeniería cada vez más al práctica”, argumenta Mur.

El proyecto contempla salas de reunión y espacios de cowork, espacios silenciosos y un Tech Hub con aforo de 250 personas para “potenciar la creativad, la experimentación y el aprendizaje activo”, explicó el rector del ITBA.

Espacio de uso múltiple en el ITBA en el Parque de la Innovación ITBA

“Todo el edificio fue pensado de forma abierta porque no habrá ni profesores encerrados en oficinas, ni investigadores aislados en laboratorios. Los estudiantes podrán recorrer toda la estructura, ver qué sucede, interconectarse con docentes y compañeros de manera de estar integrados a todo lo que sucede en ITBA”, señala Mur y resume: “Queremos estar todos juntos en un ámbito para crecer”.

Como el Parque de la Innovación es un espacio abierto, hasta los parasoles externos fueron diseñados “para que brinde luz, sin que el sol incomode en el interior”, ejemplificó Mur.

En los subsuelos habrá laboratorios que podrán verse desde la planta baja, especialmente desde el boulevard central que conectará el acceso entre el predio y el edificio central. Habrá espacios de gastronomía y esparcimiento, y áreas para dejar bicicletas y monopatines.

El campus ITBA tendrá las certificaciones internacionales LEED (desempeño ambiental integral del edificio), EDGE (eficiencia en energía, agua y energía incorporada en materiales) y WELL (salud, bienestar y condiciones del entorno construido).