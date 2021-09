Nuevo testimonio de la novia cubana de 16 años de Maradona: “Probé la cocaína por complacerlo”

Mavys Álvarez, la novia cubana de Diego Maradona, cuyo testimonio causó un revuelo este lunes, ahondó en detalles de su relación con el astro este martes, en una nueva entrega de la entrevista que concedió al canal 41 de Miami.

“Diego me llevó a la droga cuando tenía 16 años. En varias ocasiones él trató, me insistía (...) fue después que llevábamos unos seis meses de relación. Él se sentía solo y probé la cocaína por complacerlo. Ese fue el error más grande de mi vida”, sostuvo.

Álvarez había contado que conoció a Maradona el viernes 1° de septiembre de 2000, cuando entonces tenía solo 16 años. Un empleado del hotel en el que se alojaba el astro futbolístico la interceptó, mientras paseaba por Matanzas, en la zona este de La Habana. A través de él, conoció el lujo, las drogas y el alcohol.

“Yo intentaba, pero no podía salir. Era una espiral. Cuando salía de la droga me refugiaba en el alcohol”. Así recordó sus días junto a Maradona Álvarez en la entrevista al noticiero América TeVé. “Salir de la droga fue bastante difícil. La droga me dio muchas alucinaciones”, añadió.

Álvarez expresó que llegó a estar internada por unas horas en el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (Cimeq) por un cuadro de deshidratación que la droga le generaba. El Cimeq es un hospital de la elite cubana: allí estuvo internado Fidel Castro, Hugo Chávez, y Florencia Kirchner, la hija de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

¿No pensaste en escaparte?, le consultó el periodista. “No podía”, dijo visiblemente conmovida. “Estaba adicta, no podía parar”.

Mavys también se refirió al pedido de Maradona que -según contó- le insistía que se agrandara los senos. “Me dijo que me vería mucho mejor con los senos más agrandados. Quería que me operaran en Cuba, en la casa donde estábamos. Le dije que no, que no me iba a operar en la casa, porque tenía miedo de que la cirugía saliera mal o hubiera algún peligro de infección o algo. Entonces él decidió hacérmelo en Argentina”.

Finalmente, según narra, terminó operándose en la Argentina. “Me operé. Fue muy difícil la operación, porque la herida se me abrió debido a las locuras de Diego. Tuve que quedarme más tiempo. Fui por 20 días y estuve 2 meses y medio, más o menos”, relató. “Fue bonito conocer otro país, pero me tocó en una etapa bien difícil”.

Marvys con Fidel castro y Diego Maradona

“¿Tu mamá sabía que te ibas a operar?”, le consultó el periodista. “no”, respondió, seria. “Todo esto fue una sorpresa para mi mamá”. Dijo que la autorización para operarse la dio Maradona, quien también pagó la intervención.

Por último, se le consultó en qué momento conoció a Fidel Castro, a lo que Mavys respondió que se lo presentó Maradona en un momento en que quería comprar una casa en La Habana o en Varadero.