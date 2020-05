Crédito: Gentileza Fernando Savater

Desde su casa de San Sebastián, Fernando Savater acepta la invitación para una videollamada y recibe a sus interlocutores con una sonrisa y en pijama. Su acento español, lleno de guiños porteños, acorta en segundos la distancia de miles de kilómetros y lo hace sentirse cercano, dentro de un escenario mundial dominado por la pandemia de la Covid-19 . Frente a esta realidad, considera inútil la discusión sobre si sobreponer la economía o la vida y destaca que lo importante está "en las cosas sencillas" que añoramos en estos días de aislamiento social.

Savater conversó con Diego Scott y Carola Gil en El primer café. el podcast diario que hacen LA NACION y Spotify , donde cuenta, también, cuál es su visión sobre las políticas sanitarias de los gobiernos, cómo es su vida en cuarentena y qué cosas extrañó durante estos días de confinamiento. A continuación, el audio: más abajo, algunos extractos de la charla.

"La economía se encarga de cosas que tienen que ver con la salud. No hay nada peor para la salud que no poder comer. La gente que se queda sin comprar comida está más amenazada con su salud que con el coronavirus. De modo que no hay ninguna dicotomía entre economía y salud; se trata de bienes diferentes. La salud no es lo más importante de todo, como algunos distraídos dicen. Si los médicos, tan elogiados justamente por su comportamiento en esta crisis, hubieran considerado que su salud era lo más importante de todo, ¿ quién habría atendido a los enfermos por miedo a los contagios ? La salud es un valor importante, pero la solidaridad, las empresas y la justicia social, también son valores importantes. De modo que esa contraposición no tiene ningún sentido."

Savater se refiere, además, sobre si este virus cambiará el comportamiento del ser humano frente a sus pares o frente al mundo. "En todos los momentos donde hay muchas voces, lo que se oyen más son las bobadas. Cuando pase esta pandemia, vamos a seguir siendo igual de humanos, como sucedió después de la gripe de 1918, y después de la peste de Atenas y después de todo tipo de desastres que hemos padecido. No hay ningún desastre natural que pueda convertir a los seres humanos en otra cosa. Eso sería un desastre sobrenatural."